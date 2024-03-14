Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны - 14.03.2024 Украина.ру
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Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны
Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны - 14.03.2024 Украина.ру
Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны
Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и в нескольких километрах западнее пытаются возводить вторую линию укреплений. Есть более слабые рубежи, такие как канал Северский Донец - Донбасс, но все равно он представляет серьезное препятствие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-03-14T03:20
2024-03-14T03:20
новости
россия
днепр
донбасс
михаил онуфриенко
всу
оборона
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канал
часов яр
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Для того, чтобы построить 2000 км линий эшелонированной обороны у ВСУ нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Безусловно, украинское командование строит новую оборону, но это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", рассказал обозреватель.Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и худо-бедно вторую линию обороны возводят в нескольких километрах западнее, и такие естественные рубежи брать очень сложно, добавил он.Канал Северский Донец - Донбасс прикрывает тот же Часов Яр. Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую ВС РФ проводить нецелесообразно. Это бетонированное укрепление шириной от 10 до 30 метров, бронетехника с ходу его не преодолеет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053866897.html
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новости, россия, днепр, донбасс, михаил онуфриенко, всу, оборона, река, канал, часов яр, северск, северский донец
Новости, Россия, Днепр, Донбасс, Михаил Онуфриенко, ВСУ, оборона, река, канал, Часов Яр, Северск, Северский Донец

Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны

03:20 14.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и в нескольких километрах западнее пытаются возводить вторую линию укреплений. Есть более слабые рубежи, такие как канал Северский Донец - Донбасс, но все равно он представляет серьезное препятствие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Для того, чтобы построить 2000 км линий эшелонированной обороны у ВСУ нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Безусловно, украинское командование строит новую оборону, но это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", рассказал обозреватель.
Сейчас ВСУ выстроили оборону по Днепру, и худо-бедно вторую линию обороны возводят в нескольких километрах западнее, и такие естественные рубежи брать очень сложно, добавил он.
"Я не вижу ни малейших шансов на то, что мы будем форсировать Днепр. Есть более слабые рубежи обороны, но все равно представляющие собой серьезное препятствие. Это канал Северский Донец – Донбасс, который проходит от излучины Северского Донца севернее Северска и дальше на юг", - указал Онуфриенко.
Канал Северский Донец - Донбасс прикрывает тот же Часов Яр. Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую ВС РФ проводить нецелесообразно. Это бетонированное укрепление шириной от 10 до 30 метров, бронетехника с ходу его не преодолеет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Вчера, 19:30
Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больноПо оптимистичным расчетам СВО может завершиться в 2024–2025 году, но понадобится еще 30 лет на формирование иного миропорядка. считает журналист и политолог Юрий Светов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
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