https://ukraina.ru/20240317/1053927950.html

Киев атаковал российские НПЗ, умер человек

Киев атаковал российские НПЗ, умер человек - 17.03.2024 Украина.ру

Киев атаковал российские НПЗ, умер человек

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубане, пожар полностью ликвидировали, сообщили 17 марта в пресс-службе оперативного штаба региона

2024-03-17T10:46

2024-03-17T10:46

2024-03-17T10:46

новости

нефтепродукты

нпз

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атака

беспилотники

украина

пожар

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В диспетчерской службе сообщили, что беспилотники были нейтрализованы, однако при падении одного из них на предприятии возник пожар. К тушению пожара было привлечено более 80 человек.Спустя 20 минут в оперативном штабе сообщили, что пожар на территории Славянского полностью ликвидирован.По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет, добавили в ведомстве.Накануне, 16 марта, украинский БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, в результате чего на предприятии возник пожар. В правительстве региона сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать.

https://ukraina.ru/20240315/1053903287.html

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новости, нефтепродукты, нпз, россия, краснодарский край, самара, атака, беспилотники, украина, пожар