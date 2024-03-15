"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками - 15.03.2024 Украина.ру
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"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками
"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками - 15.03.2024 Украина.ру
"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками
Сейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. У ВСУ нет сил для прорыва на Белгород и Старый Оскол, потому что все резервы брошены под Купянск. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-15T05:20
2024-03-15T05:20
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иностранные наемники
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диверсанты
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В составе украинских ДРГ действуют наемники из Польши и Грузии, также полно афроамериканцев, особенно много их на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь, рассказал военный.Сейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. В частности, на днях ВС РФ накрыли гостиницу возле старого аэропорта в поселке Жихор под Харьковом, отметил эксперт.Чтобы организовать какой-то мощный прорыв на границе, ВСУ нужен как минимум полк. У ВСУ нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол, потому что украинские военные бросили все резервы на Купянское направление, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белгород, россия, всу, вс рф, иностранные наемники, харьковская область, дрг, диверсанты, террорист
Новости, Белгород, Россия, ВСУ, ВС РФ, иностранные наемники, Харьковская область, ДРГ, диверсанты, террорист

"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками

05:20 15.03.2024
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Сейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. У ВСУ нет сил для прорыва на Белгород и Старый Оскол, потому что все резервы брошены под Купянск. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В составе украинских ДРГ действуют наемники из Польши и Грузии, также полно афроамериканцев, особенно много их на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь, рассказал военный.
Сейчас украинские военные продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. В частности, на днях ВС РФ накрыли гостиницу возле старого аэропорта в поселке Жихор под Харьковом, отметил эксперт.

"Всю ночь скорые туда ездили. Местные жители сами говорили, что там селились немцы и французы. Какой там сейчас может быть туризм. Ясное дело, что это наемники", - подчеркнул Алехин.

Чтобы организовать какой-то мощный прорыв на границе, ВСУ нужен как минимум полк. У ВСУ нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол, потому что украинские военные бросили все резервы на Купянское направление, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
Сергей Ермаков интервью
Вчера, 14:43
Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВОНа Западе никогда не было разговоров о победе Украины, но цели США и Европы в отношении России предельно ясны. О возможных сценариях развития украинского конфликта в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
05:20"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками
05:10"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых
05:00Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург
04:50"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан
04:48"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции
04:40"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке
04:30"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ
04:20"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ
04:00Работают хорошо: эксперт объяснил, как подпольщики помогают точно бить по складам и скоплениям ВСУ
03:50Передают точные координаты: Алексей Васильев объяснил, как на территории Украины действуют подпольщики
03:40"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина
03:30Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ
03:20Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье
03:10Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень
03:00Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды
19:08Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине
18:45Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?
18:16"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС
17:41Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам
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