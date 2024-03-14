Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой - 14.03.2024 Украина.ру
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Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой
Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой - 14.03.2024 Украина.ру
Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой
Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Но в этом крохотном поселке были оборудованы артиллерийские позиции ВСУ, с которых велся обстрел Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
2024-03-14T04:35
2024-03-14T04:35
новости
донецк
россия
авдеевка
олег измайлов
всу
обстрелы
ясиноватая
артиллерия
днр
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Подразделения Южной группировки войск ВС РФ на днях освободили село Невельское в ДНР, которое расположено к западу от Донецка, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Оно изначально было крохотным, там пять-семь улиц. И там были оборудованы артиллерийские позиции ВСУ, с которых велся обстрел Донецка, рассказал писатель.Местность в районе этих поселков переменно-холмистая. Здесь удобная для противника роза ветров, поэтому линии обстрела ведут в те точки Донецка и его пригородов, в которые целились ВСУ, отметил он.У ВСУ есть еще позиции в Карловке и Кураховке, (не путать с Курахово). Оттуда рельеф тоже позволяет противнику бить по Донецку и Ясиноватой. Но все-таки эти поселки расположены дальше, а Невельское находится всего в 15 километрах от Донецка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053859669.html
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авдеевка
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новости, донецк, россия, авдеевка, олег измайлов, всу, обстрелы, ясиноватая, артиллерия, днр, сво, освобождение
Новости, Донецк, Россия, Авдеевка, Олег Измайлов, ВСУ, обстрелы, Ясиноватая, артиллерия, ДНР, СВО, освобождение

Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой

04:35 14.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУкраинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Но в этом крохотном поселке были оборудованы артиллерийские позиции ВСУ, с которых велся обстрел Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
Подразделения Южной группировки войск ВС РФ на днях освободили село Невельское в ДНР, которое расположено к западу от Донецка, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Оно изначально было крохотным, там пять-семь улиц. И там были оборудованы артиллерийские позиции ВСУ, с которых велся обстрел Донецка, рассказал писатель.
"В сводках наблюдателей Невельское, Нетайлово, Орловка чаще, чем другие поселки упоминаются, откуда велся обстрел последние два-три года. Это была очень удобная позиция для обстрела Куйбышевского и Кировского района Донецка", - отметил Измайлов.
Местность в районе этих поселков переменно-холмистая. Здесь удобная для противника роза ветров, поэтому линии обстрела ведут в те точки Донецка и его пригородов, в которые целились ВСУ, отметил он.
У ВСУ есть еще позиции в Карловке и Кураховке, (не путать с Курахово). Оттуда рельеф тоже позволяет противнику бить по Донецку и Ясиноватой. Но все-таки эти поселки расположены дальше, а Невельское находится всего в 15 километрах от Донецка, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
Александр Ионов интервью
Вчера, 14:56
Александр Ионов: Цепному псу США недолго лаять — век Байдена на Украине уходит, РФ готовит РЭБ для флотаКак заставить солдат ВСУ сдаваться пачками? Почему Россия может закидать Харьков дронами, но не делает этого? Что Трамп и Орбан готовят Европе и Украине?
 
НовостиДонецкРоссияАвдеевкаОлег ИзмайловВСУобстрелыЯсиноватаяартиллерияДНРСВОосвобождение
 
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