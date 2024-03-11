Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках - 11.03.2024 Украина.ру
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Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках
Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках - 11.03.2024 Украина.ру
Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках
Разрозненные группы, состоящие не более чем из 20-30 военнослужащих украинской армии, могут до сих пор находится в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом 11 марта сообщил губернатор края Владимир Сальдо
2024-03-11T18:01
2024-03-11T18:01
новости
херсонская область
днепр
владимир сальдо
вооруженные силы украины
всу
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Сальдо уточнил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ в течение суток 10 марта продолжали поражать цели на правом и левом берегу. Всего за сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта 66 солдат, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля. Сбиты и уничтожены 39 беспилотника ВСУ. О том, что населённый пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил&nbsp;России 20 февраля президенту РФ Владимиру Путину сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. Согласно докладу, в селе находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Всего в Крынках украинская армия потеряла около 3400 солдат.
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новости, херсонская область, днепр, владимир сальдо, вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Херсонская область, Днепр, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО

Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках

18:01 11.03.2024
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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Разрозненные группы, состоящие не более чем из 20-30 военнослужащих украинской армии, могут до сих пор находится в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом 11 марта сообщил губернатор края Владимир Сальдо
Сальдо уточнил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ в течение суток 10 марта продолжали поражать цели на правом и левом берегу.
"Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населённого пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков", – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Всего за сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта 66 солдат, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля. Сбиты и уничтожены 39 беспилотника ВСУ.
"Также подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра предположительно из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого "наступления в Чёрном море", – добавил Сальдо.
О том, что населённый пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил России 20 февраля президенту РФ Владимиру Путину сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. Согласно докладу, в селе находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Всего в Крынках украинская армия потеряла около 3400 солдат.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 05:00
Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушниковВнутри поселка Крынки, в подвалах и развалинах продолжается зачистка украинских военных. После освобождения поселка ВС РФ начнут занимать острова перед Крынками. Но они очень заболочены и пока там невозможно окопаться и закрепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиХерсонская областьДнепрВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВСУСВО
 
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