Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону - 14.03.2024 Украина.ру
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Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону
Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону - 14.03.2024 Украина.ру
Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону
Даже развалины населенных пунктов представляют собой значительно более серьезные рубежи обороны, чем чистое поле. Каменные фундаменты и развалины домов могут служить естественным и более надежным укрытием, чем земляной вал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-03-14T04:10
2024-03-14T04:10
новости
россия
донбасс
часов яр
михаил онуфриенко
вс рф
всу
оборона
город
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Рельеф местности противник использует очень успешно. Канал Северский Донец - Донбасс хорошо прикрывает тот же Часов Яр. Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую ВС РФ проводить нецелесообразно, рассказал обозреватель.Вместе с водными преградами противник использует и города, в которых можно вести оборонительные действия значительно легче и эффективнее, чем в открытом поле, добавил он.В разрушенных после боевых действий городах остаются подвалы, остаются бетонные или кирпичные каменные фундаменты, развалины домов, которые могут служить естественным укрытием и более надежным, чем земляной вал, вырытый в чистом поле, указал эксперт.Чтобы минимизировать потери личного состава и разрушение населенных пунктов, ВС РФ нужно проводить стратегическую наступательную операцию с охватом противника без боев в Донецкой агломерации, где города и населенные пункты переходят один в другой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html
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новости, россия, донбасс, часов яр, михаил онуфриенко, вс рф, всу, оборона, город
Новости, Россия, Донбасс, Часов Яр, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, ВСУ, оборона, город

Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону

04:10 14.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Даже развалины населенных пунктов представляют собой значительно более серьезные рубежи обороны, чем чистое поле. Каменные фундаменты и развалины домов могут служить естественным и более надежным укрытием, чем земляной вал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Рельеф местности противник использует очень успешно. Канал Северский Донец - Донбасс хорошо прикрывает тот же Часов Яр. Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую ВС РФ проводить нецелесообразно, рассказал обозреватель.
Вместе с водными преградами противник использует и города, в которых можно вести оборонительные действия значительно легче и эффективнее, чем в открытом поле, добавил он.
"Сейчас в том же самом Работино уже месяц идут бои – оказывается, там можно вести оборонительные и наступательные действия. Даже развалины населенных пунктов представляют собой значительно более серьезные рубежи обороны, чем чистое поле", - рассказал Онуфриенко.
В разрушенных после боевых действий городах остаются подвалы, остаются бетонные или кирпичные каменные фундаменты, развалины домов, которые могут служить естественным укрытием и более надежным, чем земляной вал, вырытый в чистом поле, указал эксперт.
Чтобы минимизировать потери личного состава и разрушение населенных пунктов, ВС РФ нужно проводить стратегическую наступательную операцию с охватом противника без боев в Донецкой агломерации, где города и населенные пункты переходят один в другой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 15:20
Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в РоссииСБУ атаковала дронами объекты нефтяной инфраструктуры на территории России. На территории НПЗ в Нижегородской области после падения беспилотника начался пожар и была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. БПЛА атаковали также НПЗ в Рязанской и Ленинградской областях.
 
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Заголовок открываемого материала
04:10Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону
04:00"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область
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