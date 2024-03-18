https://ukraina.ru/20240318/1053918627.html

Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка

Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка - 18.03.2024 Украина.ру

Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка

Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-03-18T04:20

2024-03-18T04:20

2024-03-18T04:20

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После того, как ВС РФ взяли под контроль Невельское, войска могут угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке. После взятия Марьинки войска продвигаются по южному флангу, дожимая противника в Георгиевке, рассказал обозреватель.Сейчас Красногоровка действительно попала в полуокружение. На севере поселка продвижения армии РФ не было. Но теперь бойцы будут давить на врага с двух сторон, вынуждая его отходить, добавил эксперт.Кроме того, ВС РФ оказывают давление на ВСУ в районе Первомайского. Все эти тактические успехи в совокупности поддерживают давление на противника в районе Тоненького и Орловки, а также осложняют положение украинских военных под Карловкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053914991.html

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новости, россия, донецк, марьинка, всу, вс рф, украина, бои, освобождение, донецкое направление, сво