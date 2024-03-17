Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов - 17.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240317/1053833049.html
Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов
Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов - 17.03.2024 Украина.ру
Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов
Германия не отправить свои наземные войска на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
2024-03-17T12:10
2024-03-17T12:10
новости
украина
франция
германия
эммануэль макрон
нато
владимир зеленский
войска
коалиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043419765_0:3:1042:589_1920x0_80_0_0_617de64e029a623cd738bf5047af9f7d.jpg.webp
Так Борисов прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке воинских контингентов отдельных стран НАТО на Украину."Сейчас Франция пытается потянуть на себя одеяло и сколотить коалицию во главе с Макроном. На свою сторону он частично перетащил поляков, чехов, которые были бы не против присутствия своих войск или специалистов на территории Украины", - рассказал политолог.По его словам, эти страны руководствуются тем, что до окончательного поражения Украины нужно застолбить места на территориях, которые еще останутся под влиянием Зеленского и установить там свой протекторат. Это будут небольшие подразделения, которые будут заниматься разминированием и охраной своего ареала, отметил Борисов.При этом он считает, что политика Франции по созданию такой коалиции откровенно провалится."Но тут важно другое - триггером всех нынешних действий является грядущее неизбежное поражение режима Зеленского. Это еще пока не является, во-первых, мейнстримом в европейских СМИ, но на уровне спецслужб, на уровне аналитических служб, которые предоставляют доклады своим национальным лидерам, это уже обсуждается и выкладывается на стол. И эта позиция уже начинает учитываться", - отметил Тимофей Борисов.Полный текст интервью Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году читайте на сайте Украина.ру.
украина
франция
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043419765_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_1f4c920c62575e68f2b0776668dd9dde.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, франция, германия, эммануэль макрон, нато, владимир зеленский, войска, коалиция
Новости, Украина, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, НАТО, Владимир Зеленский, войска, коалиция

Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов

12:10 17.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Германия не отправить свои наземные войска на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Так Борисов прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке воинских контингентов отдельных стран НАТО на Украину.
"Сейчас Франция пытается потянуть на себя одеяло и сколотить коалицию во главе с Макроном. На свою сторону он частично перетащил поляков, чехов, которые были бы не против присутствия своих войск или специалистов на территории Украины", - рассказал политолог.
По его словам, эти страны руководствуются тем, что до окончательного поражения Украины нужно застолбить места на территориях, которые еще останутся под влиянием Зеленского и установить там свой протекторат. Это будут небольшие подразделения, которые будут заниматься разминированием и охраной своего ареала, отметил Борисов.
При этом он считает, что политика Франции по созданию такой коалиции откровенно провалится.
"Но тут важно другое - триггером всех нынешних действий является грядущее неизбежное поражение режима Зеленского. Это еще пока не является, во-первых, мейнстримом в европейских СМИ, но на уровне спецслужб, на уровне аналитических служб, которые предоставляют доклады своим национальным лидерам, это уже обсуждается и выкладывается на стол. И эта позиция уже начинает учитываться", - отметил Тимофей Борисов.
Полный текст интервью Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаФранцияГерманияЭммануэль МакронНАТОВладимир Зеленскийвойскакоалиция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ
13:10"Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие". Монах Киприан молит Бога о победе и мире
13:08Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 марта
12:50"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах
12:46Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на Украине
12:35"Антихристов режим": эксперт рассказал, кто может воспрепятствовать уничтожению православия на Украине
12:25Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом
12:18"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы
12:18"Принимаем по полной программе": военный эксперт о попытках Украины атаковать пограничье
12:10Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов
12:06Без США и Великобритании нельзя никак. Украинские эксперты обсуждают, как им принимать инициативы Макрона
12:00Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта
11:48Явка на выборах в ДНР составила уже почти 88%
11:30Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир
11:29Ростислав Ищенко о том, есть ли преемник у Владимира Путина и какой должна быть система власти в стране
11:25Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в Донбассе
11:22Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию
11:20Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой
11:15Пушечное мясо и говорящие головы: военный эксперт о самых одиозных подразделениях ВСУ
11:11В Белгороде погибла 16-летняя девушка при обстреле ВСУ
Лента новостейМолния