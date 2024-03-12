У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе" - 12.03.2024 Украина.ру
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У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"
У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе" - 12.03.2024 Украина.ру
У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"
Офис президента (ОП) Украины верит, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в страну состоится "в короткой перспективе". Об этом 12 марта сообщил замруководителя ОП Андрей Сибига в эфире национального украинского телемарафона
2024-03-12T23:30
2024-03-12T23:30
новости
франция
украина
эммануэль макрон
андрей ермак
офис президента
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По его словам, визит Макрона на Украину "наполнит ещё более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в соглашении по безопасности" с Киевом. Поэтому ожидания от предстоящей командировки французского лидера "очень высоки".Почти одновременно с этим заявлением, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал в своём телеграм-канале "важные новости", связанные с Францией. Другие подробности не приводятся. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь сорвал поездку на Украину, которую планировал сперва в феврале, а затем в марте. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Макрона "зоологическим трусом", и посоветовал прихватить побольше нижнего белья, если французский лидер всё же решится приехать в Киев.
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новости, франция, украина, эммануэль макрон, андрей ермак, офис президента, сво
Новости, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Андрей Ермак, Офис президента, СВО

У Зеленского анонсировали важный визит Макрона на Украину "в короткой перспективе"

23:30 12.03.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
Зеленский Макрон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Офис президента (ОП) Украины верит, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в страну состоится "в короткой перспективе". Об этом 12 марта сообщил замруководителя ОП Андрей Сибига в эфире национального украинского телемарафона
По его словам, визит Макрона на Украину "наполнит ещё более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в соглашении по безопасности" с Киевом. Поэтому ожидания от предстоящей командировки французского лидера "очень высоки".
"Он (прим. ред. – визит) будет очень важным для укрепления двусторонних отношений, а также безопасности в Европе", – приводит слова Сибиги "РБК-Украина".
Почти одновременно с этим заявлением, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал в своём телеграм-канале "важные новости", связанные с Францией. Другие подробности не приводятся.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь сорвал поездку на Украину, которую планировал сперва в феврале, а затем в марте. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Макрона "зоологическим трусом", и посоветовал прихватить побольше нижнего белья, если французский лидер всё же решится приехать в Киев.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Украинский просчёт Макрона: как президент Франции нажил себе врагов и остался одинПрезидент Франции Эммануэль Макрон хотел прослыть жёстким и решительным лидером, но инициатива по отправке войск на Украину вышла ему боком – он нажил себе врагов как в НАТО, так и в собственной стране
 
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