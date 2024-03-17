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"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК

"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК - 17.03.2024 Украина.ру

"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК

Случаи с порчей избирательных бюллетеней возмутили граждан и вызвали ещё большее желание пойти на выборы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова

2024-03-17T17:51

2024-03-17T17:51

2024-03-17T17:51

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цик

избирательная комиссия

президентские выборы

выборы

голосование

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Глава ЦИК прокомментировала случаи с порчей избирательных бюллетеней на выборах президента РФ."Эти случаи - жалкие потуги "зеленщиков" Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания", - сказала Памфилова."Хотели одно, а добились другого", - добавила она.Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал, что провокации, когда в урну для голосования выливали зёленку, нестрашны. Он пояснил, что зелёнка делает только сам листок зеленым, при этом отметку избирателя можно спокойно определить, поэтому такие бюллетени действительные.Правоохранительные органы в дни проведения выборов зафиксировали несколько случаев попыток сорвать их проведение. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог. Диверсанты позже рассказали, что им пообещали за это денежную выплату, рассказала Памфилова. Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что такие действия влекут уголовную ответственность (статья 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.

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новости, россия, владимир зеленский, цик, избирательная комиссия, президентские выборы, выборы, голосование