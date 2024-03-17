Киев атаковал российские НПЗ, умер человек - 17.03.2024 Украина.ру
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Киев атаковал российские НПЗ, умер человек
Киев атаковал российские НПЗ, умер человек - 17.03.2024 Украина.ру
Киев атаковал российские НПЗ, умер человек
Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубане, пожар полностью ликвидировали, сообщили 17 марта в пресс-службе оперативного штаба региона
2024-03-17T10:46
2024-03-17T10:46
новости
нефтепродукты
нпз
россия
краснодарский край
самара
атака
беспилотники
украина
пожар
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В диспетчерской службе сообщили, что беспилотники были нейтрализованы, однако при падении одного из них на предприятии возник пожар. К тушению пожара было привлечено более 80 человек.Спустя 20 минут в оперативном штабе сообщили, что пожар на территории Славянского полностью ликвидирован.По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет, добавили в ведомстве.Накануне, 16 марта, украинский БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, в результате чего на предприятии возник пожар. В правительстве региона сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать.
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новости, нефтепродукты, нпз, россия, краснодарский край, самара, атака, беспилотники, украина, пожар
Новости, нефтепродукты, НПЗ, Россия, краснодарский край, Самара, атака, беспилотники, Украина, пожар

Киев атаковал российские НПЗ, умер человек

10:46 17.03.2024
 
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© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубане, пожар полностью ликвидировали, сообщили 17 марта в пресс-службе оперативного штаба региона
"Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ", - сообщили в оперативном штабе.
В диспетчерской службе сообщили, что беспилотники были нейтрализованы, однако при падении одного из них на предприятии возник пожар. К тушению пожара было привлечено более 80 человек.
Спустя 20 минут в оперативном штабе сообщили, что пожар на территории Славянского полностью ликвидирован.
По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет, добавили в ведомстве.
Накануне, 16 марта, украинский БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, в результате чего на предприятии возник пожар. В правительстве региона сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать.
Пожар на Ильском НПЗ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 13:37
"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗИдея позволить собственникам нефтеперерабатывающих предприятий самостоятельно защищать имущество от беспилотников - глупость, заявил член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев для DailyStorm
 
НовостинефтепродуктыНПЗРоссиякраснодарский крайСамараатакабеспилотникиУкраинапожар
 
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