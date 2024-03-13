https://ukraina.ru/20240313/1053855354.html

Военные выселяют местных жителей, денег нет, молодёжь исчезает. Чем живёт Краматорск

Военные выселяют местных жителей, денег нет, молодёжь исчезает. Чем живёт Краматорск - 13.03.2024 Украина.ру

Военные выселяют местных жителей, денег нет, молодёжь исчезает. Чем живёт Краматорск

В городе Краматорск, или в Крамахе, как его называют местные жители, сейчас находится областная администрация украинской Донецкой области, которая с 2014 года делает вид, что управляет Донецком. Сюда же недавно переехали городские администрации Мариуполя, Волновахи, Бахмута и Авдеевки.

2024-03-13T13:23

2024-03-13T13:23

2024-03-13T13:23

эксклюзив

краматорск

украина

донецкая область

россия

администрация

мариуполь

вооруженные силы украины

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Чиновники из этих украинских администраций никуда не делись, они исправно получают зарплату, а также средства на расходы для городов, в которых в реальности в эти дни проходят выборы президента РФ.Часть украинских чиновников из подконтрольных РФ городов перебралась в Киев, часть – осела в Краматорске, где они даже стали получать даже больше, чем в период, когда реально контролировали свои направления. "Выяснилось, что директора “Зеленстроя” или департамента коммунального хозяйства и т.д. получают зарплаты выше тех, что имели в Мариуполе", - с возмущением говорит депутат (украинского) Мариупольского городского совета Максим Бородин.Эти чиновники занимаются в Краматорске и Киеве составлением исков к РФ, а также осваивают вполне реальные выплаты на благоустройство парков, откачку вод, вывоз мусора или ремонт тротуаров в городах, откуда они сбежали в 2022 или 2023 году.Наибольшей наглости, однако, набралась украинская администрация Северодонецка. В начале марта городской центр социальных служб разместил объявление в системе Prozorro на закупку услуг по откачке сточных вод, а КП "Северодонецкое троллейбусное управление" решило заказать техники на 38 млн грн (два самосвала, две комбинированных дорожных машин, комбинированную машину-автоцистерну и каналопромывочную машину).Украинские чиновники всегда были недовольны тем, что за выделяемые средства какой-то объем работ необходимо производить для видимости. В данном же случае они нашли идеальную схему распила бюджетных средств. Но раз уж "Украина – это Европа", на этом останавливаться не надо. На Украине должны действовать администрации Берлина и Лиссабона, а также коммунальные предприятия Вены и Ниццы, которые могли бы списывать средства за вывоз мусора и в этих городах.В самом же Краматорске все последние два года проходит накопление резервов ВСУ, которых отсюда бросают на линию боевого соприкосновения. Сюда же они зачастую возвращаются на отдых. В городе почти половина населения – украинские военные, а вторая половина – местные пенсионеры, как правило, одетые достаточно бедно. Из-за обилия ВСУшников и близости фронта в городе действует сухой закон, но многие из них всё равно находят алкоголь у местных бабушек-самогонщиц. Городская полиция также регулярно рапортует о задержании контрабандистов, пытающихся завезти в город алкогольную продукцию.Молодые люди из числа местных предпочли либо выехать из города, либо вообще не показываются на глаза, так как военкомы здесь на каждом шагу.Краматорский Центр занятости сейчас активно ищет, кого бы зачислить в так называемую Армию восстановления – безработных, которых бросают на строительство фортификаций в Донецкой области. Также на этой неделе у Краматорского горсовета срочно потребовали 15 миллионов гривен на закупку огневых и фортификационных сооружений. Закупка произошла у строительной компании "Жилстройпроект" ("Житлобудпроект") без каких-либо конкурсов и торгов. Объясняют это срочным письмом от ВСУ о необходимости закупки и установки сооружений уже на текущей неделе.Между собой военные и преимущественно пожилые местные жители почти не общаются и относятся друг к другу с неприкрытым подозрением. Негласно в Краматорске также существует две расценки на любые виды услуг: для украинских военных всё в два раза дороже, так как большинство оставшихся местных жителей пребывают далеко за чертой бедности. Из-за этого в начале марта управляющая компания "Добробут-Краматорск" начала останавливать лифты в домах с высоким уровнем задолженности. Коммунальщики пишут, что в феврале уровень платежей стал критически низким."Мы предстали перед выбором — зарплаты людям, которые каждый день выходят на работу: слесарям, сантехникам, аварийщикам, дворникам, или продолжение работы лифтов", – заявляет управляющая компания.Выезд молодых семей от греха подальше привел к тому, что почти половину жилья здесь арендуют или самовольно заселяют украинские военные. Многие семьи, которые ранее выехали из города, но не прижились в других регионах, по возвращении в Краматорск находят свои дома и квартиры занятыми ВСУ. "Вскоре пара узнала, что в их краматорский дом без их разрешения заселились военные. Ситуация едва не дошла до конфликта с привлечением полиции и военной прокуратуры. Потом выяснилось, что военные выбрали их дом по рекомендациям местной администрации среди других брошенных домов", - рассказывает издание "Краматорск Пост" историю владелицы зоомагазина Лады Богомоловой, решившей вернуться на родину, но столкнувшейся с незваными гостями.По этой же причине центр города заполонили военторги и стихийные рынки, где продается обмундирование. Обычно оно попадает туда благодаря предприимчивости командиров воинских частей, получающих это обмундирование бесплатно для новобранцев. Но по факту новобранцам достается то, что похуже, а что-нибудь качественное сразу же поступает на рынки Краматорска.

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