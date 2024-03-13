Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом - 13.03.2024 Украина.ру
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Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом
Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом - 13.03.2024 Украина.ру
Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом
Если польские войска войдут на территорию Украины, они оттуда уже никогда не уйдут. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА "Новости"
2024-03-13T14:04
2024-03-13T14:12
эксклюзив
украина
польша
венгрия
владимир путин
сикорский
анджей дуда
нато
территория
войска
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По его словам, Польша захочет вернуть те земли, которые она считает своими."Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине", - сказал Владимир Путин.Поэтому если польские войска войдут на Украину под прикрытием защиты украинско-белорусской границы, они оттуда не уйдут, рассказал российский лидер."Но тогда их примеру могут последовать и другие страны, которые потеряли часть своих территорий по результатам Второй Мировой войны. И думаю, что геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранения ее государственности в современной виде, они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост", - предупредил он.При этом Владимир Путин отметил, что присутствие официальных военных контингентов иностранных государств на Украине не изменит ситуации на поле боя, так же, как ничего до сих пор не изменила поставка различных видов вооружений.Напомним, что Польша входит в число стран НАТО, которые поддержали инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, касающуюся переброски солдат из западных стран на территорию Украины. Во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что предложение французского лидера "нельзя считать немыслимым".По словам Сикорского, смысл этой затеи в том, чтобы заставить президента России бояться Запада. Путин должен "спрашивать себя, каким будет наш следующий шаг", и, таким образом, он не сможет свободно строить планы на будущее, полагает глава польского МИД. Запад же должен быть способен на "творчески продуманную и асимметричную эскалацию", добавил Сикорский.Он также признался, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. При этом глава польской дипломатии заявил, что не собирается рассказывать, о каких именно странах идет речь.Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда призвал использовать крупнейший в стране аэропорт под Варшавой, который должен быть достроен через несколько лет, для переброски сил НАТО. Дуда напомнил, что его страна является членом альянса, и поэтому у нее есть союзнические обязательства."Исходя из безопасности Польши, нам необходим аэропорт, который мог бы принимать самые крупные военно-транспортные самолеты, который мог бы принять их большое количество и который мог бы их принять быстро. Пока у нас такого аэропорта нет, он лишь должен быть построен", - рассказал польский лидер.Он предложил использовать в этих целях Центральный коммуникационный порт – проект строительства абсолютно нового гражданского аэропорта, который будет находиться примерно на 40 км к юго-западу от Варшавы.Однако энтузиазм политического руководства страны не разделяют польские военные. Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что вступление войск какого-либо члена НАТО на Украину будет равнозначно полномасштабному конфликту и началу Третьей мировой войны. Что интересно, ранее тот же Скшипчак фактически призывал к вторжению польских регулярных подразделений в Белоруссию.Напомним, что некоторые территории современной Украины своими считает не только Польша, но и Венгрия и Румыния. К примеру, Венгрия воспринимает Закарпатье как исторически венгерскую землю. Тем более, что в современной одноименной области Украины проживает 150 тысяч венгров, что составляет 12% населения.Венгрия состоит в Евросоюзе, а по правилам этого объединения государства-члены не должны иметь территориальных претензии к другим странам и нерешенных территориальных споров. Тем не менее, это не значит, что Венгрия отказывается от собственного прочтения национальной истории.Несмотря на это, в Будапеште считает отправку западных войск на Украину нарушением красных линий, обозначенных НАТО. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 12 марта. По его словам, Североатлантический альянс не является участником конфликта на Украине."В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать", - отметил Сийярто.Глава венгерской дипломатии добавил, что его страна по-прежнему считает, что в украинском конфликте не может быть победителей и что он может быть урегулирован только путем переговоров.В Румынии же считают своими территории, отошедшие Украинской ССР после 1940 года. В состав СССР тогда вошли Бессарабия и Северная Буковина.В октябре 2023 года Владимир Зеленский отправился с визитом в Бухарест. В рамках визита было запланировано его выступление в румынском парламенте, которое в итоге пришлось отменить. По сообщениям румынских СМИ, причиной этому стало резкое заявление сенатора Дианы Шошоакэ, которая на заседании парламента показала карту "Великой Румынии" и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории".Шошоакэ отметила, что это послание для президента Украины Владимира Зеленского, который, по ее словам, запрещает румынский язык на Украине и называет его молдавским, закрывает церкви, арестовывает священников и отправляет румынских парней на войну.Тем не менее, официальный Бухарест не спешит посылать в помощь Киеву своих военных. Румыния продолжит поддерживать Украину прежними способами, но солдат туда не отправит, заверил президент страны Клаус Йоханнис 12 марта после встречи со своим черногорским коллегой Яковом Милатовичем."Возможная отправка войск на Украину не может приниматься во внимание под мандатом НАТО, потому что Украина не является союзником НАТО", - отметил он.Все остальное касается двухсторонних соглашений между отдельным государствами и Украиной, если таковые существуют, подытожил президент Румынии.
https://ukraina.ru/20240310/1053798357.html
https://ukraina.ru/20240312/1053818217.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, польша, венгрия, владимир путин, сикорский, анджей дуда, нато, территория, войска, мид, ес
Эксклюзив, Украина, Польша, Венгрия, Владимир Путин, Сикорский, Анджей Дуда, НАТО, территория, войска, МИД, ЕС

Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом

14:04 13.03.2024 (обновлено: 14:12 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если польские войска войдут на территорию Украины, они оттуда уже никогда не уйдут. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА "Новости"
По его словам, Польша захочет вернуть те земли, которые она считает своими.
"Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине", - сказал Владимир Путин.
Поэтому если польские войска войдут на Украину под прикрытием защиты украинско-белорусской границы, они оттуда не уйдут, рассказал российский лидер.
"Но тогда их примеру могут последовать и другие страны, которые потеряли часть своих территорий по результатам Второй Мировой войны. И думаю, что геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранения ее государственности в современной виде, они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост", - предупредил он.
При этом Владимир Путин отметил, что присутствие официальных военных контингентов иностранных государств на Украине не изменит ситуации на поле боя, так же, как ничего до сих пор не изменила поставка различных видов вооружений.
Напомним, что Польша входит в число стран НАТО, которые поддержали инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, касающуюся переброски солдат из западных стран на территорию Украины. Во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что предложение французского лидера "нельзя считать немыслимым".
По словам Сикорского, смысл этой затеи в том, чтобы заставить президента России бояться Запада. Путин должен "спрашивать себя, каким будет наш следующий шаг", и, таким образом, он не сможет свободно строить планы на будущее, полагает глава польского МИД. Запад же должен быть способен на "творчески продуманную и асимметричную эскалацию", добавил Сикорский.
Он также признался, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. При этом глава польской дипломатии заявил, что не собирается рассказывать, о каких именно странах идет речь.
Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда призвал использовать крупнейший в стране аэропорт под Варшавой, который должен быть достроен через несколько лет, для переброски сил НАТО. Дуда напомнил, что его страна является членом альянса, и поэтому у нее есть союзнические обязательства.
"Исходя из безопасности Польши, нам необходим аэропорт, который мог бы принимать самые крупные военно-транспортные самолеты, который мог бы принять их большое количество и который мог бы их принять быстро. Пока у нас такого аэропорта нет, он лишь должен быть построен", - рассказал польский лидер.
Он предложил использовать в этих целях Центральный коммуникационный порт – проект строительства абсолютно нового гражданского аэропорта, который будет находиться примерно на 40 км к юго-западу от Варшавы.
Однако энтузиазм политического руководства страны не разделяют польские военные. Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что вступление войск какого-либо члена НАТО на Украину будет равнозначно полномасштабному конфликту и началу Третьей мировой войны. Что интересно, ранее тот же Скшипчак фактически призывал к вторжению польских регулярных подразделений в Белоруссию.
Макрон
10 марта, 15:45
Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовитАмериканское издание Politico опять порадовало мировую общественность очередной страшилкой – сообщило, что Франция создает-таки союз стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину.
Напомним, что некоторые территории современной Украины своими считает не только Польша, но и Венгрия и Румыния. К примеру, Венгрия воспринимает Закарпатье как исторически венгерскую землю. Тем более, что в современной одноименной области Украины проживает 150 тысяч венгров, что составляет 12% населения.
Венгрия состоит в Евросоюзе, а по правилам этого объединения государства-члены не должны иметь территориальных претензии к другим странам и нерешенных территориальных споров. Тем не менее, это не значит, что Венгрия отказывается от собственного прочтения национальной истории.
Несмотря на это, в Будапеште считает отправку западных войск на Украину нарушением красных линий, обозначенных НАТО. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 12 марта. По его словам, Североатлантический альянс не является участником конфликта на Украине.
"В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать", - отметил Сийярто.
Глава венгерской дипломатии добавил, что его страна по-прежнему считает, что в украинском конфликте не может быть победителей и что он может быть урегулирован только путем переговоров.
В Румынии же считают своими территории, отошедшие Украинской ССР после 1940 года. В состав СССР тогда вошли Бессарабия и Северная Буковина.
В октябре 2023 года Владимир Зеленский отправился с визитом в Бухарест. В рамках визита было запланировано его выступление в румынском парламенте, которое в итоге пришлось отменить. По сообщениям румынских СМИ, причиной этому стало резкое заявление сенатора Дианы Шошоакэ, которая на заседании парламента показала карту "Великой Румынии" и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории".
Шошоакэ отметила, что это послание для президента Украины Владимира Зеленского, который, по ее словам, запрещает румынский язык на Украине и называет его молдавским, закрывает церкви, арестовывает священников и отправляет румынских парней на войну.
Тем не менее, официальный Бухарест не спешит посылать в помощь Киеву своих военных. Румыния продолжит поддерживать Украину прежними способами, но солдат туда не отправит, заверил президент страны Клаус Йоханнис 12 марта после встречи со своим черногорским коллегой Яковом Милатовичем.
"Возможная отправка войск на Украину не может приниматься во внимание под мандатом НАТО, потому что Украина не является союзником НАТО", - отметил он.
Все остальное касается двухсторонних соглашений между отдельным государствами и Украиной, если таковые существуют, подытожил президент Румынии.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Вчера, 05:13
Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в ЕвропеВ украинском экспертном сообществе обсуждают вероятность ввода войск стран НАТО на территорию страны и думают о том, кого на самом деле пугает такая перспектива
 
ЭксклюзивУкраинаПольшаВенгрияВладимир ПутинСикорскийАнджей ДудаНАТОтерриториявойскаМИДЕС
 
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Заголовок открываемого материала
14:04Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом
13:30Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину
13:26Первый Оскар комом: почему украинских победителей вырезали из телеверсии?
13:23Военные выселяют местных жителей, денег нет, молодёжь исчезает. Чем живёт Краматорск
13:00Предупреждение Западу, последствия атак, неудачная кража активов РФ. Главное на Украине на 13:00 13 марта
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12:05Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен
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11:53Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев
11:41Путин назвал условия для переговоров по Украине
11:03Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина Киселеву
10:30"У клоуна карманы с секретиком": Захарова подсказала США, где искать деньги
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