Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка - 18.03.2024 Украина.ру
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Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка
Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка - 18.03.2024 Украина.ру
Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка
Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-03-18T04:20
2024-03-18T04:20
новости
россия
донецк
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бои
освобождение
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После того, как ВС РФ взяли под контроль Невельское, войска могут угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке. После взятия Марьинки войска продвигаются по южному флангу, дожимая противника в Георгиевке, рассказал обозреватель.Сейчас Красногоровка действительно попала в полуокружение. На севере поселка продвижения армии РФ не было. Но теперь бойцы будут давить на врага с двух сторон, вынуждая его отходить, добавил эксперт.Кроме того, ВС РФ оказывают давление на ВСУ в районе Первомайского. Все эти тактические успехи в совокупности поддерживают давление на противника в районе Тоненького и Орловки, а также осложняют положение украинских военных под Карловкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240315/1053914991.html
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новости, россия, донецк, марьинка, всу, вс рф, украина, бои, освобождение, донецкое направление, сво
Новости, Россия, Донецк, Марьинка, ВСУ, ВС РФ, Украина, бои, освобождение, Донецкое направление, СВО

Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка

04:20 18.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
После того, как ВС РФ взяли под контроль Невельское, войска могут угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке. После взятия Марьинки войска продвигаются по южному флангу, дожимая противника в Георгиевке, рассказал обозреватель.
Сейчас Красногоровка действительно попала в полуокружение. На севере поселка продвижения армии РФ не было. Но теперь бойцы будут давить на врага с двух сторон, вынуждая его отходить, добавил эксперт.

"Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После ее потери они (ВСУ. - Ред.) будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города, а это помешает им вести террористические обстрелы", - отметил Угольный.

Кроме того, ВС РФ оказывают давление на ВСУ в районе Первомайского. Все эти тактические успехи в совокупности поддерживают давление на противника в районе Тоненького и Орловки, а также осложняют положение украинских военных под Карловкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 19:30
Евгений Белаш: Войны XX века дали России рецепт победы над ВСУ в нечестной войне на безлюдном поле бояВоенные эксперты полагают, что через полгода-год обе стороны конфликта начнут производить столько FPV-дронов, что смогут уничтожать каждого солдата противника. Это якобы приведет к тому, что вся пехота уйдет в подземные укрытия, а вся активность в ближней зоне ляжет на управляемые наземные роботы.
 
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