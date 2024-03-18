"Это разрыв шаблона": эксперт о том, почему на Украине становится больше тех, кто за Россию - 18.03.2024 Украина.ру
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"Это разрыв шаблона": эксперт о том, почему на Украине становится больше тех, кто за Россию
"Это разрыв шаблона": эксперт о том, почему на Украине становится больше тех, кто за Россию - 18.03.2024 Украина.ру
"Это разрыв шаблона": эксперт о том, почему на Украине становится больше тех, кто за Россию
Сегодня сторонники России на Украине стали активнее проявлять свою гражданскую позицию. Мы можем судить об этом по косвенным признакам. Например, с улиц городов исчезла украинская символика. Такое мнение интервью Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.
2024-03-18T20:00
2024-03-18T20:00
россия
украина
одесса
владимир скачко
владимир путин
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Не боятся высказывать свое истинное отношение к России в основном пожилые украинцы. Недавно по сети разлетелось видео, на котором пенсионерка из Одессы на вопрос журналистов: "Что бы вы сказали Владимиру Путину при встрече" ответила, что очень уважает президента РФ, так как он любит свою страну. В заключение одесситка добавила, что мечтает, чтобы Украина вошла в состав России и наступил мир.Но тем не менее на Украине проживают довольно много украинцев, которых Киевский режим затащил на свою сторону по принципу: "Давайте защищать Родину, за все хорошее против всего плохого" и в итоге сформировали образ агрессора в виде России.“Украинцы считают, что "придет Россия, заберет ваше имущество и убьет вас". Граждане Украины действительно считают, что мы нищие, потому что они по-прежнему думают, что у нас тут 1990-е годы. В Россию ездило не так много людей. Они не понимают, что за 20 лет тут многое изменилось. А 1990-е годы – это время, когда вылезли все проблемы советского строя и советское наследие стало отрицаться. Поэтому украинцы искренне считают, что с приходом "коммунистической" России они будут жить гораздо хуже, чем при Союзе”, - отмечает Васильев.На Украине дезинформация на медийном поле играет сейчас центральную роль: она не только затуманивает сознание украинцев, но и вызывает у них псевдопатриотизм, который давно уже перерос даже уродливые черты национализма.“Украинское поле жестко цензурируется. Это подкрепляется тем, что хозяева, распорядители, менеджеры, которые их регулируют, они стоят на украинской стороне. Все, что не попадает в эту парадигму, в это понимание, Украины как некой стороны добра, а России как некой стороны зла - все отсекается”, - отмечает журналист обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.С одной стороны, в Украине устойчиво сложился образ страны-жертвы, которую кто-то вечно обижает и терзает, с другой – всплывает высокое самомнение. Как описал это состояние журналист, обозреватель Украина.ру Владимир Скачко: сочетание комплекса неполноценности с манией величия является самым, что ни на есть биполярным расстройством и вызывает когнитивный диссонанс.Полный текст интервью вы можете прочитать на Украина.ру
россия
украина
одесса
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, украина, одесса, владимир скачко, владимир путин
Россия, Украина, Одесса, Владимир Скачко, Владимир Путин

"Это разрыв шаблона": эксперт о том, почему на Украине становится больше тех, кто за Россию

20:00 18.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Читать в
Сегодня сторонники России на Украине стали активнее проявлять свою гражданскую позицию. Мы можем судить об этом по косвенным признакам. Например, с улиц городов исчезла украинская символика. Такое мнение интервью Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.
Не боятся высказывать свое истинное отношение к России в основном пожилые украинцы. Недавно по сети разлетелось видео, на котором пенсионерка из Одессы на вопрос журналистов: "Что бы вы сказали Владимиру Путину при встрече" ответила, что очень уважает президента РФ, так как он любит свою страну. В заключение одесситка добавила, что мечтает, чтобы Украина вошла в состав России и наступил мир.
Но тем не менее на Украине проживают довольно много украинцев, которых Киевский режим затащил на свою сторону по принципу: "Давайте защищать Родину, за все хорошее против всего плохого" и в итоге сформировали образ агрессора в виде России.
Украинцы считают, что "придет Россия, заберет ваше имущество и убьет вас". Граждане Украины действительно считают, что мы нищие, потому что они по-прежнему думают, что у нас тут 1990-е годы. В Россию ездило не так много людей. Они не понимают, что за 20 лет тут многое изменилось. А 1990-е годы – это время, когда вылезли все проблемы советского строя и советское наследие стало отрицаться. Поэтому украинцы искренне считают, что с приходом "коммунистической" России они будут жить гораздо хуже, чем при Союзе”, - отмечает Васильев.
На Украине дезинформация на медийном поле играет сейчас центральную роль: она не только затуманивает сознание украинцев, но и вызывает у них псевдопатриотизм, который давно уже перерос даже уродливые черты национализма.
Украинское поле жестко цензурируется. Это подкрепляется тем, что хозяева, распорядители, менеджеры, которые их регулируют, они стоят на украинской стороне. Все, что не попадает в эту парадигму, в это понимание, Украины как некой стороны добра, а России как некой стороны зла - все отсекается”, - отмечает журналист обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.
С одной стороны, в Украине устойчиво сложился образ страны-жертвы, которую кто-то вечно обижает и терзает, с другой – всплывает высокое самомнение. Как описал это состояние журналист, обозреватель Украина.ру Владимир Скачко: сочетание комплекса неполноценности с манией величия является самым, что ни на есть биполярным расстройством и вызывает когнитивный диссонанс.
Полный текст интервью вы можете прочитать на Украина.ру
 
РоссияУкраинаОдессаВладимир СкачкоВладимир Путин
 
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