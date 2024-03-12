В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине - 12.03.2024 Украина.ру
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В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине
В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине - 12.03.2024 Украина.ру
В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине
Первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ задержан при попытке пересечь границу Литвы. Иномарку Audi Q7 с российскими номерами конфисковали литовские таможенники, сообщает новостной портал Delfi
2024-03-12T18:40
2024-03-12T18:40
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За рулём иномарки оказался гражданин Молдовы, который не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Владелицей же автомобиля является россиянка, которая отсутствовала в момент конфискации машины. Уточняется, что водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали о том, что помимо конфискации его ждёт и штраф. Автомобиль стоимостью 41 690 евро, как уточняет СМИ, скорее всего будет передан "на нужды Украины". Напомним, в сентябре прошлого года власти Эстонии, Литвы и Латвии объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала россиянам не ездить в эти страны из-за беспредела с автомобилями.
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новости, литва, россия, ес, санкции, сво, конфискация, автомобиль, автотранспорт
Новости, Литва, Россия, ЕС, санкции, СВО, конфискация, автомобиль, автотранспорт

В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине

18:40 12.03.2024
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ задержан при попытке пересечь границу Литвы. Иномарку Audi Q7 с российскими номерами конфисковали литовские таможенники, сообщает новостной портал Delfi
За рулём иномарки оказался гражданин Молдовы, который не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Владелицей же автомобиля является россиянка, которая отсутствовала в момент конфискации машины.
Уточняется, что водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали о том, что помимо конфискации его ждёт и штраф. Автомобиль стоимостью 41 690 евро, как уточняет СМИ, скорее всего будет передан "на нужды Украины".
Напомним, в сентябре прошлого года власти Эстонии, Литвы и Латвии объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала россиянам не ездить в эти страны из-за беспредела с автомобилями.
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 03:20
Политолог раскрыл, как Польша, Финляндия и Литва могут "помочь" Украине, устраивая провокации на границе Переброска войск к границам Белоруссии не позволит ВС РФ в решающий момент располагать силами на Украине. При этом Польше не обязательно объявлять войну России или РБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
 
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