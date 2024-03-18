https://ukraina.ru/20240318/1053938911.html

Атака на Приднестровье, ЧП в Перми. Главное на Украине на утро 18 марта

Атака на Приднестровье, ЧП в Перми. Главное на Украине на утро 18 марта - 18.03.2024 Украина.ру

Атака на Приднестровье, ЧП в Перми. Главное на Украине на утро 18 марта

Стали известны подробности атаки украинского беспилотника на Приднестровье. Пенсионерке оторвало руку на избирательном участке в Перми, перед взрывом она с кем-то долго общалась по телефону

2024-03-18T09:40

2024-03-18T09:40

2024-03-18T09:40

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Вечером 17 марта стало известно о нападении на воинскую часть в Приднестровской Молдавской Республике."Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста" — рассказали РИА Новости в министерстве государственной безопасности ПМР."Клеверный мост" расположен недалеко от границы Приднестровья с Украиной.В МГБ подчеркнули, что жертв в результате инцидента не было. На месте прибыли и начали работу правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.Телеканал "Первый приднестровский" опубликовал видео инцидента. Согласно кадрам, дрон уничтожил вертолет Ми-8МТ, находившийся на территории воинской части.Также канал опубликовал фотографии с места событий.Власти Молдавии заявили, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье является попыткой вызвать страх и панику в регионе. При этом отрицалась роль в произошедшем Украины."Бюро по реинтеграции связалось с другими государственными органами Молдавии, и после изучения видеоизображений и обмена информацией сообщаем, что рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе", - сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии.Кроме того, власти Молдавии прокомментировали появившуюся в соцсетях видеозапись с камер наблюдения, согласно которой в результате взрыва был уничтожен вертолёт.В Кишинёве заявили, что "военная техника на снимках не работает уже несколько лет".Прокомментировали случившееся и в России."Очевидно, попыткой расшатать ситуацию также в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах Президента России в этом регионе стал и удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе, в результате которого уничтожен приднестровский транспортный вертолет. Это не повлияло на решимость граждан России, которых, к слову, в Приднестровье проживает более 220 тыс. человек продолжить идти на избирательные участки", - заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она также отметила, что заявления властей Молдавии о непричастности к произошедшему Украины, выглядят смешно."Смешно выглядят заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима. Всем известно, что он терпит поражение на поле боя, находится в отчаянии и агонии, поэтому стал прибегать к исключительно террористическим методам", - отметила Захарова.Политолог и историк Лев Вершинин указал, что произошедшее в Приднестровье – один из признаков надвигающейся на Россию бури."Понемногу начинается, и знаете... "Решительного Судьба ведет, нерешительного тащит", - это не мое. Это сказано Клеанфом, а потом уточнено Сенекой" Мне до них обоих далеко. <...> Что ж, "Чему быть суждено, то и сбудется". Это тоже не мое. Это Омар Хайяма, удачно сформулированный Лермонтовым, до которых мне тоже как до Луны крупной рысью", - отметил он.Вершинин сослался на свой прогноз десятилетней давности, в котором отмечал, что к тому времени у России осталось два варианта: либо России вернутся принадлежащие ей зоны влияния и статус "самостоятельного полюса в мировом пасьянсе", либо России не станет, а её элиты ликвидируют.Замкомандира 14 полка БПЛА, лидер запрещённой в РФ группировки С14*, украинский националист Евгений Карась с радостью воспринял удар по ПМР."Они повсюду! Приднестровье, как слышно, приём?" - написал он в своём телеграм-канале.Ранее он не раз говорил, что с удовольствием бы повоевал в Приднестровье.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" напомнил о том, что ранее сообщал о готовящихся в ПМР провокациях."Очередная провокация на территории ПМР. После попыток террористических атак внутри Приднестровья, которые произошли в прошлом году, сегодня произошла атака БПЛА камикадзе на стоянку вертолётов. По фото видны остатки уничтоженного вертолета "Ми". Предварительно БПЛА прилетел со стороны Украины. Но точно пока нельзя установить откуда был произведён взлет. Мы писали о том, что провокации готовились в ПМР", - указывалось в публикации канала.В январе канал писал, что украинские спецслужбы совместно с молдавскими готовят провокации на территории Приднестровья.Кроме того, практически тогда же о подготовке провокаций в Приднестровье сообщало МГБ ПМР. По информации министерства, иностранные специалисты готовили в Молдавии боевые группы, в которые входили в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.Взрыв в ПермиВечером 17 марта стало известно о взрыве на одном из избирательных участков в Перми."В пермском ДК им. Солдатова сегодня вечером произошло ЧП. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края факт ЧП подтвердили. Как сообщили в министерстве, сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки", - сообщило издание Properm.По информации телеграм-канала Baza взорвалась петарда, которую принесла на избирательный участок женщина."64-летняя женщина пронесла на участок в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте большую петарду и подорвала её в туалете. По предварительной информации, ей оторвало руку. Из здания эвакуированы 50 человек", - отмечалось в сообщении канала.Позднее канал рассказал новые подробности произошедшего."Взрыв на территории избирательного участка в Перми устроила 64-летняя Елена С. По словам очевидцев, перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону. По предварительной версии она могла общаться с мошенниками. При этом, по данным "Базы" Елена пришла в ДК с пакетом. Охранник проверил содержимое сумки, но не увидел ничего запрещенного. Как именно женщина пронесла петарду пока выясняется. Сейчас она госпитализирована в ЦРБ", - указывалось в публикации.В течение всех дней голосования украинские колл-центры провоцировали нападения на избирательные участки в разных частях России: урны для голосования заливали зелёнкой, участки пытались поджигать. При этом предварительно обманутым мошенниками гражданам России обещали, что якобы вернут им все деньги, которые у них ранее выманили."Увы, сбылось моё предсказание. В Перми женщине, попавшей под воздействие СБУ, оторвало руку на избирательном участке в результате взрыва", - прокомментировал ЧП в Перми публицист, ветеран Донбасса и ополченец первой волны Александр Аверин.Ранее он предполагал, что украинские силовики могут использовать обманутых мошенниками людей для осуществления терактов."Все эти новости про легко манипулируемых бабушек, которых украинские силовики как биороботов направляют на избирательные участки с зелёнкой в руках не вызывают никакого удивления. Украинский силовик, воспитанный на преданиях о Волынской резне, вряд ли когда-либо имел представление о законах и обычаях войны и о том, почему соблюдать эти правила если не необходимо, то крайне желательно. Украинские мошеннические колл-центры, работающие с молчаливого одобрения российских банков, одобряющих кредиты жертв мошенников и позволяющих выводить из страны украденные средства, позволили хохлу накопить богатый опыт манипуляции людьми. В общем, от украинских силовиков можно ожидать чего угодно. Вплоть до того, что однажды СБУ или ГУР МОУ зазомбируют какую-нибудь бабушку надеть пояс со взрывчаткой", - указывал он."Столицей" украинских колл-центров называют Днепропетровск. Также значительное количество колл-центров находится во Львове. При этом, как сообщали ранее СМИ, эти колл-центры стали "головной болью" не только российских, но и европейских правоохранителей.

https://ukraina.ru/20240317/1053937148.html

https://ukraina.ru/20240317/1053930725.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, сбу, гур моу, мария захарова, приднестровье, россия, украина, евгений карась