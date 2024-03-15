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"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина
"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина - 15.03.2024 Украина.ру
"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина
Сейчас идеальная фигура для Запада — клоун во власти. Но Владимир Зеленский сам закончится вместе с проектом Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2024-03-15T03:40
2024-03-15T03:40
2024-03-15T03:40
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В Одессе 6 марта, когда Россия нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции.Политик сообщил, что вся история с Зеленским в Одессе "высосана из пальца", как и многочисленные попытки "покушений," которые, как он сам уверяет западные СМИ, "уже устал считать". Если бы Зеленского нужно было устранить, это было бы сделано в первые дни, добавил Журавлев.С самого начала ВСУ придерживаются "людоедской тактики" они прикрываются мирными жителями. Неоднократно украинская военная техника специально пряталась на подземных парковках торговых центров. Это делается специально, чтобы потом в "нападении" обвинить российские войска, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html
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новости, украина, одесса, запад, владимир зеленский, алексей журавлёв, всу, президент украины, власти украины
Новости, Украина, Одесса, Запад, Владимир Зеленский, Алексей Журавлёв, ВСУ, президент Украины, власти Украины
"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина
Сейчас идеальная фигура для Запада — клоун во власти. Но Владимир Зеленский сам закончится вместе с проектом Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев