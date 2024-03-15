Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов - 15.03.2024 Украина.ру
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Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов
Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов - 15.03.2024 Украина.ру
Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов
Военный историк, участник войны в Югославии, автор книг о конфликте в Донбассе Михаил Поликарпов в студии Украина.ру рассказал о сходствах и различиях СВО и войн в Испании и Югославии, объяснил, для чего США создавали из Украины антироссийское государство и дал свой прогноз относительно возможного ввода войск НАТО на Украину
2024-03-15T15:44
2024-03-15T15:44
видео
югославия
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
война
сша
спецоперация
сво
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00:35 – о сходстве и различиях СВО и войны в Югославии; 08:36 – зачем Западу военная социология? 20:13 – для чего Вашингтон натравил Украину на Россию? 27:22 – сколько на самом деле осталось войск у киевского режима? 33:20 – сколько артиллерийских боеприпасов расходуется на выполнение боевых задач?36:00 – введёт ли НАТО свои войска на Украину?
югославия
россия
украина
сша
вашингтон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, югославия, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, война, сша, спецоперация, сво, вашингтон, сербия, босния и герцеговина, косово, хорватия, киев, артиллерия, беспилотники, бпла, конфликт, балканы, боеприпасы, оружие, войска, видео
Видео, Югославия, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, война, США, Спецоперация, СВО, Вашингтон, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово, Хорватия, Киев, артиллерия, беспилотники, БПЛА, конфликт, Балканы, боеприпасы, оружие, войска

Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов

15:44 15.03.2024
 
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Военный историк, участник войны в Югославии, автор книг о конфликте в Донбассе Михаил Поликарпов в студии Украина.ру рассказал о сходствах и различиях СВО и войн в Испании и Югославии, объяснил, для чего США создавали из Украины антироссийское государство и дал свой прогноз относительно возможного ввода войск НАТО на Украину
00:35 – о сходстве и различиях СВО и войны в Югославии;
08:36 – зачем Западу военная социология?
20:13 – для чего Вашингтон натравил Украину на Россию?
27:22 – сколько на самом деле осталось войск у киевского режима?
33:20 – сколько артиллерийских боеприпасов расходуется на выполнение боевых задач?
36:00 – введёт ли НАТО свои войска на Украину?
 
ВидеоЮгославияРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраинывойнаСШАСпецоперацияСВОВашингтонСербияБосния и ГерцеговинаКосовоХорватияКиевартиллериябеспилотникиБПЛАконфликтБалканыбоеприпасыоружиевойска
 
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Заголовок открываемого материала
16:15Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти
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15:44Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов
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