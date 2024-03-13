https://ukraina.ru/20240313/1053867947.html

Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину

Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину - 13.03.2024 Украина.ру

Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину

Украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии. В 2022 году побит исторический рекорд – из резерва вышли 3800 финнов, а в 2024-ом заявки подали 1700 человек, передаёт Verkkouutiset

2024-03-13T18:59

2024-03-13T18:59

2024-03-13T18:59

новости

финляндия

украина

запад

сво

боевые действия

всу

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_359:98:1949:992_1920x0_80_0_0_37c0bb85d1217771d3b33a52bb8ee18e.jpg.webp

Отмечается, что выход из резерва, а именно подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал популярным, в том числе, после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва. Таким образом, только за февраль поступило 1400 заявок на увольнение. После одобрения заявки вышедший из резерва уже не может быть направлен на курсы по повышению военных навыков, добавляет автор. Кроме того, в кризисной ситуации на уволенного также не распространяется обязанность участвовать в несении срочной военной службы в Силах обороны страны. В конце февраля президент Финляндии Саули Ниинистё сообщал, что посылать солдат страны на Украину не планируют. Позже глава МИД Венгрии указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.

https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html

финляндия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, украина, запад, сво, боевые действия, всу, иностранные наемники