Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ
Дословно Кирби сказал, что "американские военные не станут сражаться на Украине, потому Зеленский никогда об этом и не просил", что до слёз рассмешило Захарову.
"Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел ещё с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби. Один уточняющий вопрос сквозь хохот: а в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?", – написала представитель министерства в своём телеграм-канале.
Помимо этого, Мария Захарова подчеркнула, что в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма – предают Киев не глядя.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на бесполезность соглашений Киева и стран Запада по безопасности.