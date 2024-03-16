https://ukraina.ru/20240316/1053864046.html

"Остров Крым" и Украина

"Остров Крым" и Украина - 16.03.2024 Украина.ру

"Остров Крым" и Украина

Шершавым языком милицейского протокола: "20 января 1920 года сменный командир башни главного калибра линейного корабля "Ливерпуль" Royal Navy лейтенант Ричард Бейли-Лэнд, находясь в состоянии алкогольного отравления, из хулиганских побуждений открыл огонь по замёрзшему Чонгарскому проливу, чем изменил ход истории". Подпись. Печать

2024-03-16T08:45

2024-03-16T08:45

2024-03-16T08:45

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Разумеется, написанный в 1979 году роман Василия Аксёнова "Остров Крым" это никакая не альтернативная история и не научная фантастика. Залп "Ливерпуля" удивительным образом не меняет ход истории, а просто выбрасывает из неё Крым, как будто его и не было вовсе. Простой пример – Крым не участвует в Великой Отечественной, а значит 11 армия Эриха фон Манштейна не осаждала Севастополь, а была направлена на какое-то другое направление… Более того, даже предыдущая история, учитывая островной статус Крыма, пошла бы совсем другим путём. Но писателя это не интересует."Остров Крым" – отражение внутренней борьбы человека, который уже готов "свалить на Запад" (Аксёнов сделал это в 1981 году), но всё ещё пытается найти оправдание своему поступку, в моральной оправданности которого он по-прежнему не уверен.Именно этим объясняется находящийся на грани абсурда контраст между крымским капиталистическим раем и советской затхлостью. С одной стороны – свободная пресса, 90 сортов колбасы и полуодетые девушки, готовые дать просто так, с другой стороны – грязь, дичь, антисемитизм и Владимир. Почему Владимир? Потому что даже сейчас, более 40 лет спустя, этот город, неясно за какие грехи, считается символом затхлой провинциальности.В общем, здесь всё плохо, там всё хорошо, вывод – надо ехать. Но это плохое обоснование. Не хватает в нём философской глубины и типичного для российской интеллигенции оправдания низменных поступков высокими идеалами. И Аксёнов рисует соответствующую надстройку – всеобщее самопожертвование жителей крымского рая во имя общей судьбы с населением СССР.Главный герой романа, журналист и политик Андрей Лучников, пытается как-то объяснить свою "Идею Общей Судьбы" – дескать пять миллионов островитян разбудят здоровые силы советского общества… Намёк: вот напитаюсь западной свободой, вернусь и вдохну новые силы в местную диссидентщину. Примерно так.В 1990 году он действительно вернулся в СССР, был свидетелем гибели страны и был свидетелем конца "лихих девяностых" (умер в 2009 году).Впрочем, мы не об Аксёнове, а о романе "Остров Крым".Несмотря на то, что книга "не научно фантастическая и не строго историческая", Аксёнов чутьём художника угадал некоторые моменты, которые актуальны для нас и сейчас."Остров находится в естественной сфере советского влияния. Население деморализовано неистовством демократии. Идея Общей Судьбы овладевает умами. Большинство не представляет себе и не хочет представлять последствий аншлюса. Стратегическая острота в современных условиях утрачена. Речь идёт только лишь о бессознательном физиологическом акте поглощения малого большим. Не произошло этого до сих пор только потому, что в России очень влиятельные силы не хотят вас заглатывать, больше того, эти силы отражают массовое подспудное настроение, которое, конечно, никогда не может явиться на поверхность в силу идеологических причин. Этим силам не нужна новая автономная республика, они не знают, как поступить с пятью миллионами лишних людей, не снабжённых к тому же специфической советской психологией, они понимают, что экономическое процветание Крыма кончится на следующий же день после присоединения. Сейчас их ригидная система кое-как приспособилась к существованию у себя под боком маленькой фальшивой России, приспособилась и идеологически, и стратегически, и, особенно, экономически. По секретным сведениям, треть валюты идёт к советчикам через Крым. Словом, "статус кво" как бы устраивает всех, не говоря уже о том, что он вносит какую-то милую пикантность в международные отношения. Однако ситуация выходит из-под контроля. Просоветские и панрусистские настроения на Острове – это единственная реальность. Остальное: все эти "яки", "китайцы", "албанцы", "волчьи сотни" – детские игры. Советская система, как это ни странно, мало управляема по сравнению с западными структурами, ей движут зачастую малоизученные стихийные силы, сродни тектоническим сдвигам. Близится день, когда СССР поглотит Остров".Прекрасный фрагмент, который совершенно точно демонстрирует нынешнее отношение России к Украине.Российской элите, например, совершенно не нужно было расширение территории – её вполне устраивало независимое государство, прочно связанное с российской экономикой. Причём устраивал, в общем-то, даже режим Порошенко, чья русофобия отнюдь не мешала взаимовыгодному сотрудничеству.Точно так же непонятно, что делать с миллионами людей, имеющими специфический украинский опыт социальной жизни. Собственно, с этим Россия столкнулась ещё в Крыму. Как эти люди будут интегрироваться в российское общество? Какие нормы своего прошлого опыта они будут нести в Россию? Социологи ещё головы сломают над этими проблемами…Есть и "массовое подспудное настроение" – граждане России уже привыкли к определённому статус-кво и не очень понимают необходимость расширяться. Опять же, официальная пропаганда даёт противоречивые сигналы – с одной стороны, "оккупацию нужно заслужить", с другой – "своих не бросаем" (особенно неприятно было наблюдать за медийными персонажами, которые 21 февраля говорил, что спасать там некого, а 22 – что идём спасать русских от нацистского режима).Говорить о панрусистских настроениях в современной Украине не приходится (я думаю и на Острове Крым этого не было бы, но художник так видел), но опыт показывает, что большинство населения довольно спокойно относится к смене актуальной государственности, ибо "моя хата с краю".Ну и самое главное – российская государственность действительно малоуправляема. Расширение России в 2014 году – действительно стихийный процесс, отнюдь не вызвавший восторга у российской элиты (да и у заметной части российского населения). Владимир Путин был не инициатором начала этой фазы развития России, а человеком, который оказался у руля, понял и принял наступление этой фазы.Кстати, заканчивается роман невероятно современно – персонаж, который выдал процитированный выше период, видит решение проблемы во вступлении Крыма в НАТО (во вселенной Аксёнова Крым – подобие Тайваня), ответом на что является специальная военная операция, которая, правда, завершается полной победой, но только потому, что советским войскам никто не сопротивляется. А так-то на совещании в ЦК КПСС было сказано: "в военном отношении десантного соединения генерала N для решения проблемы Острова Крым совершенно недостаточно", потому что "они тоже не турки".Кстати, никакой Украины у Аксёнова вообще нет. Место действия – центральная Россия (Москва, Владимир, Ковров Владимирской области) и Крым. Крым он знает и любит. Ну а о кратковременной власти зависимых от Киева правительств времён Гражданской войны в романе никто и не вспоминает.

https://ukraina.ru/20190307/1022925696.html

https://ukraina.ru/20240205/1053086377.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, крым, россия, василий аксенов, литература, русская литература, фантастика, интеграция