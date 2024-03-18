Украинская чертовщина и романтика Римского-Корсакова: ведьмы, русалки и загадочная Полтавщина - 18.03.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240318/1053840850.html
Украинская чертовщина и романтика Римского-Корсакова: ведьмы, русалки и загадочная Полтавщина
Украинская чертовщина и романтика Римского-Корсакова: ведьмы, русалки и загадочная Полтавщина - 18.03.2024 Украина.ру
Украинская чертовщина и романтика Римского-Корсакова: ведьмы, русалки и загадочная Полтавщина
Николай Андреевич Римский-Корсаков, самый молодой участник творческого объединения русских композиторов "Могучая кучка" родился 18 марта (по новому стилю) на севере России, в Тихвине, где память о нем сохраняется по сей день с наибольшим трепетом
2024-03-18T06:00
2024-03-18T06:00
культура
эксклюзив
культура
николай римский-корсаков
николай васильевич гоголь
могучая кучка
россия
музыка
украина
опера
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Жизнь композитора, моряка, аранжировщика, дирижера и музыкального педагога (выучившего значительную часть русских композиторов позднеромантической школы) была связана прежде всего с Санкт-Петербургом, хотя побывать ему удалось во многих уголках России и за ее границами – по долгу морской службы.С Украиной судьба композитора напрямую связана не была, хотя его отец, Андрей Петрович Римский-Корсаков, в те годы начальник 1-го отделения канцелярии министра внутренних дел, в 1817 году проходил службу в Бессарабской и Херсонской губерниях, а с 1831 года в чине статского советника некоторое время состоял в должности гражданского губернатора Волынской губернии.С малороссийским колоритом, мелодикой и сюжетами Николая Римского-Корсакова связало другое: любовь к модным в то время мистическим повестям Николая Гоголя.Гоголевских оперы у композитора две: "Майская ночь", написанная в 1880 году и "Ночь перед Рождеством" 1895 года. Оба повести одноименные (почти) повести Гоголя входят в книгу "Вечера на хуторе близ Диканьки" - любимое произведение юного Римского-Корсакова.В операх он постарался сохранить все из гоголевского текста: не делал таких значительных отступлений от сюжета (как, например, Пётр Ильич Чайковский в своих "Черевичках"), бережно сохранял тот самый, колоритный малороссийский говор, без которого трудно представить себе тексты Гоголя о мистической Полтавщине.Женщины и волшебствоСреди 15-ти опер Римского-Корсакова всего несколько (включая самую первую – "Псковитянку") написаны не на сказочные, фантастические сюжеты. "Псковитянка", "Боярыня Вера Шеолга", "Сервилия" и "Царская невеста", основанные на драмах Льва Мея – исторические, "Моцарт и Сальери" - по драме Александра Пушкина, "Пан воевода" – тоже практически историческое посвящение Фредерику Шопену, и предпоследняя, почти венчающая оперный путь композитора "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" – опера-литургия, в жанровом и стилевом смысле не похожая ни на что, написанное до нее.Все остальные сюжеты, которые композитор выбрал для своих опер (и оперы-балета "Млады") наполнены сказкой, волшебством, ориентальным сказительством, русской былинностью, мистикой.Гоголь с его народными поверьями и таинственными обрядами не заинтересовать Римского-Корсакова не мог. Ведьмам, колдунам, духам и звездам загадочной Полтавщины композитор уделил немало внимания: Шестая картина "Ночи перед Рождеством" – торжественный разгул всей бесовщины. Созвездия устраивают настоящий бал, с мазуркой и чардашем, пляшут ведьмы и духи, бесы и крылатые мистические кони, Чёрт несет кузнеца Вакулу в Петербург, к Царице, а его мать, Солоха призывает к себе ведем и колдунов – "Коляду встречать".Не менее завораживающая картина есть и в "Майской ночи": в ней русалки и водяные водят хороводы, парубки и девушки совершают традиционные для майских гуляний обряды, ведьма путает Левко, главного героя, сбивает его с толку.В музыке фольклорные обряды и мелодии отражены в полной мере: здесь встречается и украинская народная троицкая песня "Завью венки", и хороводная "Просо", и русалочья – тоже хороводная, и мужская, "Зеленые святки".Как и в других своих операх ("Снегурочка", "Садко", "Млада"), в малороссийских Римский-Корсаков изображает свой любимый драматургический конфликт: столкновение человека с силами природы, с миром потустороннего, неразгаданного, пантеистическое поклонение этим могущественным тайнам.Другая отличительная черта опер композитора (и других его программных произведений) – в центре повествования у Римского-Корсакова всегда женщина. Идет ли речь о трепетной и жертвенной Снегурочке, таинственной Волхове, царевне подводного царства, оскорбленной и отвергнутой Любаше из "Царской невесты", самоотверженной, милосердной Февронии или даже роковой Шемаханской царице – женщина всегда в центре и во главе сюжета, вокруг ее чувственного мира и переживаний он построен, ее сила и отвага, ее любовь и страстность становятся движущими элементами.В украинских, гоголевских сюжетах эта черта проявляется как нельзя более органично: украинскому фольклору, в целом, женское начало (матери, невесты или чародейки) всегда интереснее мужского, и потому образы героинь "Ночи и перед Рождеством" и "Майской ночи" так полны, рельефны, волнующи.Мир чудес без границЕще в юности, после окончания Морского корпуса, Римский-Корсаков был принят гардемарином на морскую службу.Кругосветная экспедиция на клипере "Алмаз", в ходе которой будущий композитор побывал у берегов Северной Америки, Великобритании, Норвегии, Франции, Италии, Испании, Бразилии, подарила ему музыкальный материал для "Садко" и симфонической поэмы "Шехеразада", Первой симфонии и "Сказки о царе Салтане".Как и любой романтик своего времени, Римский-Корсаков был очарован чужими культурами, народным мелосом самых дальних уголков мира и их культурой.И, разумеется, всеми народами империи. Вслед за Михаилом Ивановичем Глинкой, в симфонической сюите "Антар" композитор воплотил интерес к "Ближнему Востоку", а гоголевские оперы (и в меньшей степени "Пан воевода") продемонстрировали притягательность украинской мелодики.
https://ukraina.ru/20240123/1052828889.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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эксклюзив, культура, николай римский-корсаков, николай васильевич гоголь, могучая кучка, россия, музыка, украина, опера
Культура, Эксклюзив, культура, Николай Римский-Корсаков, Николай Васильевич Гоголь, Могучая кучка, Россия, музыка, Украина, опера

Украинская чертовщина и романтика Римского-Корсакова: ведьмы, русалки и загадочная Полтавщина

06:00 18.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Балабанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Павел Балабанов
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Николай Андреевич Римский-Корсаков, самый молодой участник творческого объединения русских композиторов "Могучая кучка" родился 18 марта (по новому стилю) на севере России, в Тихвине, где память о нем сохраняется по сей день с наибольшим трепетом
Жизнь композитора, моряка, аранжировщика, дирижера и музыкального педагога (выучившего значительную часть русских композиторов позднеромантической школы) была связана прежде всего с Санкт-Петербургом, хотя побывать ему удалось во многих уголках России и за ее границами – по долгу морской службы.
С Украиной судьба композитора напрямую связана не была, хотя его отец, Андрей Петрович Римский-Корсаков, в те годы начальник 1-го отделения канцелярии министра внутренних дел, в 1817 году проходил службу в Бессарабской и Херсонской губерниях, а с 1831 года в чине статского советника некоторое время состоял в должности гражданского губернатора Волынской губернии.
С малороссийским колоритом, мелодикой и сюжетами Николая Римского-Корсакова связало другое: любовь к модным в то время мистическим повестям Николая Гоголя.
Гоголевских оперы у композитора две: "Майская ночь", написанная в 1880 году и "Ночь перед Рождеством" 1895 года. Оба повести одноименные (почти) повести Гоголя входят в книгу "Вечера на хуторе близ Диканьки" - любимое произведение юного Римского-Корсакова.
В операх он постарался сохранить все из гоголевского текста: не делал таких значительных отступлений от сюжета (как, например, Пётр Ильич Чайковский в своих "Черевичках"), бережно сохранял тот самый, колоритный малороссийский говор, без которого трудно представить себе тексты Гоголя о мистической Полтавщине.
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Женщины и волшебство
Среди 15-ти опер Римского-Корсакова всего несколько (включая самую первую – "Псковитянку") написаны не на сказочные, фантастические сюжеты. "Псковитянка", "Боярыня Вера Шеолга", "Сервилия" и "Царская невеста", основанные на драмах Льва Мея – исторические, "Моцарт и Сальери" - по драме Александра Пушкина, "Пан воевода" – тоже практически историческое посвящение Фредерику Шопену, и предпоследняя, почти венчающая оперный путь композитора "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" – опера-литургия, в жанровом и стилевом смысле не похожая ни на что, написанное до нее.
Все остальные сюжеты, которые композитор выбрал для своих опер (и оперы-балета "Млады") наполнены сказкой, волшебством, ориентальным сказительством, русской былинностью, мистикой.
Гоголь с его народными поверьями и таинственными обрядами не заинтересовать Римского-Корсакова не мог. Ведьмам, колдунам, духам и звездам загадочной Полтавщины композитор уделил немало внимания: Шестая картина "Ночи перед Рождеством" – торжественный разгул всей бесовщины. Созвездия устраивают настоящий бал, с мазуркой и чардашем, пляшут ведьмы и духи, бесы и крылатые мистические кони, Чёрт несет кузнеца Вакулу в Петербург, к Царице, а его мать, Солоха призывает к себе ведем и колдунов – "Коляду встречать".
Не менее завораживающая картина есть и в "Майской ночи": в ней русалки и водяные водят хороводы, парубки и девушки совершают традиционные для майских гуляний обряды, ведьма путает Левко, главного героя, сбивает его с толку.
В музыке фольклорные обряды и мелодии отражены в полной мере: здесь встречается и украинская народная троицкая песня "Завью венки", и хороводная "Просо", и русалочья – тоже хороводная, и мужская, "Зеленые святки".
Как и в других своих операх ("Снегурочка", "Садко", "Млада"), в малороссийских Римский-Корсаков изображает свой любимый драматургический конфликт: столкновение человека с силами природы, с миром потустороннего, неразгаданного, пантеистическое поклонение этим могущественным тайнам.
Другая отличительная черта опер композитора (и других его программных произведений) – в центре повествования у Римского-Корсакова всегда женщина. Идет ли речь о трепетной и жертвенной Снегурочке, таинственной Волхове, царевне подводного царства, оскорбленной и отвергнутой Любаше из "Царской невесты", самоотверженной, милосердной Февронии или даже роковой Шемаханской царице – женщина всегда в центре и во главе сюжета, вокруг ее чувственного мира и переживаний он построен, ее сила и отвага, ее любовь и страстность становятся движущими элементами.
В украинских, гоголевских сюжетах эта черта проявляется как нельзя более органично: украинскому фольклору, в целом, женское начало (матери, невесты или чародейки) всегда интереснее мужского, и потому образы героинь "Ночи и перед Рождеством" и "Майской ночи" так полны, рельефны, волнующи.
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Мир чудес без границ
Еще в юности, после окончания Морского корпуса, Римский-Корсаков был принят гардемарином на морскую службу.
Кругосветная экспедиция на клипере "Алмаз", в ходе которой будущий композитор побывал у берегов Северной Америки, Великобритании, Норвегии, Франции, Италии, Испании, Бразилии, подарила ему музыкальный материал для "Садко" и симфонической поэмы "Шехеразада", Первой симфонии и "Сказки о царе Салтане".
Как и любой романтик своего времени, Римский-Корсаков был очарован чужими культурами, народным мелосом самых дальних уголков мира и их культурой.
И, разумеется, всеми народами империи. Вслед за Михаилом Ивановичем Глинкой, в симфонической сюите "Антар" композитор воплотил интерес к "Ближнему Востоку", а гоголевские оперы (и в меньшей степени "Пан воевода") продемонстрировали притягательность украинской мелодики.
 
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