https://ukraina.ru/20230727/1048292998.html

НЛО и "российская угроза"

НЛО и "российская угроза" - 27.07.2023 Украина.ру

НЛО и "российская угроза"

Первая вспышка появления НЛО "современного типа" (инопланетных космических кораблей – до этого были неопознанные дирижабли) пришлась на конец 40-х годов – именно тогда, когда у США были особенно напряжённые отношения с СССР. С появлением доступных фотокамер число зафиксированных случаев наблюдения НЛО резко упало, но не исчезло вообще

2023-07-27T14:19

2023-07-27T14:19

2023-07-27T14:19

сша

нло

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Даже как-то неудивительно, что очередной приступ интереса к НЛО на высшем государственном уровне в США совпал с обострением отношений с Россией. 26 июля в Конгрессе США прошли очередные слушания по проблеме НЛО.В слушаниях участвовали отставной сотрудник разведки Дэвид Граш и двое бывших военных пилотов, которые утверждают, что сталкивались с некими объектами, вероятно внеземного происхождения. По словам Граша правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останков существ, которым они принадлежат. Однако, власти "намеренно скрывают всю подобную информацию и, более того, преследует тех, кто сообщает об НЛО".Последняя фраза – постоянный рефрен выступлений всех альтернативно одарённых исследователей, независимо от того, что они изучают – НЛО, йети или египетские пирамиды. Правда, в данном случае реальность реальная с реальностью альтернативной стыкуется плохо. "Власти скрывают", но:Во-первых, проводятся слушания в Конгрессе США, причём уже не первый раз – предыдущие проходили в мае текущего года (профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан тогда заявил, что вероятность того, что пришельцы бывали на нашей планете, равна ста процентам) и в мае же прошлого года (тогда сообщалось, что с 2004 по 2021 год зафиксировано 143 достоверных случая столкновения с технологиями, "превышающими возможности землян", а сами неопознанные воздушные явления представляют собой физические объекты, "не изготовленные кем-либо на нашей планете"). Разумеется, Конгресс – орган представительский и уже поэтому склонный к разным странным экспериментам на том основании, что "общественность интересуется". Тем не менее это орган власти и, если бы власти и правда скрывали, то для Конгресса исключение сделано бы не было.Во-вторых, официальный представитель Пентагона Кирби тут же заявил, что "если бы президент не считал, что случаи фиксирования пилотами достаточно серьёзны, чтобы обращать на них внимание, он бы не давал Пентагону указание создать соответствующий офис и подключиться к анализу данных, сбору сообщений и созданию системы, которая позволит сопоставить информацию с тем, чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело". Мы правильно поняли, что от Байдена тоже "власть скрывает"? Поразительные дела творятся у них там в Америке…В 2022 году в структуре Пентагона появилось управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO), тогда же НАСА инициировало независимое (?) исследование с участием 16 специалистов в космической сфере, в том числе ученых и представителей компаний.В апреле директор AARO Шон Киркпатрик заявил, что для части из 650 зафиксированных за год случаев появления НЛО в Пентагоне до сих пор не нашли объяснения. "Власти скрывают" очень изобретательно – назначают конкретного человека, который публикует статистику.Разумеется, можно похихикать по поводу того, что глупые американцы тратят деньги на исследование слухов, а "самоходный дед на перфокартах" окончательно выжил из ума. Мы, однако, не будем так делать, потому что проблема, в действительности, вполне серьёзная.Разумеется, верить или не верить в посещение инопланетянами Земли – дело каждого. Но тут есть два совершенно рациональных момента.Во-первых, неопознанные явления могут спровоцировать какие-то действия вооружённых сил.Например, в ночь с 24 на 25 февраля 1942 года в районе Лос-Анджелеса зенитная артиллерия выпустила порядка 1,4 тыс. снарядов по засветкам на экранах радаров, которые, видимо ничему не соответствовали. Погибли пять человек. Инцидент получил название "Битва за Лос-Анджелес". Были и случаи преследования истребителями НЛО. Нетрудно понять, что в момент международных обострений такого рода инциденты могут иметь непредсказуемые последствия.Кстати, если никаких НЛО нет, а есть только сбои аппаратуры – это разве лучше? Ведь речь идёт, в частности, об аппаратуре, которая предупреждает о нанесении упреждающего ядерного удара…Опять же, если речь идёт просто о каких-то атмосферных или гидросферных явлениях (помимо НЛО, есть ещё неопознанные объекты, замечаемые гидролокаторами), то следует исключить неадекватную реакцию на них тех же вооружённых сил, а заодно выяснить, не могут ли они вызвать какие-то негативные последствия сами по себе.Во-вторых, нельзя исключать, что НЛО (или, по новой терминологии, НВЯ) являются образцами иностранной военной техники или проявлениями её работы. Есть ведь уже и гиперзвуковые ракеты, и сверхманёвренные самолёты (вроде отечественного Су-35С), наглядно демонстрирующие особенности полёта, характерные для НЛО. И то, что США расследуют эти вопросы открыто, а власти России, Китая и Ирана помалкивают, должны заставить американские власти насторожиться.P.S.: Автор статьи в НЛО верит, поскольку наблюдал их дважды. В одном случае это был взлетающий атмосферный зонд, в другом – ступень ракеты запущенного в Плесецке спутника. Но до того, как ему сказали, что это такое, летающие объекты оставались для него неопознанными.

https://ukraina.ru/20230213/1043524596.html

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сша, нло