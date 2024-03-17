"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК - 17.03.2024 Украина.ру
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"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК
"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК - 17.03.2024 Украина.ру
"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК
Случаи с порчей избирательных бюллетеней возмутили граждан и вызвали ещё большее желание пойти на выборы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
2024-03-17T17:51
2024-03-17T17:51
новости
россия
владимир зеленский
цик
избирательная комиссия
президентские выборы
выборы
голосование
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Глава ЦИК прокомментировала случаи с порчей избирательных бюллетеней на выборах президента РФ."Эти случаи - жалкие потуги "зеленщиков" Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания", - сказала Памфилова."Хотели одно, а добились другого", - добавила она.Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал, что провокации, когда в урну для голосования выливали зёленку, нестрашны. Он пояснил, что зелёнка делает только сам листок зеленым, при этом отметку избирателя можно спокойно определить, поэтому такие бюллетени действительные.Правоохранительные органы в дни проведения выборов зафиксировали несколько случаев попыток сорвать их проведение. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог. Диверсанты позже рассказали, что им пообещали за это денежную выплату, рассказала Памфилова. Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что такие действия влекут уголовную ответственность (статья 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
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новости, россия, владимир зеленский, цик, избирательная комиссия, президентские выборы, выборы, голосование
Новости, Россия, Владимир Зеленский, ЦИК, избирательная комиссия, президентские выборы, выборы, голосование

"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК

17:51 17.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Случаи с порчей избирательных бюллетеней возмутили граждан и вызвали ещё большее желание пойти на выборы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК прокомментировала случаи с порчей избирательных бюллетеней на выборах президента РФ.
"Эти случаи - жалкие потуги "зеленщиков" Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания", - сказала Памфилова.
"Хотели одно, а добились другого", - добавила она.
Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал, что провокации, когда в урну для голосования выливали зёленку, нестрашны. Он пояснил, что зелёнка делает только сам листок зеленым, при этом отметку избирателя можно спокойно определить, поэтому такие бюллетени действительные.
Правоохранительные органы в дни проведения выборов зафиксировали несколько случаев попыток сорвать их проведение. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог. Диверсанты позже рассказали, что им пообещали за это денежную выплату, рассказала Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что такие действия влекут уголовную ответственность (статья 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
- РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Вчера, 16:57
Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосованиеВ Екатеринбурге задержали местную жительницу, которая пыталась испортить бюллетени зеленкой. При установлении личности выяснилось, что 50-летняя диверсантка - доктор химических наук, доцент Уральского федерального университета Эмилия Носова. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского избиркома
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийЦИКизбирательная комиссияпрезидентские выборывыборыголосование
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Британия провоцирует на атаки в Чёрном море. Итоги 17 марта на Украине
17:51"Хотели одного, добились другого": режим Зеленского пробудил сознательность россиян – глава ЦИК
17:26Армен Гаспарян про провокации на выборах и тех, кто организовывает диверсии
16:26"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы
16:01Августин Волошин: 150 лет "однодневному президенту"
15:47Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области
15:02Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
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