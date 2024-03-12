В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины - 12.03.2024 Украина.ру
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В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины
В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины - 12.03.2024 Украина.ру
В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины
Представители Демократической партии начали сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона, который игнорирует призывы Белого дома вынести на голосование законопроект Сената, предусматривающий помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters
2024-03-12T23:13
2024-03-12T23:31
новости
украина
демократическая партия
сенат
киев
сво
военная помощь
финансирование
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Уточняется, что конгрессмен Джим Макговерн является автором так называемого "прошения об увольнении" (за голосование законопроекта с помощью Украине в обход Джонсона) и начал сбор подписей. Петицию Макговерна должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей – большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса, в том числе минимум семеро республиканцев (что, вероятно, сорвёт планы демократов). Напомним, 12 марта США впервые почти за три месяца объявили о новом транше на 300 миллионов долларов для Украины. В Белом доме отмечают, что эта сумма покроет расходы ВСУ всего на несколько недель. Вместе с тем, объёмный пакет военной помощи для Киева всё также остаётся заблокированным из-з разногласий в Конгрессе.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, демократическая партия, сенат, киев, сво, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, Демократическая партия, сенат, Киев, СВО, военная помощь, финансирование

В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины

23:13 12.03.2024 (обновлено: 23:31 12.03.2024)
 
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Представители Демократической партии начали сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона, который игнорирует призывы Белого дома вынести на голосование законопроект Сената, предусматривающий помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters
Уточняется, что конгрессмен Джим Макговерн является автором так называемого "прошения об увольнении" (за голосование законопроекта с помощью Украине в обход Джонсона) и начал сбор подписей.
Петицию Макговерна должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей – большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса, в том числе минимум семеро республиканцев (что, вероятно, сорвёт планы демократов).
Напомним, 12 марта США впервые почти за три месяца объявили о новом транше на 300 миллионов долларов для Украины. В Белом доме отмечают, что эта сумма покроет расходы ВСУ всего на несколько недель. Вместе с тем, объёмный пакет военной помощи для Киева всё также остаётся заблокированным из-з разногласий в Конгрессе.
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 09:54
"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в КонгрессеПрезидент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к двум палатам Конгресса пообещал не отступать в борьбе с Россией, обратившись при этом к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости
 
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