Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций - 14.03.2024 Украина.ру
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Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций
Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций - 14.03.2024 Украина.ру
Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций
Война с каждым годом становится всё более технологичной, на поле боя используются ударные и следящие беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Однако многие... Украина.ру, 14.03.2024
2024-03-14T14:03
2024-03-14T14:04
видео
россия
украина
донецкая народная республика
днр
спецоперация
сво
война
пулемет
инструктор
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Война с каждым годом становится всё более технологичной, на поле боя используются ударные и следящие беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Однако многие вооружения дошли до наших дней без каких-либо кардинальных изменений.В Первую мировую пулемёт косил, в основном, стройные ряды атакующей пехоты. Сейчас же это оружие используется не только в обороне, но и в атаке.Об особенностях подготовки российских пулемётчиков военкору Василию Ткачу рассказал инструктор Кен, помогающий новобранцам 200-й мотострелковой бригады осваивать эту военную профессию в зоне СВО.
россия
украина
донецкая народная республика
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видео, россия, украина, донецкая народная республика, днр, спецоперация, сво, война, пулемет, инструктор, модернизация, штурм, атака, психология, техника, обучение, конфликт, оружие, донбасс, бригада, соледар, учения, школа, донецк, видео
Видео, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, ДНР, Спецоперация, СВО, война, пулемет, инструктор, модернизация, штурм, атака, психология, техника, обучение, конфликт, оружие, Донбасс, бригада, Соледар, Учения, Школа, Донецк

Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций

14:03 14.03.2024 (обновлено: 14:04 14.03.2024)
 
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Война с каждым годом становится всё более технологичной, на поле боя используются ударные и следящие беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Однако многие вооружения дошли до наших дней без каких-либо кардинальных изменений.
В Первую мировую пулемёт косил, в основном, стройные ряды атакующей пехоты. Сейчас же это оружие используется не только в обороне, но и в атаке.

Об особенностях подготовки российских пулемётчиков военкору Василию Ткачу рассказал инструктор Кен, помогающий новобранцам 200-й мотострелковой бригады осваивать эту военную профессию в зоне СВО.
 
ВидеоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДНРСпецоперацияСВОвойнапулеметинструктормодернизацияштурматакапсихологиятехникаобучениеконфликторужиеДонбассбригадаСоледарУченияШколаДонецк
 
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