Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков - 09.03.2024 Украина.ру
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Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков
Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков - 09.03.2024 Украина.ру
Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков
Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, как может развиваться сценарий боевых действий на Украине при благоприятном и не благоприятном исходах - с учётом западной инициативы и милитаризации Европы
2024-03-09T19:25
2024-03-09T19:25
видео
россия
украина
сша
поставки
вооружение
ядерная безопасность
ядерная угроза
оружие
ракеты
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00:23 - Об инциденте в воздушном пространстве России; 02:04 - Что будет делать Франция в отношении Украины? 08:06 - Сколько времени на подготовку есть у ВС РФ? 12:08 - О вероятности применения ядерного оружия; 16:31 - Необходимо ли менять ядерную доктрину? 17:58 - О продвижении на фронте; 21:35 - О вероятном слабом месте противника; 23:34 - О системе продвижения ВС РФ с наименьшими потерями; 26:25 - О благоприятном сценарии без поставок Украине.
россия
украина
сша
калининград
франция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, россия, украина, сша, поставки, вооружение, ядерная безопасность, ядерная угроза, оружие, ракеты, ес, калининград, потери, франция, эммануэль макрон, сво, вс рф, президент, евросоюз, видео
Видео, Россия, Украина, США, поставки, вооружение, ядерная безопасность, ядерная угроза, оружие, ракеты, ЕС, Калининград, потери, Франция, Эммануэль Макрон, СВО, ВС РФ, президент, Евросоюз

Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков

19:25 09.03.2024
 
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Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, как может развиваться сценарий боевых действий на Украине при благоприятном и не благоприятном исходах - с учётом западной инициативы и милитаризации Европы
00:23 - Об инциденте в воздушном пространстве России;
02:04 - Что будет делать Франция в отношении Украины?
08:06 - Сколько времени на подготовку есть у ВС РФ?
12:08 - О вероятности применения ядерного оружия;
16:31 - Необходимо ли менять ядерную доктрину?
17:58 - О продвижении на фронте;
21:35 - О вероятном слабом месте противника;
23:34 - О системе продвижения ВС РФ с наименьшими потерями;
26:25 - О благоприятном сценарии без поставок Украине.
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАпоставкивооружениеядерная безопасностьядерная угрозаоружиеракетыЕСКалининградпотериФранцияЭммануэль МакронСВОВС РФпрезидентЕвросоюз
 
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