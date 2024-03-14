Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"
Швейцария хочет включить Россию в переговорный процесс по Украине с обсуждением "формулы мира" главы киевского режима Владимира Зеленского, в которой содержатся только ультиматумы Москве
В среду, 13 марта, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что целью швейцарской мирной инициативы является включение России в переговорный процесс. Он убеждён, что международная конференция "откроет путь" к переговорам.
"Цель этой инициативы – привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придётся присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась", - заявил Кассис в интервью телеканалу SRF.
Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно объяснила почему Россия откажется от участия в предстоящей конференции, даже если получит официальное приглашение. В частности, она подчеркнула, что российская сторона остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.
15 января, 09:47"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будет обсуждаться так называемая "новая формула мира". Пользователи Сети, однако, раскритиковали украинского президента