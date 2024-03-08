https://ukraina.ru/20240308/1053782445.html

Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне

Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне - 08.03.2024 Украина.ру

Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне

При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

2024-03-08T18:09

2024-03-08T18:09

2024-03-08T18:09

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О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.По словам Рогова, ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.Британским спецслужбам, контролирующим руководство Укрианы, Залужный нужен в Лондоне, но никак не в Киеве, добавил политик.Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Только Залужного надо немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план.

https://ukraina.ru/20240308/1053774228.html

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новости, лондон, киев, валерий залужный, владимир рогов, владимир зеленский, всу