https://ukraina.ru/20240309/1053793597.html

Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков

Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков - 09.03.2024 Украина.ру

Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков

Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, как может развиваться сценарий боевых действий на Украине при благоприятном и не благоприятном исходах - с учётом западной инициативы и милитаризации Европы

2024-03-09T19:25

2024-03-09T19:25

2024-03-09T19:25

видео

россия

украина

сша

поставки

вооружение

ядерная безопасность

ядерная угроза

оружие

ракеты

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00:23 - Об инциденте в воздушном пространстве России; 02:04 - Что будет делать Франция в отношении Украины? 08:06 - Сколько времени на подготовку есть у ВС РФ? 12:08 - О вероятности применения ядерного оружия; 16:31 - Необходимо ли менять ядерную доктрину? 17:58 - О продвижении на фронте; 21:35 - О вероятном слабом месте противника; 23:34 - О системе продвижения ВС РФ с наименьшими потерями; 26:25 - О благоприятном сценарии без поставок Украине.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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