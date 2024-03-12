https://ukraina.ru/20240312/1053845994.html

В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине

В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине - 12.03.2024 Украина.ру

В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине

Первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ задержан при попытке пересечь границу Литвы. Иномарку Audi Q7 с российскими номерами конфисковали литовские таможенники, сообщает новостной портал Delfi

2024-03-12T18:40

2024-03-12T18:40

2024-03-12T18:40

новости

литва

россия

ес

санкции

сво

конфискация

автомобиль

автотранспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/60/1034206028_0:517:3027:2220_1920x0_80_0_0_293fce49b589fe93df11d9585edc8342.jpg

За рулём иномарки оказался гражданин Молдовы, который не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Владелицей же автомобиля является россиянка, которая отсутствовала в момент конфискации машины. Уточняется, что водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали о том, что помимо конфискации его ждёт и штраф. Автомобиль стоимостью 41 690 евро, как уточняет СМИ, скорее всего будет передан "на нужды Украины". Напомним, в сентябре прошлого года власти Эстонии, Литвы и Латвии объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала россиянам не ездить в эти страны из-за беспредела с автомобилями.

https://ukraina.ru/20240229/1053584893.html

литва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, россия, ес, санкции, сво, конфискация, автомобиль, автотранспорт