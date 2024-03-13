Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев
Политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в студии Украина.ру дал оценку ходу СВО.
Он также прокомментировал удары ВС РФ и различные аспекты информационного противодействия, рассказал о степени втягивания западных стран в войну, о вероятности переговоров по Украине и о возможных вариантах проведения таких переговоров:
00:25 – Оценка хода СВО;
03:20 – Точность и массовость ударов;
09:55 – Аспекты психологической войны и пропаганды;
21:34 – Изменения при России;
28:20 – За счёт чего держатся ВСУ;
31:37 – Истощение украинских резервов;
34:34 – Жёсткий ответ Западу;
37:14 – Французская помощь и другие чаяния Украины.
Он также прокомментировал удары ВС РФ и различные аспекты информационного противодействия, рассказал о степени втягивания западных стран в войну, о вероятности переговоров по Украине и о возможных вариантах проведения таких переговоров:
00:25 – Оценка хода СВО;
03:20 – Точность и массовость ударов;
09:55 – Аспекты психологической войны и пропаганды;
21:34 – Изменения при России;
28:20 – За счёт чего держатся ВСУ;
31:37 – Истощение украинских резервов;
34:34 – Жёсткий ответ Западу;
37:14 – Французская помощь и другие чаяния Украины.