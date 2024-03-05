https://ukraina.ru/20240305/1053727826.html

Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды

Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды - 05.03.2024 Украина.ру

Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ

2024-03-05T23:53

2024-03-05T23:53

2024-03-05T23:53

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Дословно Кирби сказал, что "американские военные не станут сражаться на Украине, потому Зеленский никогда об этом и не просил", что до слёз рассмешило Захарову. Помимо этого, Мария Захарова подчеркнула, что в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма – предают Киев не глядя. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на бесполезность соглашений Киева и стран Запада по безопасности.

https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html

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новости, украина, сша, киев, джон кирби, нато, вооруженные силы украины, мария захарова, мид рф, сво