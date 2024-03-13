https://ukraina.ru/20240313/1053871528.html

Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев

Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев - 13.03.2024 Украина.ру

Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев

Политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в студии Украина.ру дал оценку ходу СВО.Он также прокомментировал удары ВС РФ и... Украина.ру, 13.03.2024

2024-03-13T22:43

2024-03-13T22:43

2024-03-13T22:43

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россия

украина

запад

вооруженные силы украины

диверсанты

всу

сво

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Политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в студии Украина.ру дал оценку ходу СВО.Он также прокомментировал удары ВС РФ и различные аспекты информационного противодействия, рассказал о степени втягивания западных стран в войну, о вероятности переговоров по Украине и о возможных вариантах проведения таких переговоров:00:25 – Оценка хода СВО;03:20 – Точность и массовость ударов;09:55 – Аспекты психологической войны и пропаганды;21:34 – Изменения при России;28:20 – За счёт чего держатся ВСУ;31:37 – Истощение украинских резервов;34:34 – Жёсткий ответ Западу; 37:14 – Французская помощь и другие чаяния Украины.

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