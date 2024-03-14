https://ukraina.ru/20240314/1053889332.html

За полшага до запрета УПЦ: киевский режим пришел за православными журналистами

За полшага до запрета УПЦ: киевский режим пришел за православными журналистами - 14.03.2024 Украина.ру

За полшага до запрета УПЦ: киевский режим пришел за православными журналистами

Власти Украины продолжают наращивать давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). На этот раз под репрессивный каток киевского режима попали журналисты, освещающие религиозную тему

2024-03-14T17:37

2024-03-14T17:37

2024-03-14T17:46

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Преступная группа журналистовВо вторник, 12 марта, СБУ пришла с обысками в Союз православных журналистов (СПЖ). У сотрудников изъяли компьютерную технику и телефоны.Позже Служба безопасности Украины опубликовала сообщение, в котором объяснила свои действия.По этой версии, в СПЖ якобы действовала "преступная организация", проводившая "информационные диверсии по заказу ФСБ", а именно публиковала некие сообщения, призванные "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине".Как это обычно и бывает на сегодняшней Украине, конкретных примеров таких сообщений не приводится.Отмечается, что в эту "преступную организацию" якобы входили 15 человек, всех их разоблачили, а четверых "ключевых фигурантов" взяли под стражу. Известно, что среди задержанных один настоятель храма в Киеве.Против них возбудили уголовные дела по статьям "госизмена во время военного положения", "коллаборационная деятельность", "создание и участие в преступной организации", "отрицание агрессии РФ" и "разжигание межрелигиозной ненависти".В этот же день стало известно об обысках в Центре правовой защиты УПЦ, интернет-издании "Первый казацкий" и общественном союзе "Миряне"."По результатам проведенных более 20 обысков в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях и городе Киеве изъяты доказательства противоправной деятельности и сообщено о подозрении 14 участникам преступной организации", - уточнили в Офисе генпрокурора Украины.Деградация парламентаризмаНа следующий день СПЖ опубликовал открытое обращение к международным организациям. В нем сказано, что под арест были помещены шестеро журналистов и правозащитников: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко и Владимир Бобечко.Главной причиной обысков и задержаний в СПЖ назвали скорое рассмотрение Верховной Радой закона, который приведет к фактическому запрету УПЦ.Союз православных журналистов считает, что украинский парламентаризм деградирует, депутатов открыто запугивают, чтобы они проголосовали "правильно", за запрет."Именно поэтому мы считаем, что арест представителей прессы и правозащитников предпринят с целью скрыть и успешно протолкнуть преступное решение, которые украинские власти готовят в отношении церкви", - подчеркнули в СПЖ.Запрет УПЦПолномасштабное наступление на каноническую церковь на Украине началось в конце 2018 года, когда при активном участии властей была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ).Эту квазирелигиозную структуру сформировали из нескольких групп раскольников, которые имели свои "церкви" еще с 1990-х гг. Этот проект получил одобрение Константинопольской патриархии, которая и выдала ПЦУ томос – то есть документ о признании этой организации как полноправного члена семьи поместных православных церквей.Главная претензия раскольников и киевского режима к УПЦ – ее связь с Русской православной церковью (формально УПЦ - часть Московского патриархата). До недавнего времени гонения на каноническую церковь ограничивались выборочными репрессиями, захватами храмов и т.д. Теперь же ее деятельность хотят запретить законодательно.Сделать это планируется через специальный закон, который формально не содержит упоминание УПЦ, однако целиком и полностью направлен против нее.Так, законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины. За этой казуистикой скрывается намерение властей полностью ликвидировать крупнейшую православную церковь страны.Законопроект прошел первое чтение в Раде еще в прошлом году, когда его собираются рассмотреть во втором чтении пока неизвестно.За что боролисьУкраинская православная церковь и поддерживающий ее СПЖ после начала российской военной спецоперации оказались в затруднительном положении, пытаясь, образно говоря, усидеть на двух стульях.Так, глава УПЦ митрополит Онуфрий и еще ряд епископов неоднократно высказывались в поддержку Украины и ее армии, при этом отказывались сливаться с ПЦУ и идти на полный разрыв с Московской патриархией, что с канонической точки зрения означало бы для них уход в раскол.Это же применимо и к Союзу православных журналистов, который подробно освещал деятельность УПЦ по сбору денег на ВСУ, а в прошлом году опубликовал пространное сообщение об увольнении одной из своих сотрудниц за поддержку России. При этом там всегда критиковали раскольников и националистов, которые захватывали храмы канонической церкви.Нарочито "патриотическая" позиция УПЦ и связанных с ней структур, как выясняется, не стала индульгенцией от преследований. Украинские власти намерены полностью зачистить общественное поле от любых, пусть даже гипотетических симпатизантов РФ.Наивными выглядят и обращения местных правозащитников и политиков к международным организациям с призывом защитить православие от режима Владимира Зеленского. Эти же организации начиная с 2014 года фактически закрывали глаза на все бесчинства постмайданной украинской власти.Политические убийства, расправы над мирными жителями в Донбассе, нарушение прав человека, разгул неонацизма – об этих преступлениях также предпочитали помалкивать и в УПЦ.Отчасти, такова сама логика жизни православной церкви, идущая из ее установок о церкви как об обязательной и неотъемлемой части христианского вероучения. Отсюда нацеленность на собственное выживание в любых исторических условиях и, как следствие, неизбежный оппортунизм и уступки светским властям.После вероятного запрета, УПЦ ждет новая, еще более тяжелая проверка на прочность. Церковь будет вынуждена уйти в подполье, а ее клир и паства получат ярлыки предателей и будут преследоваться.

https://ukraina.ru/20240314/1053872776.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, православие, упц, пцу, владимир зеленский