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Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций

Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций - 14.03.2024 Украина.ру

Не каждый сможет: что нужно для того, чтобы стать хорошим пулемётчиком. Спецрепортаж с боевых позиций

Война с каждым годом становится всё более технологичной, на поле боя используются ударные и следящие беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Однако многие... Украина.ру, 14.03.2024

2024-03-14T14:03

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2024-03-14T14:04

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донецкая народная республика

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пулемет

инструктор

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Война с каждым годом становится всё более технологичной, на поле боя используются ударные и следящие беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Однако многие вооружения дошли до наших дней без каких-либо кардинальных изменений.В Первую мировую пулемёт косил, в основном, стройные ряды атакующей пехоты. Сейчас же это оружие используется не только в обороне, но и в атаке.Об особенностях подготовки российских пулемётчиков военкору Василию Ткачу рассказал инструктор Кен, помогающий новобранцам 200-й мотострелковой бригады осваивать эту военную профессию в зоне СВО.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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