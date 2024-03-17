СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ
13:18 17.03.2024 (обновлено: 13:21 17.03.2024)
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Атаку дронами на Славянский нефтеперерабатывающий завод организовала Службы безопасности Украины, сообщил 17 марта украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
"За ночной атакой дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ стоит Служба безопасности Украины", - говорится в материале.
Источник издания сообщил, что основной целью были атмосферные колонны. СБУ таким образом пыталось подорвать "экономический потенциал России", пишет "Общественное".
"Поражение Славянского НПЗ удалось благодаря усилиям СБУ совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ", - отметили журналисты.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что около 3 часов ночи 17 марта киевский режим атаковал беспилотниками Славянский НПЗ. БПЛА были нейтрализованы, однако при падении одного из них на предприятии возник пожар.
Уже в 4:30 сообщили, что пожар на территории предприятия полностью ликвидирован. По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ.
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