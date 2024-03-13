Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240313/1053867947.html
Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
Украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии. В 2022 году побит исторический рекорд – из резерва вышли 3800 финнов, а в 2024-ом заявки подали 1700 человек, передаёт Verkkouutiset
2024-03-13T18:59
2024-03-13T18:59
новости
финляндия
украина
запад
сво
боевые действия
всу
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_359:98:1949:992_1920x0_80_0_0_37c0bb85d1217771d3b33a52bb8ee18e.jpg.webp
Отмечается, что выход из резерва, а именно подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал популярным, в том числе, после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва. Таким образом, только за февраль поступило 1400 заявок на увольнение. После одобрения заявки вышедший из резерва уже не может быть направлен на курсы по повышению военных навыков, добавляет автор. Кроме того, в кризисной ситуации на уволенного также не распространяется обязанность участвовать в несении срочной военной службы в Силах обороны страны. В конце февраля президент Финляндии Саули Ниинистё сообщал, что посылать солдат страны на Украину не планируют. Позже глава МИД Венгрии указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.
https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html
финляндия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_7f406b8c7b718fe13522ac16c6a27aaf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, украина, запад, сво, боевые действия, всу, иностранные наемники
Новости, Финляндия, Украина, Запад, СВО, боевые действия, ВСУ, иностранные наемники

Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину

18:59 13.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
- РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
Читать в
Украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии. В 2022 году побит исторический рекорд – из резерва вышли 3800 финнов, а в 2024-ом заявки подали 1700 человек, передаёт Verkkouutiset

"Только за два месяца 2024 года финны подали больше заявлений о выходе из резерва, чем за весь прошлый год. (...) Сейчас процесс всё больше набирает обороты", – говорится в публикации.

Отмечается, что выход из резерва, а именно подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал популярным, в том числе, после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва. Таким образом, только за февраль поступило 1400 заявок на увольнение.
После одобрения заявки вышедший из резерва уже не может быть направлен на курсы по повышению военных навыков, добавляет автор. Кроме того, в кризисной ситуации на уволенного также не распространяется обязанность участвовать в несении срочной военной службы в Силах обороны страны.
В конце февраля президент Финляндии Саули Ниинистё сообщал, что посылать солдат страны на Украину не планируют. Позже глава МИД Венгрии указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.
Дмитрий Ефимов интервью
5 марта, 17:10
Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную НенькуТеория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона. Что в таком случае произойдет с Россией и Украиной?
 
НовостиФинляндияУкраинаЗападСВОбоевые действияВСУиностранные наемники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно
19:15Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
18:59Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
18:36Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине
18:33"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущем
18:09Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт
17:49Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
17:45Украинских журналистов депортировали из Польши и отобрали аппаратуру – они снимали на границе с РФ
17:16Жителям 26 стран покажут, как изменилась Россия за четверть века
17:01Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дронов
16:57США впервые с 2023 года выделили военную помощь Украине, но для Киева есть неприятные нюансы
16:51Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ
16:23Заявления членов НАТО говорят о готовности оккупировать Украину – Захарова
16:00Исторический миф: "новая хронология" академика Фоменко
15:51"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов
15:20Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России
15:15Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке
15:14В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан
15:08Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все
15:01Оккупация впрок. Польша отгородится от России украинскими землями
Лента новостейМолния