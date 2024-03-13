Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
В результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в городе Грайворон пострадали две женщины. У одной из них - травматическая ампутация нижней конечности и другие ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. (...)У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась", – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что один из снарядов украинской армии попал в здание администрации Грайворонского городского округа. Пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без жертв.
Кроме этого, выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах продолжают работать оперативные службы, подомовой обход продолжается, заключил Гладков.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.
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