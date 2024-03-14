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Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"

Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира" - 14.03.2024 Украина.ру

Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"

Швейцария хочет включить Россию в переговорный процесс по Украине с обсуждением "формулы мира" главы киевского режима Владимира Зеленского, в которой содержатся только ультиматумы Москве

2024-03-14T00:05

2024-03-14T00:05

2024-03-14T00:05

новости

швейцария

россия

владимир зеленский

украина

мария захарова

сво

переговоры

"формула мира"

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В среду, 13 марта, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что целью швейцарской мирной инициативы является включение России в переговорный процесс. Он убеждён, что международная конференция "откроет путь" к переговорам. Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно объяснила почему Россия откажется от участия в предстоящей конференции, даже если получит официальное приглашение. В частности, она подчеркнула, что российская сторона остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.

https://ukraina.ru/20240115/1052689984.html

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новости, швейцария, россия, владимир зеленский, украина, мария захарова, сво, переговоры, "формула мира"