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"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину

"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину - 17.03.2024 Украина.ру

"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода сил Североатлантического альянса на Украину стоит расценивать как проявление торга. Такое мнение руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик выразил в интервью изданию Украина.ру

2024-03-17T09:03

2024-03-17T09:03

2024-03-17T09:03

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константин кнырик

эммануэль макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил ранее, что страны НАТО могут отправить своих военных. По его словам, это может произойти в случае приближения российской армии к Киеву или Одессе. На Западе понимают, что у них сейчас нет предложений, которые могли бы остановить Россию в конфликте с Украиной, заявил Кнырик. Современная дипломатия деградировала и перестала быть дипломатией в классическом смысле слова, когда встречаются министры иностранных дел и о чем-то договариваются, а главы государств подписывают эти соглашения, продолжил он.Сегодня мы имеем дело с публичной дипломатией, когда через СМИ стороны торгуются между собой. Этим и занимается Макрон, выступая с угрозами, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, константин кнырик, эммануэль макрон, нато, франция, украина