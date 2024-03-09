Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев - 09.03.2024 Украина.ру
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Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев - 09.03.2024 Украина.ру
Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
Один человек получил ранение при атаке БПЛА и артиллерии ВСУ на колонну грузовиков с углем. Груз предназначался для социальных нужд жителей Харьковской области. Об этом 9 марта сообщил в телеграм глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
2024-03-09T16:30
2024-03-09T16:58
новости
харьковская область
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атака
град
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сво
обстрелы
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Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых везли социальный уголь жителям Харьковской области, сообщил Ганчев.Он добавил, что один водитель грузовика получил ранение и сейчас находится в больнице. Повторный обстрел был из реактивной системы залпового огня "Град", после чего автомобиль сгорел полностью.Украинские каратели целенаправленно нанесли удар по гражданским автомобилям, перевозившим уголь. "Обстрелы и запугивание мирного населения – это суть кровавого и преступного режима на Украине", - подчеркнул Ганчев.Ночью 9 марта силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Эксперт добавил, что если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте, отметил Подлесный.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру..
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Новости
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новости, харьковская область, россия, украина, роман старовойт, атака, град, бпла, сво, обстрелы
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Роман Старовойт, атака, град, БПЛА, СВО, обстрелы

Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев

16:30 09.03.2024 (обновлено: 16:58 09.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбогатительная фабрика "Каскад" ОАО "Кузбасская топливная компания"
Обогатительная фабрика Каскад ОАО Кузбасская топливная компания - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Один человек получил ранение при атаке БПЛА и артиллерии ВСУ на колонну грузовиков с углем. Груз предназначался для социальных нужд жителей Харьковской области. Об этом 9 марта сообщил в телеграм глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых везли социальный уголь жителям Харьковской области, сообщил Ганчев.

"Уголь везли два грузовых автомобиля в один из населённых пунктов. Первые удары по машинам были нанесены FPV дронами. После этого неонацисты открыли прицельный огонь из РСЗО "Град", - уточнил глава ВГА.

Он добавил, что один водитель грузовика получил ранение и сейчас находится в больнице. Повторный обстрел был из реактивной системы залпового огня "Град", после чего автомобиль сгорел полностью.
Украинские каратели целенаправленно нанесли удар по гражданским автомобилям, перевозившим уголь. "Обстрелы и запугивание мирного населения – это суть кровавого и преступного режима на Украине", - подчеркнул Ганчев.
Ночью 9 марта силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.
Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Эксперт добавил, что если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте, отметил Подлесный.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 19:55
Ростислав Ищенко: Неизвестно, когда было хуже, в 1941-1945, или сейчас во время спецоперации на УкраинеРечь сейчас идет не о том, что Украина должна победить, как это было в прошлом году: "Мы одержим победу на поле боя", а о том, что "Мы должны продержаться" до конца года хотя бы, тогда Запад, может быть, найдёт какой-то способ выкрутиться из этого положения, когда он явно проигрывает украинский конфликт.
.

 
НовостиХарьковская областьРоссияУкраинаРоман СтаровойтатакаградБПЛАСВОобстрелы
 
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16:30Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
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