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Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций
Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций - 14.03.2024 Украина.ру
Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций
Война с каждым годом становится всё более технологичной, на поле боя используются ударные и следящие беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Однако многие... Украина.ру, 14.03.2024
2024-03-14T14:03
2024-03-14T14:03
2024-03-14T14:04
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пулемет
инструктор
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Война с каждым годом становится всё более технологичной, на поле боя используются ударные и следящие беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Однако многие вооружения дошли до наших дней без каких-либо кардинальных изменений.В Первую мировую пулемёт косил, в основном, стройные ряды атакующей пехоты. Сейчас же это оружие используется не только в обороне, но и в атаке.Об особенностях подготовки российских пулемётчиков военкору Василию Ткачу рассказал инструктор Кен, помогающий новобранцам 200-й мотострелковой бригады осваивать эту военную профессию в зоне СВО.
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Видео, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, ДНР, Спецоперация, СВО, война, пулемет, инструктор, модернизация, штурм, атака, психология, техника, обучение, конфликт, оружие, Донбасс, бригада, Соледар, Учения, Школа, Донецк