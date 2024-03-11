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Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский

Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский - 11.03.2024 Украина.ру

Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский

Украина пока ещё держится, а значит французским военнослужащим в ближайшее время не придётся умирать, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире французского СМИ BFMTV

2024-03-11T23:34

2024-03-11T23:34

2024-03-11T23:34

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По словам Зеленского, французской армии нет причин воевать, пока Киев "держится перед лицом России". На вопрос журналиста о том, что бы Зеленский сказал французам, которые боятся втягивания их страны в конфликт, президент Украины сказал, что их "дети не будут умирать на Украине". Также Зеленский указал на то, что Киев якобы не нуждается в привлечении иностранных солдат, однако армии Украины не хватает западный инструкторов и технического персонала из стран, которые доставляют ВСУ оружие. Отметим, что если во Франции намерены серьёзно воспринимать заявление Зеленского, то жителям страны следует найти информацию о том, что в 2019 году Владимир Зеленский называл себя "президентом мира" и обещал завершить боевые действия на юго-востоке страны. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уже заявлял, что президент Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты западных стран воевали на стороне украинской армии. Официальный представитель МИД РФ предположила, что "воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел ещё с детского сада, поэтому и пошел в КВН".

https://ukraina.ru/20240229/1053638702.html

https://ukraina.ru/20230809/1048566331.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, франция, сво, иностранные наемники