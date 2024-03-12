https://ukraina.ru/20240312/1053849642.html

У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"

У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе" - 12.03.2024 Украина.ру

У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"

Офис президента (ОП) Украины верит, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в страну состоится "в короткой перспективе". Об этом 12 марта сообщил замруководителя ОП Андрей Сибига в эфире национального украинского телемарафона

2024-03-12T23:30

2024-03-12T23:30

2024-03-12T23:30

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По его словам, визит Макрона на Украину "наполнит ещё более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в соглашении по безопасности" с Киевом. Поэтому ожидания от предстоящей командировки французского лидера "очень высоки".Почти одновременно с этим заявлением, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал в своём телеграм-канале "важные новости", связанные с Францией. Другие подробности не приводятся. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь сорвал поездку на Украину, которую планировал сперва в феврале, а затем в марте. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Макрона "зоологическим трусом", и посоветовал прихватить побольше нижнего белья, если французский лидер всё же решится приехать в Киев.

https://ukraina.ru/20240312/1053841493.html

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новости, франция, украина, эммануэль макрон, андрей ермак, офис президента, сво