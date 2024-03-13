https://ukraina.ru/20240313/1053868319.html

Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ

Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ - 13.03.2024 Украина.ру

Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ

В результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в городе Грайворон пострадали две женщины. У одной из них - травматическая ампутация нижней конечности и другие ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-03-13T19:15

2024-03-13T19:15

2024-03-13T19:15

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белгородская область

вячеслав гладков

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Он уточнил, что один из снарядов украинской армии попал в здание администрации Грайворонского городского округа. Пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без жертв. Кроме этого, выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах продолжают работать оперативные службы, подомовой обход продолжается, заключил Гладков. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20240312/1053837730.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы, обстрелы