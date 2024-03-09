Детектор НЛО: военные США разрабатывают средства для обнаружения внеземной жизни - 09.03.2024 Украина.ру
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Детектор НЛО: военные США разрабатывают средства для обнаружения внеземной жизни
Детектор НЛО: военные США разрабатывают средства для обнаружения внеземной жизни - 09.03.2024 Украина.ру
Детектор НЛО: военные США разрабатывают средства для обнаружения внеземной жизни
Американские власти и военные предложат всерьёз заниматься обнаружением неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает американский телеканал CNN
2024-03-09T15:21
2024-03-09T15:21
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василий стоякин
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филлипс
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По данным телеканала, для обнаружения НЛО военные США занимаются разработкой специальных миниатюрных комплектов, которые получили название "Гремлин". Как заявил и.о. директора управления Пентагона по аномалиям Тимоти Филлипс, "Гремлины" помогут собирать более точные сведения об НЛО, так как в оборонном ведомстве США пока нет каких-либо доказательств обнаружения инопланетной технологии. Чиновник из оборонного ведомства заявил, что портативные комплекты "Гремлин" разместят на тех объектах, откуда было много сообщений об НЛО. Ежемесячно управление Пентагона по аномалиям получает около ста сообщений о случаях обнаружения неопознанных летающих объектов на территории США, добавил Филлипс. Напомним, американский Конгресс в 2023 году принял закон, согласно которому госструктуры США обязаны сообщать общественности всё, что им известно об НЛО.Тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе прошлого года Офис директора национальной разведки США предоставил отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в Америке было зафиксировано более 500 случаев появления НЛО.Свидетелями большинства из таких случаев, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.Первая вспышка появления НЛО "современного типа" (инопланетных космических кораблей – до этого были неопознанные дирижабли) пришлась на конец 40-х годов – именно тогда, когда у США были особенно напряжённые отношения с СССР. Об этом пишет автор издания Украина.ру Василий Стоякин.Он отметил, что с появлением доступных фотокамер число зафиксированных случаев наблюдения НЛО резко упало, но не исчезло вообще. Неудивительно, что очередной приступ интереса к НЛО на высшем государственном уровне в США совпал с обострением отношений с Россией, указал автор.Полный текст статьи НЛО и "российская угроза" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, америка, ссср, василий стоякин, пентагон, cnn, филлипс, нло
Новости, США, Америка, СССР, Василий Стоякин, Пентагон, CNN, Филлипс, НЛО

Детектор НЛО: военные США разрабатывают средства для обнаружения внеземной жизни

15:21 09.03.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Американские власти и военные предложат всерьёз заниматься обнаружением неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает американский телеканал CNN
По данным телеканала, для обнаружения НЛО военные США занимаются разработкой специальных миниатюрных комплектов, которые получили название "Гремлин".
Как заявил и.о. директора управления Пентагона по аномалиям Тимоти Филлипс, "Гремлины" помогут собирать более точные сведения об НЛО, так как в оборонном ведомстве США пока нет каких-либо доказательств обнаружения инопланетной технологии.
"Новые комплекты состоят из множества датчиков в защитном чехле, и сейчас проходят испытания на полигоне в Техасе", - сказал Филлипс.
Чиновник из оборонного ведомства заявил, что портативные комплекты "Гремлин" разместят на тех объектах, откуда было много сообщений об НЛО.
Ежемесячно управление Пентагона по аномалиям получает около ста сообщений о случаях обнаружения неопознанных летающих объектов на территории США, добавил Филлипс.
Напомним, американский Конгресс в 2023 году принял закон, согласно которому госструктуры США обязаны сообщать общественности всё, что им известно об НЛО.
Тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе прошлого года Офис директора национальной разведки США предоставил отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в Америке было зафиксировано более 500 случаев появления НЛО.
Свидетелями большинства из таких случаев, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.
Первая вспышка появления НЛО "современного типа" (инопланетных космических кораблей – до этого были неопознанные дирижабли) пришлась на конец 40-х годов – именно тогда, когда у США были особенно напряжённые отношения с СССР. Об этом пишет автор издания Украина.ру Василий Стоякин.
Он отметил, что с появлением доступных фотокамер число зафиксированных случаев наблюдения НЛО резко упало, но не исчезло вообще. Неудивительно, что очередной приступ интереса к НЛО на высшем государственном уровне в США совпал с обострением отношений с Россией, указал автор.
Полный текст статьи НЛО и "российская угроза" читайте на сайте Украина.ру.
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