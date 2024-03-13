Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины - 13.03.2024 Украина.ру
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Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины
Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины - 13.03.2024 Украина.ру
Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины
В среду, 13 марта, Европарламент (ЕП) не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины ещё на год. Более 100 депутатов проголосовали против такого решения, следует из опубликованного заявления ЕП
2024-03-13T22:24
2024-03-13T22:24
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Уточняется, что депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС. Кроме этого, в Европарламенте предложили предусмотреть больше мер для стран ЕС и институтов сообщества, связанных с защитой европейских фермеров от возможных проблем на рынках в связи с наплывом украинской сельхозпродукции. Наряду с этим, большинство законодателей проголосовали за предложение продлить на год механизм беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров из Молдавии. Это решение нуждается в формальном утверждении Советом ЕС. Ранее в МИД РФ сообщали, что система ЕС по вывозу аграрной продукции с Украины даёт трещины.
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новости, украина, ес, европарламент, молдавия, еврокомиссия
Новости, Украина, ЕС, Европарламент, Молдавия, Еврокомиссия

Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины

22:24 13.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В среду, 13 марта, Европарламент (ЕП) не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины ещё на год. Более 100 депутатов проголосовали против такого решения, следует из опубликованного заявления ЕП
"Парламент 347 голосами "за", 117 "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС ещё на год, (...) до 5 июня 2025 года", – говорится в публикации.
Уточняется, что депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС.
Кроме этого, в Европарламенте предложили предусмотреть больше мер для стран ЕС и институтов сообщества, связанных с защитой европейских фермеров от возможных проблем на рынках в связи с наплывом украинской сельхозпродукции.
Наряду с этим, большинство законодателей проголосовали за предложение продлить на год механизм беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров из Молдавии. Это решение нуждается в формальном утверждении Советом ЕС.
Ранее в МИД РФ сообщали, что система ЕС по вывозу аграрной продукции с Украины даёт трещины.
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Заголовок открываемого материала
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