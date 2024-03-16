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"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины

"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины - 16.03.2024 Украина.ру

"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины

США запустили сценарий по смене власти на Украине, который в конечном итоге приведет к выборам главы государства. Имя того, кто победит на этих выборах в интервью изданию Украина.ру назвал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

2024-03-16T08:30

2024-03-16T08:30

2024-03-16T08:30

новости

константин кнырик

владимир зеленский

валерий залужный

украина

выборы

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В мае месяце истекает определенный конституцией Украины срок полномочий президента Владимира Зеленского. По мнению Кнырика, после этого исполняющим обязанности главы государства станет спикер Верховной Рады.На этих выборах победу одержит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сказал Кнырик. С политтехнологической точки зрения Залужный – идеальная фигура, которую очень удобно раскручивать. Ему даже ничего не надо делать, заявил он. Чем дольше Залужный молчит, тем проще создавать ему образ народного героя и храброго воина, который во всем разбирается. Потому что когда бывший главком начинает говорить, то это сразу негативно сказывается на его репутации, отметил Кнырик.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, константин кнырик, владимир зеленский, валерий залужный, украина, выборы