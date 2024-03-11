СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева - 11.03.2024 Украина.ру
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СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева
СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева - 11.03.2024 Украина.ру
СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева
Запрос Белого дома на 2025 год не включает средства на нужды Украины из-за того, что в Конгрессе так и не согласован объёмный пакет военной помощи для Киева. Об этом говорится в статье журнала Federal News Network
2024-03-11T20:02
2024-03-11T20:03
новости
сша
украина
джо байден
белый дом
финансирование
сво
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В публикации, посвящённой расходам США на будущий год, нет ни единого слова об Украине. Большая часть посвящена увеличению зарплаты работникам внутри страны, инвестициям в развитие искусственного интеллекта, оборонному бюджету США. Уточняется, что в случае принятия закона, большинству гражданских федеральных служащих увеличат зарплаты в январе 2025 года. Согласно бюджетному запросу, военнослужащие также получат повышение на 4,5% в следующем году. Ранее президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к двум палатам Конгресса пообещал не отступать в борьбе с Россией.
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новости, сша, украина, джо байден, белый дом, финансирование, сво
Новости, США, Украина, Джо Байден, Белый дом, финансирование, СВО

СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева

20:02 11.03.2024 (обновлено: 20:03 11.03.2024)
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP / Jacquelyn Martin
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Запрос Белого дома на 2025 год не включает средства на нужды Украины из-за того, что в Конгрессе так и не согласован объёмный пакет военной помощи для Киева. Об этом говорится в статье журнала Federal News Network
В публикации, посвящённой расходам США на будущий год, нет ни единого слова об Украине. Большая часть посвящена увеличению зарплаты работникам внутри страны, инвестициям в развитие искусственного интеллекта, оборонному бюджету США.
"Администрация Байдена просит Конгресс выделить 1,63 триллиона долларов на дискреционные счета в сфере обороны и не связанных с обороной в 2025 году, что на 11 миллионов долларов (...) превышает утвержденный уровень на 2023 год. Новое предложение о расходах сводится к 895 миллиардам долларов на оборону и 734 миллиардам долларов на расходы, не связанные с обороной", – говорится в статье.
Уточняется, что в случае принятия закона, большинству гражданских федеральных служащих увеличат зарплаты в январе 2025 года. Согласно бюджетному запросу, военнослужащие также получат повышение на 4,5% в следующем году.
“Администрация продолжает уделять приоритетное внимание федеральным компенсациям, а также надеется на сотрудничество с Конгрессом для решения давних проблем сокращения заработной платы, которые затрагивают сотрудников на различных уровнях правительства”, – сказано в источнике.
Ранее президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к двум палатам Конгресса пообещал не отступать в борьбе с Россией.
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
19:15
Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в АтлантикеУкраина готова продлить транзит российского газа, но при условии соответствующего запроса от Евросоюза или посредничества стран—членов объединения.
 
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