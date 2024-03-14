https://ukraina.ru/20240314/1053871756.html

Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой

Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой - 14.03.2024 Украина.ру

Не только из Авдеевки. Эксперт рассказал, из каких еще поселков ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой

Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Но в этом крохотном поселке были оборудованы артиллерийские позиции ВСУ, с которых велся обстрел Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов

2024-03-14T04:35

2024-03-14T04:35

2024-03-14T04:35

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олег измайлов

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ясиноватая

артиллерия

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Подразделения Южной группировки войск ВС РФ на днях освободили село Невельское в ДНР, которое расположено к западу от Донецка, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Оно изначально было крохотным, там пять-семь улиц. И там были оборудованы артиллерийские позиции ВСУ, с которых велся обстрел Донецка, рассказал писатель.Местность в районе этих поселков переменно-холмистая. Здесь удобная для противника роза ветров, поэтому линии обстрела ведут в те точки Донецка и его пригородов, в которые целились ВСУ, отметил он.У ВСУ есть еще позиции в Карловке и Кураховке, (не путать с Курахово). Оттуда рельеф тоже позволяет противнику бить по Донецку и Ясиноватой. Но все-таки эти поселки расположены дальше, а Невельское находится всего в 15 километрах от Донецка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053859669.html

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