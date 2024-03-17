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Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов
Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов - 17.03.2024 Украина.ру
Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов
Германия не отправить свои наземные войска на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
2024-03-17T12:10
2024-03-17T12:10
2024-03-17T12:10
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Так Борисов прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке воинских контингентов отдельных стран НАТО на Украину."Сейчас Франция пытается потянуть на себя одеяло и сколотить коалицию во главе с Макроном. На свою сторону он частично перетащил поляков, чехов, которые были бы не против присутствия своих войск или специалистов на территории Украины", - рассказал политолог.По его словам, эти страны руководствуются тем, что до окончательного поражения Украины нужно застолбить места на территориях, которые еще останутся под влиянием Зеленского и установить там свой протекторат. Это будут небольшие подразделения, которые будут заниматься разминированием и охраной своего ареала, отметил Борисов.При этом он считает, что политика Франции по созданию такой коалиции откровенно провалится."Но тут важно другое - триггером всех нынешних действий является грядущее неизбежное поражение режима Зеленского. Это еще пока не является, во-первых, мейнстримом в европейских СМИ, но на уровне спецслужб, на уровне аналитических служб, которые предоставляют доклады своим национальным лидерам, это уже обсуждается и выкладывается на стол. И эта позиция уже начинает учитываться", - отметил Тимофей Борисов.Полный текст интервью Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, германия, эммануэль макрон, нато, владимир зеленский, войска, коалиция
Новости, Украина, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, НАТО, Владимир Зеленский, войска, коалиция
Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов
Германия не отправить свои наземные войска на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Так Борисов прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке воинских контингентов отдельных стран НАТО на Украину.
"Сейчас Франция пытается потянуть на себя одеяло и сколотить коалицию во главе с Макроном. На свою сторону он частично перетащил поляков, чехов, которые были бы не против присутствия своих войск или специалистов на территории Украины", - рассказал политолог.
По его словам, эти страны руководствуются тем, что до окончательного поражения Украины нужно застолбить места на территориях, которые еще останутся под влиянием Зеленского и установить там свой протекторат. Это будут небольшие подразделения, которые будут заниматься разминированием и охраной своего ареала, отметил Борисов.
При этом он считает, что политика Франции по созданию такой коалиции откровенно провалится.
"Но тут важно другое - триггером всех нынешних действий является грядущее неизбежное поражение режима Зеленского. Это еще пока не является, во-первых, мейнстримом в европейских СМИ, но на уровне спецслужб, на уровне аналитических служб, которые предоставляют доклады своим национальным лидерам, это уже обсуждается и выкладывается на стол. И эта позиция уже начинает учитываться", - отметил Тимофей Борисов.