К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах - 12.03.2024 Украина.ру
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К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах
К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах - 12.03.2024 Украина.ру
К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский рассказал об изменениях, которые произошли в Крыму за 10 лет после возвращения в Россию, и о главных угрозах для этого региона сегодня.
2024-03-12T10:25
2024-03-12T10:25
видео
сергей веселовский
киев
крым
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
русская весна
референдум
возвращенные регионы
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Кроме того, он прокомментировал кадровые перестановки в Украинском генштабе, рассказал о причинах гибкой позиции Киева в различных аспектах, а также об угрозе, которая возникла для Европы и для европейских лидеров:00:37 – 10 лет референдуму в Крыму;03:29 – Атаки на Крымский мост;05:10 – Карт-бланш для главкома Сырского и кадровые перестановки в ВСУ;08:03 – Транзит газа через Украину;09:48 – Конец зерновому конфликту с Польшей? 12:23 – Возможен ли торг за Одессу и Николаев?*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
киев
крым
россия
крымский мост
одесса
польша
аргентина
франция
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К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах

10:25 12.03.2024
 
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Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский рассказал об изменениях, которые произошли в Крыму за 10 лет после возвращения в Россию, и о главных угрозах для этого региона сегодня.
Кроме того, он прокомментировал кадровые перестановки в Украинском генштабе, рассказал о причинах гибкой позиции Киева в различных аспектах, а также об угрозе, которая возникла для Европы и для европейских лидеров:

00:37 – 10 лет референдуму в Крыму;
03:29 – Атаки на Крымский мост;
05:10 – Карт-бланш для главкома Сырского и кадровые перестановки в ВСУ;
08:03 – Транзит газа через Украину;
09:48 – Конец зерновому конфликту с Польшей?
12:23 – Возможен ли торг за Одессу и Николаев?

*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
 
ВидеоСергей ВеселовскийКиевКрымРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРусская веснареферендумВозвращенные регионыполуостровКрымский мост"Taurus"угрозаОдессанезависимостьПольшазерноХавьер МилейАргентинаЭммануэль МакронФранцияГерманияФРГВСУНиколаеввойнаголосованиеСВОСпецоперацияконфликтУкраина
 
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