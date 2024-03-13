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Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
Украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии. В 2022 году побит исторический рекорд – из резерва вышли 3800 финнов, а в 2024-ом заявки подали 1700 человек, передаёт Verkkouutiset
2024-03-13T18:59
2024-03-13T18:59
2024-03-13T18:59
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Отмечается, что выход из резерва, а именно подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал популярным, в том числе, после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва. Таким образом, только за февраль поступило 1400 заявок на увольнение. После одобрения заявки вышедший из резерва уже не может быть направлен на курсы по повышению военных навыков, добавляет автор. Кроме того, в кризисной ситуации на уволенного также не распространяется обязанность участвовать в несении срочной военной службы в Силах обороны страны. В конце февраля президент Финляндии Саули Ниинистё сообщал, что посылать солдат страны на Украину не планируют. Позже глава МИД Венгрии указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.
https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html
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новости, финляндия, украина, запад, сво, боевые действия, всу, иностранные наемники
Новости, Финляндия, Украина, Запад, СВО, боевые действия, ВСУ, иностранные наемники
Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
Украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии. В 2022 году побит исторический рекорд – из резерва вышли 3800 финнов, а в 2024-ом заявки подали 1700 человек, передаёт Verkkouutiset
"Только за два месяца 2024 года финны подали больше заявлений о выходе из резерва, чем за весь прошлый год. (...) Сейчас процесс всё больше набирает обороты", – говорится в публикации.
Отмечается, что выход из резерва, а именно подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал популярным, в том числе, после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва. Таким образом, только за февраль поступило 1400 заявок на увольнение.
После одобрения заявки вышедший из резерва уже не может быть направлен на курсы по повышению военных навыков, добавляет автор. Кроме того, в кризисной ситуации на уволенного также не распространяется обязанность участвовать в несении срочной военной службы в Силах обороны страны.
В конце февраля президент Финляндии Саули Ниинистё сообщал, что посылать солдат страны на Украину не планируют. Позже глава МИД Венгрии указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.