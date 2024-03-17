https://ukraina.ru/20240317/1053841370.html
"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину
"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину - 17.03.2024 Украина.ру
"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода сил Североатлантического альянса на Украину стоит расценивать как проявление торга. Такое мнение руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик выразил в интервью изданию Украина.ру
2024-03-17T09:03
2024-03-17T09:03
2024-03-17T09:03
новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил ранее, что страны НАТО могут отправить своих военных. По его словам, это может произойти в случае приближения российской армии к Киеву или Одессе. На Западе понимают, что у них сейчас нет предложений, которые могли бы остановить Россию в конфликте с Украиной, заявил Кнырик. Современная дипломатия деградировала и перестала быть дипломатией в классическом смысле слова, когда встречаются министры иностранных дел и о чем-то договариваются, а главы государств подписывают эти соглашения, продолжил он.Сегодня мы имеем дело с публичной дипломатией, когда через СМИ стороны торгуются между собой. Этим и занимается Макрон, выступая с угрозами, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, константин кнырик, эммануэль макрон, нато, франция, украина
Новости, Константин Кнырик, Эммануэль Макрон, НАТО, Франция, Украина
"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода сил Североатлантического альянса на Украину стоит расценивать как проявление торга. Такое мнение руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик выразил в интервью изданию Украина.ру
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил ранее, что страны НАТО могут отправить своих военных. По его словам, это может произойти в случае приближения российской армии к Киеву или Одессе.
На Западе понимают, что у них сейчас нет предложений, которые могли бы остановить Россию в конфликте с Украиной, заявил Кнырик.
"Поэтому Макрон прямо говорит, что если ВС РФ дойдут до Киева и Одессы, то Франция впишется за Украину. Они пытаются нас пугать. Это и есть торг", - заявил эксперт.
Современная дипломатия деградировала и перестала быть дипломатией в классическом смысле слова, когда встречаются министры иностранных дел и о чем-то договариваются, а главы государств подписывают эти соглашения, продолжил он.
Сегодня мы имеем дело с публичной дипломатией, когда через СМИ стороны торгуются между собой. Этим и занимается Макрон, выступая с угрозами, подытожил собеседник издания.