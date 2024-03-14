https://ukraina.ru/20240314/1053889022.html

Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?

Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф? - 14.03.2024 Украина.ру

Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?

Президент РФ Владимир Путин чётко обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Западом, и американцы поговаривают о готовности к диалогу. Но не факт, что это не очередная уловка, и давать гарантии России на самом деле никто не собирается

2024-03-14T18:45

2024-03-14T18:45

2024-03-14T18:45

эксклюзив

россия

запад

украина

владимир путин

гарантии безопасности

переговоры

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Риторика Запада относительно поддержки Украины в конфликте с Россией заметно изменилась по сравнению с тем, что звучало в самом начале СВО. Бравурные заявления о том, что Россия непременно будет нанесено стратегическое поражение, а Украина несомненно победит и вернёт под свой контроль все потерянные территории, включая Крым, вошедший в состав РФ десять лет назад, если и встречаются, то крайне редко. Всё чаще западные политики и эксперты говорят о проблемах ВСУ, хотя раньше они всегда изображали украинских военных как смелых и талантливых бойцов. Теперь же приходится признавать превосходство ВС РФ по ресурсам, их грамотную стратегию и быструю адаптацию к меняющимся условиям.Созрел ли Запад для переговоров с Россией?И вот уже даже директор ЦРУ Уильям Бёрнс в Конгрессе заявляет, что без американской помощи Украина потеряет ещё больше территорий, армии придётся отступать ещё дальше, а руководству страны – сесть за стол переговоров с Россией уже в 2024 году.Среди городов, которые вскоре могут повторить судьбу Авдеевки, прежде всего называют Харьков и Одессу. Так считают, в частности, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, французский политолог Брюно Тертре. Удерживать населённые пункты ВСУ становится всё тяжелее: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и не пытается отрицать сложное положение своих войск.Украинские командиры в интервью немецкому журналу Der Spiegel рассказывают о вынужденной экономии боеприпасов из-за недостаточного снабжения. Один офицер предупредил, что ВСУ не смогут долго так продержаться.Из этого американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) делает вывод: "Заявления Сырского и украинских командиров позволяют предположить, что интенсификация российских наступательных операций в районе, где украинские силы не уделяли приоритетного внимания распределению и без того ограниченных запасов боеприпасов, может привести к российскому прорыву и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта в короткий период времени".А хорватская газета Advanced прогнозирует, что без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, и переломный момент для Украины наступит уже к лету.Конечно, никто на Западе не хочет переговоров о капитуляции. Однако в США ситуация обсуждается гораздо более трезво, чем в Германии, где морализаторство превалирует над реальной политикой, а переговоры преподносятся как "миссия невыполнима" или даже как "предательство", отмечает военный эксперт, полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.Публично официальные лица США, конечно же, ни к каким переговорам Украину не призывают и сами такую инициативу не выдвигают. Наоборот, они говорят, что такое решение должны принять сами украинцы, а вообще сначала им, по словам Виктории Нуланд, которая вскоре покинет пост заместителя госсекретаря по политическим делам, необходимо занять более сильную позицию.И вот уже говорится, что на мирные переговоры по Украине просто необходимо звать представителей России, хотя раньше западные и украинские политики собирались обсуждать подобные вопросы без присутствия Москвы."Мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придётся присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась", - сказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис 13 марта в интервью телеканалу SRF.Речь идёт о саммите, который швейцарскую коллегу Виолу Амхерд попросил организовать президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сразу предупредила, что Россия, даже если она получит официальное приглашение, не намерена принимать участие в этом мероприятии, которое станет продолжением встреч в "копенгагенском формате", дискредитировавших себя и зашедших в тупик.На тех тайных встречах, напомним, Украина и западные страны обсуждали "формулу мира" Зеленского, которая, по сути, представляет собой ни что иное как капитуляцию Москвы. Они также пытались перетянуть на свою сторону государства Глобального Юга, продолжающие сотрудничать с РФ. Однако все сходки заканчивались без какого-либо результата: встретились, поговорили и разошлись.Только серьёзные переговоры и никаких морковокРоссия ни в коем случае не отказывается от переговоров как таковых, что в очередной раз подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву 13 марта, пояснив, что это должны быть переговоры, основанные на тех реалиях, которые сложились на земле, а не на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств. Российский лидер также подчеркнул, что никому не верит – нужны гарантии, которые устроили бы РФ, и они должны быть прописаны, а не носить характер пустых обещаний.Проходили, знаем. Не расширять НАТО ни на дюйм обещал и госсекретарь США Джеймс Бейкер президенту СССР Михаилу Горбачёву, глядя в глаза, и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор министру обороны СССР Дмитрию Язову. С тех пор Североатлантический альянс поглотил всю Восточную Европу и часть республик б. СССР, вплотную приблизившись к российским границам.Иными словами, это не должны быть "Минские соглашения-3", которые никто изначально и не собирался выполнять, и единственной целью которых было получение времени для укрепления украинской армии, чтобы продолжить военные действия с новой силой.Какие конкретно гарантии устроили бы Россию, президент не уточнял, но в целом и так понятно: признание новых границ с учётом ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (иначе два года сражений и жертв будут перечёркнуты); отказ НАТО от притязаний на Украину (это, собственно, и послужило причиной начала СВО).Кроме того, не исключено, что гарантии безопасности Москва потребует также от США и НАТО. В конце 2021 года российская сторона направляла им проекты таких договоров. Они предусматривали отказ от нанесения ущерба безопасности друг друга и использования территории других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США; неразвёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, как и ядерного оружия, вне национальной территории; отказ США от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР.Но согласится ли Запад дать России такие гарантии безопасности и главное, соблюдать, их? На этот счёт есть большие сомнения."В отношении России перейдены все мыслимые на сегодняшний день "красные линии", и вполне естественно, что сейчас наблюдается крайнее недоверие к Западу. Поэтому я хорошо понимаю желание российского президента потребовать серьёзных гарантий, потому что ставки слишком высоки. Мы больше не можем играть с огнём, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием. Трудно предполагать возможность гарантий, учитывая, в частности, чем закончились Минские договорённости", - говорит бывший депутат парламента Италии Вито Коменчини.Руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари также считает запрос, касающийся гарантий, абсолютно понятным и легитимным с точки зрения Москвы, даже если на Западе притворяются, что не помнят его. Большая часть трудной ситуации, образовавшейся в отношениях РФ и Запада, происходит из того, что эти гарантии безопасности ещё с советской эпохи не были зафиксированы в письменном виде, в частности, в связи с расширением НАТО на восток, отмечает он."Я вижу, что западный политический дискурс не принимает российский запрос о гарантиях на протяжении 30 лет и продолжает не принимать его и сейчас. И в ситуации, когда Россия воспринимается как страна-агрессор, я думаю, что её не услышат и в этот раз", - заявил Феррари.А по мнению венгерского политолога Дьердя Ногради, не всё так категорично - часть государств всё же готово предоставить России гарантии."Запад сейчас расколот в отношении России. По моему убеждению, немецкое правительство готово, пара стран в ЕС готова. Сейчас Европа живёт под огромным давлением американских демократов. Если вернётся Трамп, эта ситуация изменится. Для меня есть два ключевых вопроса. Первый – кто приходит к власти в Америке в ноябре. Второй – какое распределение веса будет внутри ЕС после выборов в Европарламент", - добавил эксперт.Законность требований РФ на Западе понимают, но всерьёз Запад всё же ещё не готов поставить на первое место глобальную безопасность и благополучие всего мирового сообщества. И, соответственно, и сесть за стол переговоров – серьёзных переговоров! – с Россией, чтобы положить конец конфликту, который косвенно затронул разные континенты. А уловки типа Минских соглашений и заверения "поверьте нам на слово" больше не прокатят.Поэтому всё, что сейчас остаётся России – продолжать военную спецоперацию. Тем более, ситуация на фронте сейчас складывается в её пользу, а нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью, как пишет немецкий журнал Focus, оказался её важнейшим союзником.

https://ukraina.ru/20240314/1053869026.html

https://ukraina.ru/20240118/1052749795.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, запад, украина, владимир путин, гарантии безопасности, переговоры