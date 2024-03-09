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"Сажала на подвал": под Харьковом местный житель бросил гранату в автомобиль ВСУшницы
"Сажала на подвал": под Харьковом местный житель бросил гранату в автомобиль ВСУшницы - 09.03.2024 Украина.ру
"Сажала на подвал": под Харьковом местный житель бросил гранату в автомобиль ВСУшницы
Под Харьковом местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль женщины, которая служит в 113 ТРО ВСУ. Об этом сообщил харьковский портал "Думка" со ссылкой на областную прокуратуру
2024-03-09T14:46
2024-03-09T14:46
2024-03-09T14:46
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Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль, который принадлежит военнослужащей ВСУ, которая также является жителем этого населенного пункта, говорится в сообщении.Стало известно, что мужчина сделал это на почве давних неприязненных отношений с владелицей автомобиля. В результате взрыва автомобиль получил повреждения, метателя гранат задержали, идёт следствие.По сообщениям украинских СМИ, данная украинская военнослужащая "прославилась" у себя в посёлке - местные националисты размещают у себя в социальных сетях рассказы о её похождениях. По их словам, она избила несколько человек и сажала людей "на подвал".Потери ВСУ действуют на украинское население деморализующе. Их пропаганда с этим не справляется. Киев предлагает огромные деньги за службу в армию, но это не срабатывает. Украинских добровольцев немного, а остальных просто гребут на улице. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он сообщил, что сейчас ВСУ пытаются экономить снаряды и беречь технику. Но им все равно приходится бросать в бой новые резервы. Такая агония может продлиться до американских выборов в ноябре, сказал Лонков.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, харьков, киев, россия, всу, граната, подрыв, украина, украинские сми
Новости, Харьков, Киев, Россия, ВСУ, граната, подрыв, Украина, украинские СМИ
"Сажала на подвал": под Харьковом местный житель бросил гранату в автомобиль ВСУшницы
Под Харьковом местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль женщины, которая служит в 113 ТРО ВСУ. Об этом сообщил харьковский портал "Думка" со ссылкой на областную прокуратуру
Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль, который принадлежит военнослужащей ВСУ, которая также является жителем этого населенного пункта, говорится в сообщении.
Стало известно, что мужчина сделал это на почве давних неприязненных отношений с владелицей автомобиля. В результате взрыва автомобиль получил повреждения, метателя гранат задержали, идёт следствие.
По сообщениям украинских СМИ, данная украинская военнослужащая "прославилась" у себя в посёлке - местные националисты размещают у себя в социальных сетях рассказы о её похождениях. По их словам, она избила несколько человек и сажала людей "на подвал".
Потери ВСУ действуют на украинское население деморализующе. Их пропаганда с этим не справляется. Киев предлагает огромные деньги за службу в армию, но это не срабатывает. Украинских добровольцев немного, а остальных просто гребут на улице. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
.
Он сообщил, что сейчас ВСУ пытаются экономить снаряды и беречь технику. Но им все равно приходится бросать в бой новые резервы. Такая агония может продлиться до американских выборов в ноябре, сказал Лонков.