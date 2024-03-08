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"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе

"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе - 08.03.2024 Украина.ру

"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе

Президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к двум палатам Конгресса пообещал не отступать в борьбе с Россией, обратившись при этом к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости

2024-03-08T09:54

2024-03-08T09:54

2024-03-08T09:54

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Американский лидер потребовал предоставить ему на подпись ставший яблоком раздора среди парламентариев законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине. Конгрессменам он заявил, что это необходимо для "противостояния Путину".По словам Байдена, если США отступят в борьбе с Россией, то подвергнут опасности Украину и весь так называемый свободный мир, воодушевив тех, кто желает зла его стране.Законопроект, предусматривающий выделение киевскому режиму 61 млрд долларов, республиканцы заблокировали еще в декабре прошлого года.С оскорблениями в адрес российского лидера Джо Байден, который недавно выиграл праймериз Демократической партии", выступал и ранее. В ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско он назвал своего коллегу "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом.Сам же Владимир Путин уверен, что для России кандидатура Байдена в кресле президента США более предпочтительна, поскольку тот предсказуем в отличие от своего визави Дональда Трампа. А оскорбительный выпад в свой адрес российский лидер счел адекватной реакцией на его слова о президенте США.

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новости, джо байден, владимир путин, россия, конгресс сша, украина, хантер байден, мария захарова