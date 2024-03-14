https://ukraina.ru/20240314/1053869992.html

Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны

Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны - 14.03.2024 Украина.ру

Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны

Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и в нескольких километрах западнее пытаются возводить вторую линию укреплений. Есть более слабые рубежи, такие как канал Северский Донец - Донбасс, но все равно он представляет серьезное препятствие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-03-14T03:20

2024-03-14T03:20

2024-03-14T03:20

новости

россия

днепр

донбасс

михаил онуфриенко

всу

оборона

река

канал

часов яр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/10/1053335815_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b0cddeec43703998661be66673b46313.jpg

Для того, чтобы построить 2000 км линий эшелонированной обороны у ВСУ нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Безусловно, украинское командование строит новую оборону, но это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", рассказал обозреватель.Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и худо-бедно вторую линию обороны возводят в нескольких километрах западнее, и такие естественные рубежи брать очень сложно, добавил он.Канал Северский Донец - Донбасс прикрывает тот же Часов Яр. Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую ВС РФ проводить нецелесообразно. Это бетонированное укрепление шириной от 10 до 30 метров, бронетехника с ходу его не преодолеет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053866897.html

россия

днепр

донбасс

часов яр

северск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, донбасс, михаил онуфриенко, всу, оборона, река, канал, часов яр, северск, северский донец