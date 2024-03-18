Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
После того, как ВС РФ взяли под контроль Невельское, войска могут угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке. После взятия Марьинки войска продвигаются по южному флангу, дожимая противника в Георгиевке, рассказал обозреватель.
Сейчас Красногоровка действительно попала в полуокружение. На севере поселка продвижения армии РФ не было. Но теперь бойцы будут давить на врага с двух сторон, вынуждая его отходить, добавил эксперт.
"Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После ее потери они (ВСУ. - Ред.) будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города, а это помешает им вести террористические обстрелы", - отметил Угольный.
Кроме того, ВС РФ оказывают давление на ВСУ в районе Первомайского. Все эти тактические успехи в совокупности поддерживают давление на противника в районе Тоненького и Орловки, а также осложняют положение украинских военных под Карловкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
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