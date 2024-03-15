https://ukraina.ru/20240315/1053912015.html
Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов
Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов - 15.03.2024 Украина.ру
Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов
Военный историк, участник войны в Югославии, автор книг о конфликте в Донбассе Михаил Поликарпов в студии Украина.ру рассказал о сходствах и различиях СВО и войн в Испании и Югославии, объяснил, для чего США создавали из Украины антироссийское государство и дал свой прогноз относительно возможного ввода войск НАТО на Украину
2024-03-15T15:44
2024-03-15T15:44
2024-03-15T15:44
видео
югославия
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
война
сша
спецоперация
сво
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00:35 – о сходстве и различиях СВО и войны в Югославии; 08:36 – зачем Западу военная социология? 20:13 – для чего Вашингтон натравил Украину на Россию? 27:22 – сколько на самом деле осталось войск у киевского режима? 33:20 – сколько артиллерийских боеприпасов расходуется на выполнение боевых задач?36:00 – введёт ли НАТО свои войска на Украину?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов
Военный историк, участник войны в Югославии, автор книг о конфликте в Донбассе Михаил Поликарпов в студии Украина.ру рассказал о сходствах и различиях СВО и войн в Испании и Югославии, объяснил, для чего США создавали из Украины антироссийское государство и дал свой прогноз относительно возможного ввода войск НАТО на Украину
00:35 – о сходстве и различиях СВО и войны в Югославии;
08:36 – зачем Западу военная социология?
20:13 – для чего Вашингтон натравил Украину на Россию?
27:22 – сколько на самом деле осталось войск у киевского режима?
33:20 – сколько артиллерийских боеприпасов расходуется на выполнение боевых задач?
36:00 – введёт ли НАТО свои войска на Украину?