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Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках

Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках - 11.03.2024 Украина.ру

Стало известно сколько ВСУшников остаётся в Крынках

Разрозненные группы, состоящие не более чем из 20-30 военнослужащих украинской армии, могут до сих пор находится в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом 11 марта сообщил губернатор края Владимир Сальдо

2024-03-11T18:01

2024-03-11T18:01

2024-03-11T18:01

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херсонская область

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вооруженные силы украины

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Сальдо уточнил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ в течение суток 10 марта продолжали поражать цели на правом и левом берегу. Всего за сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта 66 солдат, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля. Сбиты и уничтожены 39 беспилотника ВСУ. О том, что населённый пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил России 20 февраля президенту РФ Владимиру Путину сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. Согласно докладу, в селе находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Всего в Крынках украинская армия потеряла около 3400 солдат.

https://ukraina.ru/20240301/1053628530.html

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новости, херсонская область, днепр, владимир сальдо, вооруженные силы украины, всу, сво