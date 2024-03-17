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Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов

Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов - 17.03.2024 Украина.ру

Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов

Германия не отправить свои наземные войска на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.

2024-03-17T12:10

2024-03-17T12:10

2024-03-17T12:10

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Так Борисов прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке воинских контингентов отдельных стран НАТО на Украину."Сейчас Франция пытается потянуть на себя одеяло и сколотить коалицию во главе с Макроном. На свою сторону он частично перетащил поляков, чехов, которые были бы не против присутствия своих войск или специалистов на территории Украины", - рассказал политолог.По его словам, эти страны руководствуются тем, что до окончательного поражения Украины нужно застолбить места на территориях, которые еще останутся под влиянием Зеленского и установить там свой протекторат. Это будут небольшие подразделения, которые будут заниматься разминированием и охраной своего ареала, отметил Борисов.При этом он считает, что политика Франции по созданию такой коалиции откровенно провалится."Но тут важно другое - триггером всех нынешних действий является грядущее неизбежное поражение режима Зеленского. Это еще пока не является, во-первых, мейнстримом в европейских СМИ, но на уровне спецслужб, на уровне аналитических служб, которые предоставляют доклады своим национальным лидерам, это уже обсуждается и выкладывается на стол. И эта позиция уже начинает учитываться", - отметил Тимофей Борисов.Полный текст интервью Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, франция, германия, эммануэль макрон, нато, владимир зеленский, войска, коалиция