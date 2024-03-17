https://ukraina.ru/20240317/1053843021.html

Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию

Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию - 17.03.2024 Украина.ру

Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию

США могут готовить проведение президентских выборов на Украине после того, как истекут полномочия действующего главы государства Владимира Зеленского. Детали этой схемы руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик описал в интервью изданию Украина.ру

2024-03-17T11:22

2024-03-17T11:22

2024-03-17T11:22

новости

дмитрий разумков

владимир зеленский

украина

президент

выборы

константин кнырик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/02/1032410245_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_34761db3d00150047395c33a9c8dbdfa.jpg.webp

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истекает в мае. Власти Украины неоднократно давали понять, что не намерены проводить выборы в условиях военного положения. При этом у Соединенных Штатов может быть другое мнение по этому вопросу, отметил Кнырик.По его словам, американцы обрабатывают депутатов Верховной Рады, чтобы они проголосовали за нового спикера. Вместо Руслана Стефанчука им должен стать Дмитрий Разумков, уже занимавший эту должность и потерявший в результате разногласий с властью. На этих выборах победу одержит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, спрогнозировал Кнырик.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий разумков, владимир зеленский, украина, президент, выборы, константин кнырик