https://ukraina.ru/20240312/1053832758.html

К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах

К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах - 12.03.2024 Украина.ру

К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах

Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский рассказал об изменениях, которые произошли в Крыму за 10 лет после возвращения в Россию, и о главных угрозах для этого региона сегодня.

2024-03-12T10:25

2024-03-12T10:25

2024-03-12T10:25

видео

сергей веселовский

киев

крым

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

русская весна

референдум

возвращенные регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053832639_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b87e1b8f4d9cbb5a6f59d9c1672b333e.jpg

Кроме того, он прокомментировал кадровые перестановки в Украинском генштабе, рассказал о причинах гибкой позиции Киева в различных аспектах, а также об угрозе, которая возникла для Европы и для европейских лидеров:00:37 – 10 лет референдуму в Крыму;03:29 – Атаки на Крымский мост;05:10 – Карт-бланш для главкома Сырского и кадровые перестановки в ВСУ;08:03 – Транзит газа через Украину;09:48 – Конец зерновому конфликту с Польшей? 12:23 – Возможен ли торг за Одессу и Николаев?*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.

киев

крым

россия

крымский мост

одесса

польша

аргентина

франция

германия

фрг

николаев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сергей веселовский, киев, крым, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, русская весна, референдум, возвращенные регионы, полуостров, крымский мост, "taurus", угроза, одесса, независимость, польша, зерно, хавьер милей, аргентина, эммануэль макрон, франция, германия, фрг, всу, николаев, война, голосование, сво, спецоперация, конфликт, украина, видео