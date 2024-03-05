Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053727826.html
Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды
Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды - 05.03.2024 Украина.ру
Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ
2024-03-05T23:53
2024-03-05T23:53
новости
украина
сша
киев
джон кирби
нато
вооруженные силы украины
мария захарова
мид рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/50/1034045077_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_0b25d152443ffb0aeed61e5f174374d1.jpg
Дословно Кирби сказал, что "американские военные не станут сражаться на Украине, потому Зеленский никогда об этом и не просил", что до слёз рассмешило Захарову. Помимо этого, Мария Захарова подчеркнула, что в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма – предают Киев не глядя. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на бесполезность соглашений Киева и стран Запада по безопасности.
https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/50/1034045077_436:0:2891:1841_1920x0_80_0_0_68e05f60ab0862935f745433140bb766.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, джон кирби, нато, вооруженные силы украины, мария захарова, мид рф, сво
Новости, Украина, США, Киев, Джон Кирби, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, МИД РФ, СВО

Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды

23:53 05.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ
Дословно Кирби сказал, что "американские военные не станут сражаться на Украине, потому Зеленский никогда об этом и не просил", что до слёз рассмешило Захарову.
"Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел ещё с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби. Один уточняющий вопрос сквозь хохот: а в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?", – написала представитель министерства в своём телеграм-канале.
Помимо этого, Мария Захарова подчеркнула, что в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма – предают Киев не глядя.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на бесполезность соглашений Киева и стран Запада по безопасности.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 17:10
Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную НенькуТеория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона. Что в таком случае произойдет с Россией и Украиной?
 
НовостиУкраинаСШАКиевДжон КирбиНАТОВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваМИД РФСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:09Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%
23:53Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды
23:37Даже Арестович* не помог. Кирилл Фролов о том, что ждёт УПЦ на Украине
23:32У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев
23:07В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"
22:43США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России
22:32Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
22:12Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
21:49В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины
21:24В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ
20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
20:39Виктория Нуланд: куда уходят зубры
20:34Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге
20:13В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ
20:02Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш
19:53Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
19:27Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
19:05Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
18:48Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
18:45Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
Лента новостейМолния