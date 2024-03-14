Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР
Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и в нескольких километрах западнее пытаются возводить вторую линию укреплений. Есть более слабые рубежи, такие как канал Северский Донец - Донбасс, но все равно он представляет серьезное препятствие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Для того, чтобы построить 2000 км линий эшелонированной обороны у ВСУ нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Безусловно, украинское командование строит новую оборону, но это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", рассказал обозреватель.
Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и худо-бедно вторую линию обороны возводят в нескольких километрах западнее, и такие естественные рубежи брать очень сложно, добавил он.
"Я не вижу ни малейших шансов на то, что мы будем форсировать Днепр. Есть более слабые рубежи обороны, но все равно представляющие собой серьезное препятствие. Это канал Северский Донец – Донбасс, который проходит от излучины Северского Донца севернее Северска и дальше на юг", - указал Онуфриенко.
Канал Северский Донец - Донбасс прикрывает тот же Часов Яр. Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую ВС РФ проводить нецелесообразно. Это бетонированное укрепление шириной от 10 до 30 метров, бронетехника с ходу его не преодолеет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
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