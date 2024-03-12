https://ukraina.ru/20240312/1053849518.html

В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины

В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины - 12.03.2024 Украина.ру

В Палате представителей начали сбор подписей для голосования по финансированию Украины

Представители Демократической партии начали сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона, который игнорирует призывы Белого дома вынести на голосование законопроект Сената, предусматривающий помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters

2024-03-12T23:13

2024-03-12T23:13

2024-03-12T23:31

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Уточняется, что конгрессмен Джим Макговерн является автором так называемого "прошения об увольнении" (за голосование законопроекта с помощью Украине в обход Джонсона) и начал сбор подписей. Петицию Макговерна должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей – большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса, в том числе минимум семеро республиканцев (что, вероятно, сорвёт планы демократов). Напомним, 12 марта США впервые почти за три месяца объявили о новом транше на 300 миллионов долларов для Украины. В Белом доме отмечают, что эта сумма покроет расходы ВСУ всего на несколько недель. Вместе с тем, объёмный пакет военной помощи для Киева всё также остаётся заблокированным из-з разногласий в Конгрессе.

https://ukraina.ru/20240308/1053775386.html

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новости, украина, демократическая партия, сенат, киев, сво, военная помощь, финансирование