Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский - 11.03.2024 Украина.ру
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Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский
Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский - 11.03.2024 Украина.ру
Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский
Украина пока ещё держится, а значит французским военнослужащим в ближайшее время не придётся умирать, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире французского СМИ BFMTV
2024-03-11T23:34
2024-03-11T23:34
новости
украина
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По словам Зеленского, французской армии нет причин воевать, пока Киев "держится перед лицом России". На вопрос журналиста о том, что бы Зеленский сказал французам, которые боятся втягивания их страны в конфликт, президент Украины сказал, что их "дети не будут умирать на Украине". Также Зеленский указал на то, что Киев якобы не нуждается в привлечении иностранных солдат, однако армии Украины не хватает западный инструкторов и технического персонала из стран, которые доставляют ВСУ оружие. Отметим, что если во Франции намерены серьёзно воспринимать заявление Зеленского, то жителям страны следует найти информацию о том, что в 2019 году Владимир Зеленский называл себя "президентом мира" и обещал завершить боевые действия на юго-востоке страны. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уже заявлял, что президент Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты западных стран воевали на стороне украинской армии. Официальный представитель МИД РФ предположила, что "воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел ещё с детского сада, поэтому и пошел в КВН".
https://ukraina.ru/20240229/1053638702.html
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, франция, сво, иностранные наемники
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Франция, СВО, иностранные наемники

Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский

23:34 11.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина пока ещё держится, а значит французским военнослужащим в ближайшее время не придётся умирать, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире французского СМИ BFMTV
По словам Зеленского, французской армии нет причин воевать, пока Киев "держится перед лицом России".
"Пока Украина держится, французские военные могут оставаться на французской территории (...) Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны", – цитирует СМИ украинского президента.
На вопрос журналиста о том, что бы Зеленский сказал французам, которые боятся втягивания их страны в конфликт, президент Украины сказал, что их "дети не будут умирать на Украине".
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 20:24
Макрон доволен своим заявлением по Украине, а французы – нет Заявление о возможной отправке французских солдат для участия в боевых действиях на Украине было обдуманным и взвешенным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 29 февраля
Также Зеленский указал на то, что Киев якобы не нуждается в привлечении иностранных солдат, однако армии Украины не хватает западный инструкторов и технического персонала из стран, которые доставляют ВСУ оружие.
Отметим, что если во Франции намерены серьёзно воспринимать заявление Зеленского, то жителям страны следует найти информацию о том, что в 2019 году Владимир Зеленский называл себя "президентом мира" и обещал завершить боевые действия на юго-востоке страны.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уже заявлял, что президент Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты западных стран воевали на стороне украинской армии. Официальный представитель МИД РФ предположила, что "воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел ещё с детского сада, поэтому и пошел в КВН".
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа 2023, 05:15
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУУкраина активно подтягивает наёмников в ряды ВСУ, чтобы они смогли переломить ситуацию на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
 
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Заголовок открываемого материала
00:01ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ
23:34Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский
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