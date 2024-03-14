https://ukraina.ru/20240314/1053870964.html

Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону

Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону - 14.03.2024 Украина.ру

Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону

Даже развалины населенных пунктов представляют собой значительно более серьезные рубежи обороны, чем чистое поле. Каменные фундаменты и развалины домов могут служить естественным и более надежным укрытием, чем земляной вал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-03-14T04:10

2024-03-14T04:10

2024-03-14T04:10

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михаил онуфриенко

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всу

оборона

город

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Рельеф местности противник использует очень успешно. Канал Северский Донец - Донбасс хорошо прикрывает тот же Часов Яр. Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую ВС РФ проводить нецелесообразно, рассказал обозреватель.Вместе с водными преградами противник использует и города, в которых можно вести оборонительные действия значительно легче и эффективнее, чем в открытом поле, добавил он.В разрушенных после боевых действий городах остаются подвалы, остаются бетонные или кирпичные каменные фундаменты, развалины домов, которые могут служить естественным укрытием и более надежным, чем земляной вал, вырытый в чистом поле, указал эксперт.Чтобы минимизировать потери личного состава и разрушение населенных пунктов, ВС РФ нужно проводить стратегическую наступательную операцию с охватом противника без боев в Донецкой агломерации, где города и населенные пункты переходят один в другой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html

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