https://ukraina.ru/20240311/1053807595.html

Весна в Донецке: с надеждой, но без самообмана

Весна в Донецке: с надеждой, но без самообмана - 11.03.2024 Украина.ру

Весна в Донецке: с надеждой, но без самообмана

Пока ВС РФ давят на позиции ВСУ, помаленьку вытесняя их из населенных пунктов, Донецк встречает весну, привыкает к некому подобию тишины и готовится к выборам

2024-03-11T12:33

2024-03-11T12:33

2024-03-11T13:29

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Зима еще трепыхается, но сопротивление уже бесполезно, ибо весне быть. Оттаявший, но еще не отмытый Донецк уже две недели живет после Авдеевки.– Стоим и стоим, и стоим, и стоим! Эта пробка мне все планы ломает.– Не жалуйся! Когда в последний раз ты в Донецке стоял в пробке дольше пары минут?– Это ж все про Авдос услышали и решили, что можно возвращаться.– Боюсь, что многих ждет неприятный сюрприз.Отечественные СМИ два года так много говорили об Авдеевке, что даже местные поверили: освобождение населенного пункта изменит абсолютно все! О жителях большой России тут и говорить нечего, ибо многие твердо уверены, что Донецк теперь в безопасности, а победа уже за углом. И так глубоко эта прекрасная чушь сидит в людских головах, что даже изучение карты региона, помноженное на штудирование ТТХ вооружения противника, не вышибают ее.Так Донецк, превратившийся в город автомобилистов еще в начале СВО, лишь укрепился в этом сомнительном статусе. Выглядит это странно: тротуары едва ли не безлюдны, а на дорогах пробки.Стало ли тише? Да, безусловно. Такого, чтобы район целый час обстреливали 155-ми, теперь не случается. С обстрела на обстрел "Градами" целый день, как бывало осенью-зимой 2022-го, тоже не приходится ездить. Но дело тут не только и не столько в освобождении Авдеевки, сколько в проблемах, которые российская армия устроила ВСУ.Тут и дефицит снарядов, и большие потери, и постоянное давление, и охота на импортную технику, и, конечно же, управляемые авиабомбы, ставшие хитом текущего сезона.Если совсем просто, то противник вынужден порой отвлекаться от людоедства. Но ВСУ не были бы собой, кабы не вспоминали время от времени о желанной и такой недоступной столице ДНР. В основном, конечно же, речь идет о дронах, с которых противник сбрасывает опасные игрушки туда, куда еще может дотянуться. Пэвэошникам нашим опять же не дают расслабляться. А ежели какой политик или рейтинговый эксперт скажет, что город вне досягаемости украинской арты, так и пары-тройки снарядов не пожалеют.– Нет, ты подумай! Все кафе заняты! Когда такое было вообще?– Так Восьмое марта же. Девчонки гуляют. Плюс люди приехали.– Ага, небось звонят домой и рассказывают, как опасно в Донецке.- Петрович, а помнишь зиму 22-го, когда бульвар Пушкина трусцой перебегали, чтоб пообедать в соседнем кафе?– Тогда свободных мест было навалом!Тем не менее жизнь в городе пульсирует все ощутимее. Воронку от "Хаймарса", прилетевшего к библиотеке, помните? Уже через несколько дней последствия ликвидировали так, будто и не прилетало туда ничего. К тому же недели в городе не проходит без открытия какого-нибудь магазина, пункта выдачи или заведения общепита.Хотите открыть на сто процентов прибыльный бизнес? Приезжайте, арендуйте помещения под СТО и склад запчастей, налаживайте поставки и живите счастливо. Главное – специалистов с большой земли привезти, ибо местных вымыло мобилизацией, войной и социальными потрясениями."Как ни парадоксально, но спрос в нашем прифронтовом городе такой, что будешь ржавые гвозди за оверпрайс продавать – продашь", – утверждает мой знакомый бизнесмен. Звучит бредово, но это чистая правда. За клиента в Донецке не держатся и не борются, ибо спрос огромен, а предложение нередко приходится искать днем с огнем.Регион, как и вся страна, готовится к выборам, а потому рекламные площади заняты наглядной агитацией. "Вот-вот начнутся выборы Владимира Владимировича Путина", – шутят здесь, ибо другие кандидаты публику интересуют мало."Кто? Вот кто это придумал? Какой-то дедушка на растяжке утверждает, что "поиграли в капитализм, и хватит". Это на кого рассчитано? Подростки за пенсионера голосовать не будут, пожилые давно не верят байкам о возвращении на путь коммунизма, а такие, как я, вообще реалисты. Нет, правда. Стыдно читать", – хохочет молодой таксист, указывая пальцем на борд КПРФ.В дни выборов тут ждут провокаций, но это не новость, поскольку дончане, наученные горьким опытом, ждут их по любому поводу, напрягаются из-за затянувшейся тишины и не верят оптимистичным прогнозам.Слишком уж много вокруг сел, ПГТ и городов, из которых могут и будут стрелять. Слишком много дорог, которые нужно взять под контроль, и лесополос, которые придется зачистить. Уже понятно, что третья Пасха СВО не станет победной, как говорилось в одном знаменитом пророчестве, но весна дарит людям надежду, без которой никак.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240310/1053800742.html

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эксклюзив, днр, донецк, россия, вс рф, всу, сво