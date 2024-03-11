Макрон снова сорвал поездку в Киев, а Медведев назвал его трусом - 11.03.2024 Украина.ру
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Макрон снова сорвал поездку в Киев, а Медведев назвал его трусом
Макрон снова сорвал поездку в Киев, а Медведев назвал его трусом - 11.03.2024 Украина.ру
Макрон снова сорвал поездку в Киев, а Медведев назвал его трусом
В который раз президент Франции Эммануэль Макрон откладывает свой визит на Украину. По данным Politico, это якобы связано с тем, что он намерен посетить Киев, имея "ощутимые результаты для помощи Украине"
2024-03-11T21:58
2024-03-11T21:58
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Поездка французского лидера переносилась уже неоднократно в феврале и марте. Уточнятся, что в последний раз Макрон не приехал из-за напряженности с союзниками на фоне его более агрессивных комментариев в отношении России. В минувшие выходные в канцелярии президента заявили, что визит состоится "в течение следующих нескольких недель". Источник агентства считает, что причиной таких метаний является желание Макрона обсудить с союзниками Киева большую помощь Украине. Наблюдая агонию Макрона, в России французского лидера назвали трусом. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х написал, что если президент всё же решится поехать на Украину, то ему следует упаковать чемодан с запасом нижнего белья. "Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать!...Бедная Франция!", – отметил Медведев. Ранее Макрон заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что и у России в таком случае больше не осталось красных линий для Франции – по отношению к врагу всё дозволено.
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новости, франция, эммануэль макрон, россия, politico, сво, украина
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Россия, Politico, СВО, Украина

Макрон снова сорвал поездку в Киев, а Медведев назвал его трусом

21:58 11.03.2024
 
Макрон
Макрон
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В который раз президент Франции Эммануэль Макрон откладывает свой визит на Украину. По данным Politico, это якобы связано с тем, что он намерен посетить Киев, имея "ощутимые результаты для помощи Украине"
Поездка французского лидера переносилась уже неоднократно в феврале и марте. Уточнятся, что в последний раз Макрон не приехал из-за напряженности с союзниками на фоне его более агрессивных комментариев в отношении России.
В минувшие выходные в канцелярии президента заявили, что визит состоится "в течение следующих нескольких недель". Источник агентства считает, что причиной таких метаний является желание Макрона обсудить с союзниками Киева большую помощь Украине.

"Необходимо немного времени, чтобы (заключить) различные коалиции и обсудить оперативные обязательства с нашими партнёрами", – сказал аноним журналистам.

Наблюдая агонию Макрона, в России французского лидера назвали трусом. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х написал, что если президент всё же решится поехать на Украину, то ему следует упаковать чемодан с запасом нижнего белья.

"Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать!...Бедная Франция!", – отметил Медведев.

Ранее Макрон заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что и у России в таком случае больше не осталось красных линий для Франции – по отношению к врагу всё дозволено.
 
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