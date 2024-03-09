https://ukraina.ru/20240309/1053792486.html
Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев - 09.03.2024 Украина.ру
Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
Один человек получил ранение при атаке БПЛА и артиллерии ВСУ на колонну грузовиков с углем. Груз предназначался для социальных нужд жителей Харьковской области. Об этом 9 марта сообщил в телеграм глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
2024-03-09T16:30
2024-03-09T16:30
2024-03-09T16:58
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Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых везли социальный уголь жителям Харьковской области, сообщил Ганчев.Он добавил, что один водитель грузовика получил ранение и сейчас находится в больнице. Повторный обстрел был из реактивной системы залпового огня "Град", после чего автомобиль сгорел полностью.Украинские каратели целенаправленно нанесли удар по гражданским автомобилям, перевозившим уголь. "Обстрелы и запугивание мирного населения – это суть кровавого и преступного режима на Украине", - подчеркнул Ганчев.Ночью 9 марта силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Эксперт добавил, что если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте, отметил Подлесный.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру..
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, россия, украина, роман старовойт, атака, град, бпла, сво, обстрелы
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Роман Старовойт, атака, град, БПЛА, СВО, обстрелы
Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
16:30 09.03.2024 (обновлено: 16:58 09.03.2024)
Один человек получил ранение при атаке БПЛА и артиллерии ВСУ на колонну грузовиков с углем. Груз предназначался для социальных нужд жителей Харьковской области. Об этом 9 марта сообщил в телеграм глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых везли социальный уголь жителям Харьковской области, сообщил Ганчев.
"Уголь везли два грузовых автомобиля в один из населённых пунктов. Первые удары по машинам были нанесены FPV дронами. После этого неонацисты открыли прицельный огонь из РСЗО "Град", - уточнил глава ВГА.
Он добавил, что один водитель грузовика получил ранение и сейчас находится в больнице. Повторный обстрел был из реактивной системы залпового огня "Град", после чего автомобиль сгорел полностью.
Украинские каратели целенаправленно нанесли удар по гражданским автомобилям, перевозившим уголь. "Обстрелы и запугивание мирного населения – это суть кровавого и преступного режима на Украине", - подчеркнул Ганчев.
Ночью 9 марта силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.
Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Эксперт добавил, что если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте, отметил Подлесный.
Вчера, 19:55Ростислав Ищенко: Неизвестно, когда было хуже, в 1941-1945, или сейчас во время спецоперации на УкраинеРечь сейчас идет не о том, что Украина должна победить, как это было в прошлом году: "Мы одержим победу на поле боя", а о том, что "Мы должны продержаться" до конца года хотя бы, тогда Запад, может быть, найдёт какой-то способ выкрутиться из этого положения, когда он явно проигрывает украинский конфликт.