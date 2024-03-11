Украинский суд приговорил экс-главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России
© Служба безопасности УкраиныКибердепартамент СБУ
© Служба безопасности Украины
Суд Украины приговорил к 14-ти годам тюремного заключения бывшего главу администрации Балаклеи, который занимал эту должность в период нахождения там ВС России. За поддержку РФ у него также конфисковали всё имущество, передаёт Служба безопасности Украины (СБУ)
Экс-руководителя обвинили в коллаборционной деятельности. Уточняется, что бывший градоначальник одним из первых поддержал Россию, а также "распространял кремлёвский режим на территории города".
"Правоохранители задержали злоумышленника при освобождении Купянска, где он скрывался от правосудия. (...) суд назначил ему 14 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 11 лет. (...) Также у него конфисковано частное имущество. Речь идет об элитной недвижимости общей площадью почти 200 м², а также внедорожнике премиум-класса", – добавили в СБУ.
Уточняется, что расследование проводили следователи СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Николаевской, Харьковской и Киевской областях задержаны граждане, разоблачавшие украинскую пропаганду. Четверым людям за пророссийские взгляды грозит тюремный срок до восьми лет каждому.
7 марта, 04:20"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать ХарьковРоссийские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из Харькова. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный