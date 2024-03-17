Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом - 17.03.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом
Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом - 17.03.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом
США подготовили сценарий смены власти на Украине через избрание нового спикера Верховной Рады, который становится и.о. президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
2024-03-17T12:25
2024-03-17T12:25
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
выборы
константин кнырик
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Украинские спецслужбы ранее обнародовали информацию, согласно которой РФ будто бы готовит на Украине смену власти через масштабные протесты. По мнению Кнырика, вопрос легитимности Владимира Зеленского после формального завершения его президентского срока и тема нового Майдана возникли не просто так."США подготовили сценарий смены власти на Украине через избрание нового спикера Верховной Рады, который становится и.о. президента. Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы", - заявил эксперт. Новым президентом Украины может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный, предположил собеседник издания.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, константин кнырик
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, выборы, Константин Кнырик

Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом

12:25 17.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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США подготовили сценарий смены власти на Украине через избрание нового спикера Верховной Рады, который становится и.о. президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Украинские спецслужбы ранее обнародовали информацию, согласно которой РФ будто бы готовит на Украине смену власти через масштабные протесты. По мнению Кнырика, вопрос легитимности Владимира Зеленского после формального завершения его президентского срока и тема нового Майдана возникли не просто так.
"США подготовили сценарий смены власти на Украине через избрание нового спикера Верховной Рады, который становится и.о. президента. Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы", - заявил эксперт.
Новым президентом Украины может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный, предположил собеседник издания.
Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйвыборыКонстантин Кнырик
 
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