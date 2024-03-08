Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в Лондоне
© AP
© AP
При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.
По словам Рогова, ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.
"В Британию он отправился, получив гарантии безопасности. Там его из американского шпиона будут перековывать в британского. Залужного оправили на перевоспитание и в какой-то степени на передержку", - считает Рогов.
Британским спецслужбам, контролирующим руководство Укрианы, Залужный нужен в Лондоне, но никак не в Киеве, добавил политик.
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Только Залужного надо немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план.
12:07Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистовПока в Британии встречают нового посла Украины, вокруг России может "вспыхнуть". Атака на Приднестровье из Молдовы и Украины. Удар по Белоруссии из Польши с участием прибалтийских стран. Конфликт в Закавказье между Арменией и Азербайджаном за Сюникскую область. Проблемы России со странами Центральной Азии.