https://ukraina.ru/20240309/1053788248.html

Массовая атака беспилотников: силы ПВО уничтожили 47 БпЛА над территорией РФ

Массовая атака беспилотников: силы ПВО уничтожили 47 БпЛА над территорией РФ - 09.03.2024 Украина.ру

Массовая атака беспилотников: силы ПВО уничтожили 47 БпЛА над территорией РФ

Ночью силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-03-09T09:24

2024-03-09T09:24

2024-03-09T09:24

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Ночью 9 марта была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, сообщили в ведомстве."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", - говорится в сообщении пресс-службы.Подразделения ПВО отразили атаку украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, несколько БпЛА было уничтожено на подлете к Морозовску, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.Он уточнил, что из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания реанимации машинами скорой помощи и санавиацией были эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место.Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Эксперт добавил, что если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте, отметил Подлесный.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240309/1053774854.html

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новости, бпла, дроны, атака, россия, ростовская область, волгоградская область, курская область, белгородская область, беспилотники, украина, сво