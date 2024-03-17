https://ukraina.ru/20240317/1053931308.html

СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ

СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ - 17.03.2024 Украина.ру

СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ

Атаку дронами на Славянский нефтеперерабатывающий завод организовала Службы безопасности Украины, сообщил 17 марта украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

2024-03-17T13:18

2024-03-17T13:18

2024-03-17T13:21

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Источник издания сообщил, что основной целью были атмосферные колонны. СБУ таким образом пыталось подорвать "экономический потенциал России", пишет "Общественное"."Поражение Славянского НПЗ удалось благодаря усилиям СБУ совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ", - отметили журналисты.В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что около 3 часов ночи 17 марта киевский режим атаковал беспилотниками Славянский НПЗ. БПЛА были нейтрализованы, однако при падении одного из них на предприятии возник пожар.Уже в 4:30 сообщили, что пожар на территории предприятия полностью ликвидирован. По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ.

https://ukraina.ru/20240317/1053930725.html

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новости, россия, сбу, вооруженные силы украины, краснодарский край, беспилотники, бпла, дроны, атака, нпз