https://ukraina.ru/20240311/1053825944.html

СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева

СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева - 11.03.2024 Украина.ру

СМИ: проект бюджета США на 2025 год не включает средства для Киева

Запрос Белого дома на 2025 год не включает средства на нужды Украины из-за того, что в Конгрессе так и не согласован объёмный пакет военной помощи для Киева. Об этом говорится в статье журнала Federal News Network

2024-03-11T20:02

2024-03-11T20:02

2024-03-11T20:03

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В публикации, посвящённой расходам США на будущий год, нет ни единого слова об Украине. Большая часть посвящена увеличению зарплаты работникам внутри страны, инвестициям в развитие искусственного интеллекта, оборонному бюджету США. Уточняется, что в случае принятия закона, большинству гражданских федеральных служащих увеличат зарплаты в январе 2025 года. Согласно бюджетному запросу, военнослужащие также получат повышение на 4,5% в следующем году. Ранее президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к двум палатам Конгресса пообещал не отступать в борьбе с Россией.

https://ukraina.ru/20240311/1053820446.html

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новости, сша, украина, джо байден, белый дом, финансирование, сво