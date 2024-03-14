Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира" - 14.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240314/1053874376.html
Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"
Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира" - 14.03.2024 Украина.ру
Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"
Швейцария хочет включить Россию в переговорный процесс по Украине с обсуждением "формулы мира" главы киевского режима Владимира Зеленского, в которой содержатся только ультиматумы Москве
2024-03-14T00:05
2024-03-14T00:05
новости
швейцария
россия
владимир зеленский
украина
мария захарова
сво
переговоры
"формула мира"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67f226f525b0fa4b286a35a3bb62bbe8.jpg
В среду, 13 марта, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что целью швейцарской мирной инициативы является включение России в переговорный процесс. Он убеждён, что международная конференция "откроет путь" к переговорам. Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно объяснила почему Россия откажется от участия в предстоящей конференции, даже если получит официальное приглашение. В частности, она подчеркнула, что российская сторона остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.
https://ukraina.ru/20240115/1052689984.html
швейцария
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_da41272b2a72f297222fc8ca87e29ae3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швейцария, россия, владимир зеленский, украина, мария захарова, сво, переговоры, "формула мира"
Новости, Швейцария, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Мария Захарова, СВО, переговоры, "формула мира"

Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"

00:05 14.03.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Швейцария хочет включить Россию в переговорный процесс по Украине с обсуждением "формулы мира" главы киевского режима Владимира Зеленского, в которой содержатся только ультиматумы Москве
В среду, 13 марта, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что целью швейцарской мирной инициативы является включение России в переговорный процесс. Он убеждён, что международная конференция "откроет путь" к переговорам.
"Цель этой инициативы – привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придётся присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась", - заявил Кассис в интервью телеканалу SRF.
Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно объяснила почему Россия откажется от участия в предстоящей конференции, даже если получит официальное приглашение. В частности, она подчеркнула, что российская сторона остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.
Зеленский пресс-конференция
15 января, 09:47
"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будет обсуждаться так называемая "новая формула мира". Пользователи Сети, однако, раскритиковали украинского президента
 
НовостиШвейцарияРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаМария ЗахароваСВОпереговоры"формула мира"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:05Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"
23:50Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes
23:31СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде
23:14Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах
22:50В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно
22:43Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев
22:24Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины
21:57Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину
21:38Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета
21:22После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища
20:58В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
20:38В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
20:26Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов
20:01"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину
19:41Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ
19:30Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно
19:15Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
18:59Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
18:36Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине
18:33"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущем
Лента новостейМолния