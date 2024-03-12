В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине
Первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ задержан при попытке пересечь границу Литвы. Иномарку Audi Q7 с российскими номерами конфисковали литовские таможенники, сообщает новостной портал Delfi
За рулём иномарки оказался гражданин Молдовы, который не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Владелицей же автомобиля является россиянка, которая отсутствовала в момент конфискации машины.
Уточняется, что водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали о том, что помимо конфискации его ждёт и штраф. Автомобиль стоимостью 41 690 евро, как уточняет СМИ, скорее всего будет передан "на нужды Украины".
Напомним, в сентябре прошлого года власти Эстонии, Литвы и Латвии объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала россиянам не ездить в эти страны из-за беспредела с автомобилями.
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