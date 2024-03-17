https://ukraina.ru/20240317/1053833629.html

Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом

Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом - 17.03.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом

США подготовили сценарий смены власти на Украине через избрание нового спикера Верховной Рады, который становится и.о. президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

2024-03-17T12:25

2024-03-17T12:25

2024-03-17T12:25

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

выборы

константин кнырик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053522740_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_95c4bde67b4929d1f3c98a32ba1f95b5.jpg.webp

Украинские спецслужбы ранее обнародовали информацию, согласно которой РФ будто бы готовит на Украине смену власти через масштабные протесты. По мнению Кнырика, вопрос легитимности Владимира Зеленского после формального завершения его президентского срока и тема нового Майдана возникли не просто так."США подготовили сценарий смены власти на Украине через избрание нового спикера Верховной Рады, который становится и.о. президента. Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы", - заявил эксперт. Новым президентом Украины может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный, предположил собеседник издания.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, константин кнырик