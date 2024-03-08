https://ukraina.ru/20240308/1053775386.html
"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе
"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе - 08.03.2024 Украина.ру
"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе
Президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к двум палатам Конгресса пообещал не отступать в борьбе с Россией, обратившись при этом к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости
2024-03-08T09:54
2024-03-08T09:54
2024-03-08T09:54
новости
джо байден
владимир путин
россия
конгресс сша
украина
хантер байден
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053030638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89b768c0e443f06ebb4e55f84ae36368.jpg.webp
Американский лидер потребовал предоставить ему на подпись ставший яблоком раздора среди парламентариев законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине. Конгрессменам он заявил, что это необходимо для "противостояния Путину".По словам Байдена, если США отступят в борьбе с Россией, то подвергнут опасности Украину и весь так называемый свободный мир, воодушевив тех, кто желает зла его стране.Законопроект, предусматривающий выделение киевскому режиму 61 млрд долларов, республиканцы заблокировали еще в декабре прошлого года.С оскорблениями в адрес российского лидера Джо Байден, который недавно выиграл праймериз Демократической партии", выступал и ранее. В ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско он назвал своего коллегу "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом.Сам же Владимир Путин уверен, что для России кандидатура Байдена в кресле президента США более предпочтительна, поскольку тот предсказуем в отличие от своего визави Дональда Трампа. А оскорбительный выпад в свой адрес российский лидер счел адекватной реакцией на его слова о президенте США.
https://ukraina.ru/20240307/1053766898.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053030638_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5a1fafc622452ec5d9754160214ef290.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, владимир путин, россия, конгресс сша, украина, хантер байден, мария захарова
Новости, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Конгресс США, Украина, Хантер Байден, Мария Захарова
"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе
Президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к двум палатам Конгресса пообещал не отступать в борьбе с Россией, обратившись при этом к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости
Американский лидер потребовал предоставить ему на подпись ставший яблоком раздора среди парламентариев законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине. Конгрессменам он заявил, что это необходимо для "противостояния Путину".
По словам Байдена, если США отступят в борьбе с Россией, то подвергнут опасности Украину и весь так называемый свободный мир, воодушевив тех, кто желает зла его стране.
"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь", - сказал нынешний хозяин Белого дома.
Законопроект, предусматривающий выделение киевскому режиму 61 млрд долларов, республиканцы заблокировали еще в декабре прошлого года.
С оскорблениями в адрес российского лидера Джо Байден, который недавно выиграл праймериз Демократической партии", выступал и ранее. В ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско он назвал своего коллегу "сукиным сыном". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала
хозяина Белого дома вспомнить, что лучше всего это выражение ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом.
Сам же Владимир Путин уверен, что для России кандидатура Байдена в кресле президента США более предпочтительна, поскольку тот предсказуем в отличие от своего визави Дональда Трампа. А оскорбительный выпад в свой адрес российский лидер счел адекватной реакцией на его слова о президенте США.