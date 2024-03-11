https://ukraina.ru/20240311/1053825077.html

Украинский суд приговорил экс-главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России

Украинский суд приговорил экс-главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России - 11.03.2024 Украина.ру

Украинский суд приговорил экс-главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России

Суд Украины приговорил к 14-ти годам тюремного заключения бывшего главу администрации Балаклеи, который занимал эту должность в период нахождения там ВС России. За поддержку РФ у него также конфисковали всё имущество, передаёт Служба безопасности Украины (СБУ)

2024-03-11T19:03

2024-03-11T19:03

2024-03-11T19:03

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Экс-руководителя обвинили в коллаборционной деятельности. Уточняется, что бывший градоначальник одним из первых поддержал Россию, а также "распространял кремлёвский режим на территории города". Уточняется, что расследование проводили следователи СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в Николаевской, Харьковской и Киевской областях задержаны граждане, разоблачавшие украинскую пропаганду. Четверым людям за пророссийские взгляды грозит тюремный срок до восьми лет каждому.

https://ukraina.ru/20240307/1053742586.html

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новости, украина, балаклея, сбу, сво