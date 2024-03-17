СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ - 17.03.2024 Украина.ру
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СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ
СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ - 17.03.2024 Украина.ру
СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ
Атаку дронами на Славянский нефтеперерабатывающий завод организовала Службы безопасности Украины, сообщил 17 марта украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
2024-03-17T13:18
2024-03-17T13:21
новости
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сбу
вооруженные силы украины
краснодарский край
беспилотники
бпла
дроны
атака
нпз
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Источник издания сообщил, что основной целью были атмосферные колонны. СБУ таким образом пыталось подорвать "экономический потенциал России", пишет "Общественное"."Поражение Славянского НПЗ удалось благодаря усилиям СБУ совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ", - отметили журналисты.В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что около 3 часов ночи 17 марта киевский режим атаковал беспилотниками Славянский НПЗ. БПЛА были нейтрализованы, однако при падении одного из них на предприятии возник пожар.Уже в 4:30 сообщили, что пожар на территории предприятия полностью ликвидирован. По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ.
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Новости, Россия, СБУ, Вооруженные силы Украины, краснодарский край, беспилотники, БПЛА, дроны, атака, НПЗ

СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ

13:18 17.03.2024 (обновлено: 13:21 17.03.2024)
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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Атаку дронами на Славянский нефтеперерабатывающий завод организовала Службы безопасности Украины, сообщил 17 марта украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
"За ночной атакой дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ стоит Служба безопасности Украины", - говорится в материале.
Источник издания сообщил, что основной целью были атмосферные колонны. СБУ таким образом пыталось подорвать "экономический потенциал России", пишет "Общественное".
"Поражение Славянского НПЗ удалось благодаря усилиям СБУ совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ", - отметили журналисты.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что около 3 часов ночи 17 марта киевский режим атаковал беспилотниками Славянский НПЗ. БПЛА были нейтрализованы, однако при падении одного из них на предприятии возник пожар.
Уже в 4:30 сообщили, что пожар на территории предприятия полностью ликвидирован. По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ.
ликвидация последствий удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
13:08
Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 мартаУкраинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах пояснили смысл атак на российские НПЗ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил визит в Одессу из-за слива информации. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
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Заголовок открываемого материала
13:18СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ
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13:08Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 марта
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