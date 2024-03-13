Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ - 13.03.2024 Украина.ру
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Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ - 13.03.2024 Украина.ру
Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
В результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в городе Грайворон пострадали две женщины. У одной из них - травматическая ампутация нижней конечности и другие ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-03-13T19:15
2024-03-13T19:15
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
жертвы
обстрелы
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Он уточнил, что один из снарядов украинской армии попал в здание администрации Грайворонского городского округа. Пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без жертв. Кроме этого, выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах продолжают работать оперативные службы, подомовой обход продолжается, заключил Гладков. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы, обстрелы
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы, обстрелы

Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ

19:15 13.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в городе Грайворон пострадали две женщины. У одной из них - травматическая ампутация нижней конечности и другие ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. (...)У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась", – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что один из снарядов украинской армии попал в здание администрации Грайворонского городского округа. Пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без жертв.
Кроме этого, выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах продолжают работать оперативные службы, подомовой обход продолжается, заключил Гладков.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.
Покинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
Вчера, 13:54
Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернаторУтром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСВОжертвыобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно
19:15Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
18:59Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
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