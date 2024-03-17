Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию - 17.03.2024 Украина.ру
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Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию
Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию - 17.03.2024 Украина.ру
Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию
США могут готовить проведение президентских выборов на Украине после того, как истекут полномочия действующего главы государства Владимира Зеленского. Детали этой схемы руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик описал в интервью изданию Украина.ру
2024-03-17T11:22
2024-03-17T11:22
новости
дмитрий разумков
владимир зеленский
украина
президент
выборы
константин кнырик
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Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истекает в мае. Власти Украины неоднократно давали понять, что не намерены проводить выборы в условиях военного положения. При этом у Соединенных Штатов может быть другое мнение по этому вопросу, отметил Кнырик.По его словам, американцы обрабатывают депутатов Верховной Рады, чтобы они проголосовали за нового спикера. Вместо Руслана Стефанчука им должен стать Дмитрий Разумков, уже занимавший эту должность и потерявший в результате разногласий с властью. На этих выборах победу одержит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, спрогнозировал Кнырик.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий разумков, владимир зеленский, украина, президент, выборы, константин кнырик
Новости, Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский, Украина, президент, выборы, Константин Кнырик

Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию

11:22 17.03.2024
 
© Открытые источникиЗеленский, Разумков, Арахамия
Зеленский, Разумков, Арахамия
© Открытые источники
Читать в
США могут готовить проведение президентских выборов на Украине после того, как истекут полномочия действующего главы государства Владимира Зеленского. Детали этой схемы руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик описал в интервью изданию Украина.ру
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истекает в мае. Власти Украины неоднократно давали понять, что не намерены проводить выборы в условиях военного положения. При этом у Соединенных Штатов может быть другое мнение по этому вопросу, отметил Кнырик.
По его словам, американцы обрабатывают депутатов Верховной Рады, чтобы они проголосовали за нового спикера. Вместо Руслана Стефанчука им должен стать Дмитрий Разумков, уже занимавший эту должность и потерявший в результате разногласий с властью.
"В мае, как только Зеленский потеряет свою легитимность, Разумков через Верховную Раду станет спикером парламента и будет и.о президента Украины до проведения выборов", - пояснил эксперт.
На этих выборах победу одержит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, спрогнозировал Кнырик.
Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий РазумковВладимир ЗеленскийУкраинапрезидентвыборыКонстантин Кнырик
 
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