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Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области

Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области - 17.03.2024 Украина.ру

Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области

Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас на территорию детского сада, сообщил 17 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале

2024-03-17T15:47

2024-03-17T15:47

2024-03-17T15:47

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Вооруженные силы Украины 17 марта около 14 часов сбросили боеприпас на территории детского сада в посёлке Брилёвка Алешкинского муниципального округа.Глава региона отметил, что в зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады. На месте происшествия работают оперативные службы. Сальдо опубликовал фото воронки, которая образовалась от взрыва снаряда. Украина атаковала сегодня также Белгород и Белгородскую область. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В Минобороны РФ утром 17 марта сообщили, что киевский режим выпустил девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и три снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" по Белгородской области.

https://ukraina.ru/20240317/1053930725.html

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новости, херсонская область, белгородская область, владимир сальдо, вячеслав гладков, украина, россия, всу, новые регионы, снаряды, детсад