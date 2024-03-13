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Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины

Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины - 13.03.2024 Украина.ру

Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины

В среду, 13 марта, Европарламент (ЕП) не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины ещё на год. Более 100 депутатов проголосовали против такого решения, следует из опубликованного заявления ЕП

2024-03-13T22:24

2024-03-13T22:24

2024-03-13T22:24

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Уточняется, что депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС. Кроме этого, в Европарламенте предложили предусмотреть больше мер для стран ЕС и институтов сообщества, связанных с защитой европейских фермеров от возможных проблем на рынках в связи с наплывом украинской сельхозпродукции. Наряду с этим, большинство законодателей проголосовали за предложение продлить на год механизм беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров из Молдавии. Это решение нуждается в формальном утверждении Советом ЕС. Ранее в МИД РФ сообщали, что система ЕС по вывозу аграрной продукции с Украины даёт трещины.

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