https://ukraina.ru/20240312/1053849642.html
У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"
У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе" - 12.03.2024 Украина.ру
У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"
Офис президента (ОП) Украины верит, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в страну состоится "в короткой перспективе". Об этом 12 марта сообщил замруководителя ОП Андрей Сибига в эфире национального украинского телемарафона
2024-03-12T23:30
2024-03-12T23:30
2024-03-12T23:30
новости
франция
украина
эммануэль макрон
андрей ермак
офис президента
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043468039_0:50:1042:637_1920x0_80_0_0_767f300e65945d7058d00ef13ec4c2ca.jpg
По его словам, визит Макрона на Украину "наполнит ещё более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в соглашении по безопасности" с Киевом. Поэтому ожидания от предстоящей командировки французского лидера "очень высоки".Почти одновременно с этим заявлением, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал в своём телеграм-канале "важные новости", связанные с Францией. Другие подробности не приводятся. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь сорвал поездку на Украину, которую планировал сперва в феврале, а затем в марте. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Макрона "зоологическим трусом", и посоветовал прихватить побольше нижнего белья, если французский лидер всё же решится приехать в Киев.
https://ukraina.ru/20240312/1053841493.html
франция
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043468039_77:0:1004:695_1920x0_80_0_0_72774e687829d15b23a18e03a67bb4ab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, эммануэль макрон, андрей ермак, офис президента, сво
Новости, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Андрей Ермак, Офис президента, СВО
У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"
Офис президента (ОП) Украины верит, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в страну состоится "в короткой перспективе". Об этом 12 марта сообщил замруководителя ОП Андрей Сибига в эфире национального украинского телемарафона