Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне - 08.03.2024 Украина.ру
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Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне
Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне - 08.03.2024 Украина.ру
Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне
При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
2024-03-08T18:09
2024-03-08T18:09
новости
лондон
киев
валерий залужный
владимир рогов
владимир зеленский
всу
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О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.По словам Рогова, ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.Британским спецслужбам, контролирующим руководство Укрианы, Залужный нужен в Лондоне, но никак не в Киеве, добавил политик.Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Только Залужного надо немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план.
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новости, лондон, киев, валерий залужный, владимир рогов, владимир зеленский, всу
Новости, Лондон, Киев, Валерий Залужный, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, ВСУ

Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне

18:09 08.03.2024
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP
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При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.
По словам Рогова, ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.
"В Британию он отправился, получив гарантии безопасности. Там его из американского шпиона будут перековывать в британского. Залужного оправили на перевоспитание и в какой-то степени на передержку", - считает Рогов.
Британским спецслужбам, контролирующим руководство Укрианы, Залужный нужен в Лондоне, но никак не в Киеве, добавил политик.
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Только Залужного надо немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план.
Дмитрий Ефимов интервью
12:07
Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистовПока в Британии встречают нового посла Украины, вокруг России может "вспыхнуть". Атака на Приднестровье из Молдовы и Украины. Удар по Белоруссии из Польши с участием прибалтийских стран. Конфликт в Закавказье между Арменией и Азербайджаном за Сюникскую область. Проблемы России со странами Центральной Азии.
 
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