Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина пока ещё держится, а значит французским военнослужащим в ближайшее время не придётся умирать, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире французского СМИ BFMTV
По словам Зеленского, французской армии нет причин воевать, пока Киев "держится перед лицом России".
"Пока Украина держится, французские военные могут оставаться на французской территории (...) Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны", – цитирует СМИ украинского президента.
На вопрос журналиста о том, что бы Зеленский сказал французам, которые боятся втягивания их страны в конфликт, президент Украины сказал, что их "дети не будут умирать на Украине".
Также Зеленский указал на то, что Киев якобы не нуждается в привлечении иностранных солдат, однако армии Украины не хватает западный инструкторов и технического персонала из стран, которые доставляют ВСУ оружие.
Отметим, что если во Франции намерены серьёзно воспринимать заявление Зеленского, то жителям страны следует найти информацию о том, что в 2019 году Владимир Зеленский называл себя "президентом мира" и обещал завершить боевые действия на юго-востоке страны.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уже заявлял, что президент Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты западных стран воевали на стороне украинской армии. Официальный представитель МИД РФ предположила, что "воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел ещё с детского сада, поэтому и пошел в КВН".
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