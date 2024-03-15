"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками
Сейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. У ВСУ нет сил для прорыва на Белгород и Старый Оскол, потому что все резервы брошены под Купянск. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В составе украинских ДРГ действуют наемники из Польши и Грузии, также полно афроамериканцев, особенно много их на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь, рассказал военный.
Сейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. В частности, на днях ВС РФ накрыли гостиницу возле старого аэропорта в поселке Жихор под Харьковом, отметил эксперт.
"Всю ночь скорые туда ездили. Местные жители сами говорили, что там селились немцы и французы. Какой там сейчас может быть туризм. Ясное дело, что это наемники", - подчеркнул Алехин.
Чтобы организовать какой-то мощный прорыв на границе, ВСУ нужен как минимум полк. У ВСУ нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол, потому что украинские военные бросили все резервы на Купянское направление, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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