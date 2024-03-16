"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины - 16.03.2024 Украина.ру
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"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины
"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины - 16.03.2024 Украина.ру
"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины
США запустили сценарий по смене власти на Украине, который в конечном итоге приведет к выборам главы государства. Имя того, кто победит на этих выборах в интервью изданию Украина.ру назвал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
2024-03-16T08:30
2024-03-16T08:30
новости
константин кнырик
владимир зеленский
валерий залужный
украина
выборы
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В мае месяце истекает определенный конституцией Украины срок полномочий президента Владимира Зеленского. По мнению Кнырика, после этого исполняющим обязанности главы государства станет спикер Верховной Рады.На этих выборах победу одержит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сказал Кнырик. С политтехнологической точки зрения Залужный – идеальная фигура, которую очень удобно раскручивать. Ему даже ничего не надо делать, заявил он. Чем дольше Залужный молчит, тем проще создавать ему образ народного героя и храброго воина, который во всем разбирается. Потому что когда бывший главком начинает говорить, то это сразу негативно сказывается на его репутации, отметил Кнырик.Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, константин кнырик, владимир зеленский, валерий залужный, украина, выборы
Новости, Константин Кнырик, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Украина, выборы

"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины

08:30 16.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкраина накануне парламентских выборов
Украина накануне парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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США запустили сценарий по смене власти на Украине, который в конечном итоге приведет к выборам главы государства. Имя того, кто победит на этих выборах в интервью изданию Украина.ру назвал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
В мае месяце истекает определенный конституцией Украины срок полномочий президента Владимира Зеленского. По мнению Кнырика, после этого исполняющим обязанности главы государства станет спикер Верховной Рады.
"Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы", - предположил эксперт.
На этих выборах победу одержит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сказал Кнырик.
С политтехнологической точки зрения Залужный – идеальная фигура, которую очень удобно раскручивать. Ему даже ничего не надо делать, заявил он.
Чем дольше Залужный молчит, тем проще создавать ему образ народного героя и храброго воина, который во всем разбирается. Потому что когда бывший главком начинает говорить, то это сразу негативно сказывается на его репутации, отметил Кнырик.
Полный текст интервью Константина Кнырика "На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиКонстантин КнырикВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУкраинавыборы
 
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