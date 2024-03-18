Вопрос не в Украине и не в прекращении СВО: эксперт назвал главную задачу РФ - 18.03.2024 Украина.ру
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Вопрос не в Украине и не в прекращении СВО: эксперт назвал главную задачу РФ
Вопрос не в Украине и не в прекращении СВО: эксперт назвал главную задачу РФ - 18.03.2024 Украина.ру
Вопрос не в Украине и не в прекращении СВО: эксперт назвал главную задачу РФ
Российской Федерации нужно сформировать новые контуры общемировой безопасности с учетом ее позиции. Об этом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-03-18T05:40
2024-03-18T05:40
новости
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россия
украина
сво
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России нужно продолжать специальную военную операцию на Украине. Не спеша, сохраняя как можно больше жизней российских военнослужащих и объектов гражданской инфраструктуры, двигаться вперед, заявил Кнырик. Этот вопрос Москва будет обсуждать не с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским или лидерами США и стран Европы, отметил эксперт. Это сложный процесс, который не закончится тем, что мы сели и договорились. Пока ни в США, ни в Европе нет фигур, с которыми можно было бы заключить долгосрочный договор о безопасности, который будет соблюдаться в перспективе хотя бы 50-60 лет, сказал Кнырик. Пока мы обеспечиваем нашу безопасность теми методами и средствами, которые нам доступны. Если эти угрозы будут существенными, то мы готовы применять и тактическое ядерное оружие, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, константин кнырик, россия, украина, сво
Новости, Константин Кнырик, Россия, Украина, СВО

Вопрос не в Украине и не в прекращении СВО: эксперт назвал главную задачу РФ

05:40 18.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российской Федерации нужно сформировать новые контуры общемировой безопасности с учетом ее позиции. Об этом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик рассказал в интервью изданию Украина.ру
России нужно продолжать специальную военную операцию на Украине. Не спеша, сохраняя как можно больше жизней российских военнослужащих и объектов гражданской инфраструктуры, двигаться вперед, заявил Кнырик.
"Вопрос же не в Украине и не в прекращении СВО. Вопрос намного глобальнее. Нам нужно сформировать новые контуры общемировой безопасности с учетом нашего мнения", - сказал он.
Этот вопрос Москва будет обсуждать не с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским или лидерами США и стран Европы, отметил эксперт.
Это сложный процесс, который не закончится тем, что мы сели и договорились. Пока ни в США, ни в Европе нет фигур, с которыми можно было бы заключить долгосрочный договор о безопасности, который будет соблюдаться в перспективе хотя бы 50-60 лет, сказал Кнырик.
Пока мы обеспечиваем нашу безопасность теми методами и средствами, которые нам доступны. Если эти угрозы будут существенными, то мы готовы применять и тактическое ядерное оружие, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
 
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