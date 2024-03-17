Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области - 17.03.2024 Украина.ру
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Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области
Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области - 17.03.2024 Украина.ру
Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области
Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас на территорию детского сада, сообщил 17 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-03-17T15:47
2024-03-17T15:47
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Вооруженные силы Украины 17 марта около 14 часов сбросили боеприпас на территории детского сада в посёлке Брилёвка Алешкинского муниципального округа.Глава региона отметил, что в зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады. На месте происшествия работают оперативные службы. Сальдо опубликовал фото воронки, которая образовалась от взрыва снаряда. Украина атаковала сегодня также Белгород и Белгородскую область. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В Минобороны РФ утром 17 марта сообщили, что киевский режим выпустил девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и три снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" по Белгородской области.
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новости, херсонская область, белгородская область, владимир сальдо, вячеслав гладков, украина, россия, всу, новые регионы, снаряды, детсад
Новости, Херсонская область, Белгородская область, Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Украина, Россия, ВСУ, Новые регионы, снаряды, детсад

Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области

15:47 17.03.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас на территорию детского сада, сообщил 17 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
Вооруженные силы Украины 17 марта около 14 часов сбросили боеприпас на территории детского сада в посёлке Брилёвка Алешкинского муниципального округа.
"Взрыв произошёл между зданиями детсада и поселкового совета. Какое бы из них не было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей", - написал губернатор.
Глава региона отметил, что в зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады. На месте происшествия работают оперативные службы.
Сальдо опубликовал фото воронки, которая образовалась от взрыва снаряда.
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Украина атаковала сегодня также Белгород и Белгородскую область. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Минобороны РФ утром 17 марта сообщили, что киевский режим выпустил девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и три снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" по Белгородской области.
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