https://ukraina.ru/20240312/1053849518.html
В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины
В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины - 12.03.2024 Украина.ру
В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины
Представители Демократической партии начали сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона, который игнорирует призывы Белого дома вынести на голосование законопроект Сената, предусматривающий помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters
2024-03-12T23:13
2024-03-12T23:13
2024-03-12T23:31
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военная помощь
финансирование
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Уточняется, что конгрессмен Джим Макговерн является автором так называемого "прошения об увольнении" (за голосование законопроекта с помощью Украине в обход Джонсона) и начал сбор подписей. Петицию Макговерна должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей – большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса, в том числе минимум семеро республиканцев (что, вероятно, сорвёт планы демократов). Напомним, 12 марта США впервые почти за три месяца объявили о новом транше на 300 миллионов долларов для Украины. В Белом доме отмечают, что эта сумма покроет расходы ВСУ всего на несколько недель. Вместе с тем, объёмный пакет военной помощи для Киева всё также остаётся заблокированным из-з разногласий в Конгрессе.
https://ukraina.ru/20240308/1053775386.html
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новости, украина, демократическая партия, сенат, киев, сво, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, Демократическая партия, сенат, Киев, СВО, военная помощь, финансирование
В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины
23:13 12.03.2024 (обновлено: 23:31 12.03.2024)
Представители Демократической партии начали сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона, который игнорирует призывы Белого дома вынести на голосование законопроект Сената, предусматривающий помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters