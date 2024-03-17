Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас на территорию детского сада, сообщил 17 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
Вооруженные силы Украины 17 марта около 14 часов сбросили боеприпас на территории детского сада в посёлке Брилёвка Алешкинского муниципального округа.
"Взрыв произошёл между зданиями детсада и поселкового совета. Какое бы из них не было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей", - написал губернатор.
Глава региона отметил, что в зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады. На месте происшествия работают оперативные службы.
Сальдо опубликовал фото воронки, которая образовалась от взрыва снаряда.
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Украина атаковала сегодня также Белгород и Белгородскую область. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Минобороны РФ утром 17 марта сообщили, что киевский режим выпустил девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и три снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" по Белгородской области.
13:08Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 мартаУкраинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах пояснили смысл атак на российские НПЗ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил визит в Одессу из-за слива информации. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России