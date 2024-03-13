Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев - 13.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240313/1053871528.html
Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев
Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев - 13.03.2024 Украина.ру
Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев
Политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в студии Украина.ру дал оценку ходу СВО.Он также прокомментировал удары ВС РФ и... Украина.ру, 13.03.2024
2024-03-13T22:43
2024-03-13T22:43
видео
россия
украина
запад
вооруженные силы украины
диверсанты
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053871406_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34601b26c8e7f261fcfb757d6e955660.jpg
Политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в студии Украина.ру дал оценку ходу СВО.Он также прокомментировал удары ВС РФ и различные аспекты информационного противодействия, рассказал о степени втягивания западных стран в войну, о вероятности переговоров по Украине и о возможных вариантах проведения таких переговоров:00:25 – Оценка хода СВО;03:20 – Точность и массовость ударов;09:55 – Аспекты психологической войны и пропаганды;21:34 – Изменения при России;28:20 – За счёт чего держатся ВСУ;31:37 – Истощение украинских резервов;34:34 – Жёсткий ответ Западу; 37:14 – Французская помощь и другие чаяния Украины.
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053871406_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0bd2a0b9c541241a0137043b95e2eb8a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, запад, вооруженные силы украины, диверсанты, всу, сво, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Вооруженные силы Украины, диверсанты, ВСУ, СВО

Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев

22:43 13.03.2024
 
Читать в
Политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в студии Украина.ру дал оценку ходу СВО.
Он также прокомментировал удары ВС РФ и различные аспекты информационного противодействия, рассказал о степени втягивания западных стран в войну, о вероятности переговоров по Украине и о возможных вариантах проведения таких переговоров:

00:25 – Оценка хода СВО;
03:20 – Точность и массовость ударов;
09:55 – Аспекты психологической войны и пропаганды;
21:34 – Изменения при России;
28:20 – За счёт чего держатся ВСУ;
31:37 – Истощение украинских резервов;
34:34 – Жёсткий ответ Западу;
37:14 – Французская помощь и другие чаяния Украины.
 
ВидеоРоссияУкраинаЗападВооруженные силы УкраиныдиверсантыВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:05Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"
23:50Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes
23:31СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде
23:14Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах
22:50В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно
22:43Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев
22:24Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины
21:57Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину
21:38Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета
21:22После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища
20:58В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
20:38В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
20:26Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов
20:01"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину
19:41Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ
19:30Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно
19:15Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
18:59Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
18:36Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине
18:33"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущем
Лента новостейМолния